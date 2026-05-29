Slovenská diplomacia hlási historický prelom vo vzťahoch s najľudnatejšou krajinou sveta a piatou najväčšou ekonomikou planéty. Indický premiér Naréndra Módí pricestuje v polovici júna na vôbec prvú oficiálnu návštevu Slovenska v dejinách oboch krajín. Oznámil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár priamo zo zasadnutia európskych ministrov na Cypre. Príchod ázijského lídra má priniesť zásadnú dohodu o strategickej bilaterálnej spolupráci a prichádza v napätom období, keď globálny obchod čelí vážnym hrozbám v dôsledku bezpečnostnej krízy na Blízkom východe.
Historický míľnik pre Bratislavu: Prvýkrát prichádza premiér Indie
Kľúčovú zahraničnopolitickú udalosť roka oznámil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo štvrtok 28. mája 2026 prostredníctvom videoodkazu na sociálnej sieti Facebook. Minister tak urobil počas svojej pracovnej cesty na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, ktoré sa konalo na Cypre.
Z hľadiska slovensko-indických vzťahov pôjde o absolútny diplomatický prielom, keďže predseda indickej vlády Naréndra Módí navštívi 15. júna 2026 Slovensko historicky vôbec po prvý raz. Vláda SR avizuje, že túto bezprecedentnú príležitosť chce využiť na oficiálne uzavretie rozsiahlej dohody o intenzívnejšom rozvoji ekonomických, technologických a politických bilaterálnych vzťahov s Naí Dillí.
Ochrana dodávateľských reťazcov a rokovania na Cypre
Počas európskeho summitu na Cypre absolvoval slovenský minister aj dôležité bilaterálne stretnutie s priamym náprotivkom – šéfom indickej diplomacie Subrahmanjamom Džajšankarom. Témou ich rokovaní nebola len príprava júnovej návštevy, ale aj aktuálne globálne hrozby.
Kľúčové body slovensko-indických rokovaní na Cypre:
- Geopolitická bezpečnosť: India v rozhovoroch jasne potvrdila a varovala, že pretrvávajúci vojenský konflikt na Blízkom východe môže mimoriadne negatívne a dlhodobo narušiť celosvetový obchod.
- Ochrana trás: Pre exportne orientované ekonomiky (ako je tá slovenská) a obrovské produkčné trhy (India) je nevyhnutné hľadať riešenia na zabezpečenie voľného priechodu tovarov cez Perzský záliv a Červené more.
- Spoločná stratégia: Obe krajiny deklarovali ochotu spolupracovať na stabilizácii nielen na priamej bilaterálnej úrovni, ale aj prostredníctvom inštitúcií EÚ.
„V súčasnej napätej globálnej situácii je absolútne potrebné, aby sme si vymenili skúsenosti a jasne povedali, čo je potrebné urobiť na to, aby sme posilnili našu vzájomnú spoluprácu. A to platí nielen pri riešení akútneho problému bezpečnosti obchodných trás v Perzskom zálive a na Blízkom východe, kde musíme pôsobiť ako zodpovedná členská krajina EÚ, ale predovšetkým na našej silnej bilaterálnej úrovni.“
Zhrnul podstatu rokovaní slovenský minister Juraj Blanár.
Ohlásená návšteva Naréndru Módího na Slovensku v júni 2026 je pre domácu diplomaciu nepochybným a mimoriadnym úspechom. Signalizuje, že Bratislava sa snaží aktívne hľadať strategických ekonomických partnerov a nové odbytiská aj mimo tradičného európskeho priestoru. India, ako nezadržateľne rastúca globálna veľmoc a demografický líder, predstavuje obrovský trhový potenciál pre slovenské inovatívne firmy a priemysel. Spoločné obavy oboch štátov o bezpečnosť obchodných námorných trás na Blízkom východe len potvrdzujú, ako bytostne je stredoeurópska výroba závislá od plynulých ázijských dodávateľských reťazcov. Ak sa slovenskej vláde podarí historickú júnovú návštevu pretaviť do konkrétnych dohôd o investíciách a ochrane obchodu, pôjde o jeden z najracionálnejších geopolitických krokov Slovenska v tomto roku.