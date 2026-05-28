Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) počas štvrtkovej hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR oficiálne požiadal zákonodarcov o urýchlené prijatie takzvaných vykonávacích predpisov k Ústave SR. Nová legislatíva má explicitne zabrániť tomu, aby sa páry rovnakého pohlavia, ktoré uzatvorili manželstvo v zahraničí, mohli legálne domáhať jeho uznania a zápisu do slovenských matrík. Premiér argumentuje ochranou základného zákona štátu, ktorý definuje manželstvo výhradne ako jedinečný zväzok muža a ženy. Správu o vyostrení vzťahov medzi Bratislavou a Bruselom priniesla agentúra TASR.
Blokáda zahraničných sobášov: Premiér žiada pre matrikárov jasný legislatívny manuál
Podľa šéfa vládneho kabinetu ústavná ochrana tradičného zväzku v praxi naráža na právne vákuum, ktoré je potrebné okamžite zaplátať zákonom nižšej právnej sily.
Kľúčové body premiérovej požiadavky a navrhované zmeny v matričnej praxi:
- Absolútny zákaz uznávania: Vykonávacie predpisy majú dať jasné mantinely, že žiadne slovenské matričné úrady nesmú do štátnych registrov zapísať zväzok osôb rovnakého pohlavia uzavretý mimo územia SR.
- Právomoci pre matrikárov: Nový zákon nižšej právnej sily ako ústava presne stanoví striktné podmienky, kedy môže matrikár k oficiálnemu zápisu pristúpiť a kedy ho musí povinne odmietnuť.
- Otázka zmyslu ústavných zmien: Predseda vlády pred poslancami zdôraznil, že bez týchto vykonávacích pravidiel by predchádzajúce ústavné reformy stratili svoj reálny právny význam.
- Rýchly legislatívny proces: Vláda nalieha na poslancov, aby na tejto legislatívnej úprave začali pracovať bezodkladne, s cieľom schváliť ju v najbližších mesiacoch roku 2026.
Premiér Robert Fico poslancom odkázal, že obrana prijatých ústavných princípov je pre stabilitu štátu kľúčová a vyžaduje si rázne legislatívne kroky.
Chcem vás poprosiť a požiadať, aby sme urýchlene prijali vykonávacie predpisy k Ústave SR. Musíme zabrániť tomu, aby sa pár rovnakého pohlavia po uzavretí manželstva v zahraničí domáhal jeho uznania na matrike na Slovensku, čo je v ostrom rozpore s naším základným zákonom. To je proste nemožné. Musí existovať predpis, ktorý matrikárom presne povie, ako konať. Inak celá zmena Ústavy SR, kde sme zakotvili jedinečnosť zväzku muža a ženy, stráca zmysel.
Súboj s Európskou komisiou: Vláda presadzuje suverénnu politiku v otázkach identity
Iniciatíva na sprísnenie matričných zápisov prichádza v čase, kedy Brusel spúšťa voči Slovenskej republike oficiálne právne konania.
Prehľad sporných bodov medzi slovenskou legislatívou a postojom európskych orgánov:
- Konanie zo strany eurokomisie: Európska komisia nesúhlasí so slovenským právnym nastavením a otvára voči krajine konanie, ktorým chce Bratislavu prinútiť k úprave legislatívy.
- Zakotvenie dvoch pohlaví: Slovenská strana v rámci svojej suverénnej politiky presadila do ústavy jasné definovanie existencie dvoch biologických pohlaví.
- Prednosť domáceho práva: V otázkach národnej identity bola ústavne ukotvená prednosť slovenského práva pred medzinárodnými zmluvami a európskymi smernicami.
- Odmietnutie tlaku z Bruselu: Vládna koalícia deklaruje, že rešpektuje nesúhlasné stanovisko Európskej komisie, no nemieni podľahnúť tlaku na zmenu prijatých hodnôt.
Napätie medzi požiadavkami európskych inštitúcií a konzervatívnym smerovaním slovenskej exekutívy tak koncom mája 2026 dosahuje novú úroveň.