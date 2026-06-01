Kanadská lekárska obec a verejnosť čelia dvom šokujúcim prípadom, ktoré vyvolali vážne pochybnosti o kontrole a transparentnosti tamojšieho systému asistovanej samovraždy (MAID). Lekár z ontárijského mesta London podlieha vyšetrovaniu po tom, čo u jedného pacienta vykonal posúdenie spôsobilosti na eutanáziu na parkovisku pred kaviarňou a v druhom prípade nesprávne podal smrtiaci kokteil, v dôsledku čoho pacient po vyhlásení za mŕtveho začal znova dýchať.
Na základe vyšetrovania Nezávislého úradu lekárov a chirurgov v Ontáriu (CPSO) sa zistilo, že James MacLean v piatich z dvadsiatich preverovaných zdravotných záznamov nesplnil štandardy lekárskej praxe, prejavil nedostatok úsudku a vystavil pacientov riziku ujmy. Ako informoval denník The Globe and Mail, lekár súhlasil s minimálne polročným núteným dohľadom nad svojou činnosťou, počas ktorého budú monitorovať jeho postupy a bude musieť absolvovať dodatočné vzdelávanie.
Eutanázia dohodnutá pred rýchlym občerstvením
Prvá sťažnosť sa týka 45-ročného Thomasa Dillona, ktorý trpel Crohnovou chorobou. Dillon mal okrem dlhodobých zdravotných ťažkostí aj anamnézu duševných chorôb, v minulosti trpel samovražednými myšlienkami a bojoval so závislosťou na alkohole a opioidoch. Kvôli týmto diagnózam bol sociálne izolovaný a finančne závislý od rodiny.
MacLean vykonal kľúčové posúdenie Dillonovej spôsobilosti na podstúpenie eutanázie v neformálnom verejnom prostredí, vonku pred prevádzkou kaviarne Tim Hortons. Podľa vyšetrovacej komisie tento krok ukázal absolútny nedostatok profesionality a starostlivosti, aká sa pri takomto závažnom rozhodnutí očakáva.
Komisia lekárovi vytkla aj nasledovné pochybenia:
- Ignorovanie rodiny: Lekár vôbec nevzal do úvahy stanovisko rodiny, ktorá sa snažila vyjadriť obavy o pacientov stav, hoci príbuzní boli Dillonovou hlavnou oporou.
- Prekročenie hraníc: MacLean viedol s pacientom rozsiahlu osobnú komunikáciu prostredníctvom SMS správ, kde rozoberal aj názory jeho rodiny.
- Osobný odvoz na smrť: Lekár nakoniec pacienta osobne odviezol na miesto vykonania eutanázie (ktorým bolo priemyselné zariadenie na prípravu tiel na pohreby), keďže Dillon odmietol nastúpiť do auta so svojou sestrou. Podľa komisie tým vzniklo vážne riziko ovplyvňovania pacienta lekárom v stave zraniteľnosti.
Pacient po „smrti“ opäť ožil
O niečo desivejší priebeh mala druhá sťažnosť, ktorá sa týkala onkologického pacienta v poslednom štádiu rakoviny. Pacient pred smrťou stratil vedomie, a lekára privolali do jeho domu, aby na ňom vykonal eutanáziu.
Štandardný postup asistovanej samovraždy zahŕňa podanie troch látok – sedatíva, silného anestetika (propofol), ktoré uvedie pacienta do hlbokej kómy, a nakoniec neuromuskulárnej blokády, ktorá paralyzuje svaly vrátane dýchacích, čím dôjde k zastaveniu srdca.
MacLean však vo svojom kufríku nevedel nájsť tretiu, paralyzujúcu látku. Po podaní samotného propofolu nepočul u pacienta tlkot srdca a predčasne ho vyhlásil za mŕtveho. Lekár následne dom pacienta opustil.
Šok pre príbuzných:
Krátko po odchode lekára si rodina všimla, že ich príbuzný začal opäť spontánne dýchať. Privolaný MacLean sa musel do domu vrátiť, potvrdil srdcovú aj dýchaciu aktivitu ožívajúceho pacienta, podal mu ďalšie lieky spolu s chýbajúcou paralyzujúcou látkou a až na druhýkrát ho definitívne vyhlásil za mŕtveho. Podľa vlastných slov lekár pochybil pod vplyvom stresu a napätej atmosféry v dome.
Zlyhanie systému a nedostatočná kontrola
Tieto prípady opäť rozpútali v Kanade ostrú debatu o tom, či je legislatíva upravujúca eutanáziu dostatočne bezpečná. Podľa The Globe and Mail kritici poukazujú na to, že reakcia úradov na takéto závažné pochybenia bola minimálna. Lekár teda dostal len ústne napomenutie a dočasný polročný dohľad.
„Úroveň preverovania a zodpovednosti uplatňovaná pri eutanáziách je v ostrom rozpore s tým, ako sú regulované iné závažné lekárske postupy,“ uviedla Ramona Coelhová, rodinná lekárka a bývalá členka vyšetrovacieho výboru koronera pre eutanázie. Tieto prípady podľa nej jasne dokazujú, že v kanadskom systéme dohľadu nad asistovanou smrťou pretrvávajú nebezpečné diery.