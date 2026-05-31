Leto prináša vytúžený pocit slobody, kedy radi zhadzujeme prebytočné vrstvy oblečenia. V niektorých z najpopulárnejších európskych plážových destinácií však miestne úrady nekompromisne trvajú na tom, aby ste sa po opustení piesku zahalili. Ak sa po uliciach, námestiach či reštauráciách budete prechádzať len v plavkách, hrozia vám vysoké pokuty.
Tieto reštrikcie nájdete v troch mimoriadne obľúbených dovolenkových krajinách – v Španielsku, Taliansku a Chorvátsku. Portál The Mayor predstavil šesť konkrétnych miest, kde sa neprezliecť z plaviek rozhodne nevypláca.
ŠPANIELSKO
1. Barcelona
V Barcelone platí nariadenie proti noseniu plaviek od roku 2011; Foto: VTT Studio/Shutterstock.com
Katalánska metropola bola priekopníkom tohto trendu a nariadenia proti noseniu plaviek v meste zaviedla už v roku 2011. Miestni obyvatelia dlho s nevôľou sledovali, ako turisti menia historické korzo La Rambla na nekonečnú párty a premávajú sa po ňom v plavkách či spodnej bielizni. Barcelona nie je len prímorské letovisko, ale historické veľkomesto s bohatou kultúrou, kde sa takýto odev považuje za prejav neúcty.
2. Palma de Mallorca
Hlavné mesto Baleárskych ostrovov nasledovalo príklad Barcelony v roku 2014. Prijalo nariadenie, ktoré striktne zakazuje používanie plaviek a bikín ako bežného pouličného oblečenia. V španielskej kultúre sa chodiť polonahý po meste považuje za prejav zlého vkusu.
CHORVÁTSKO
3. Dubrovník
V Chorvátsku hrozia za nenosenie plaviek pokuty. Príkladom je aj historické centrum Dubrovníka; Foto: Dreamer4787/Shutterstock.com
„Perla Jadranu“ čelí extrémnemu preťaženiu turizmom – na jedného obyvateľa tu pripadá až 36 návštevníkov. Miestne úrady preto zaviedli kampaň „Respect the City“ (Rešpektuj mesto), ktorej cieľom je vzdelávať turistov o slušnom správaní v historickom centre. Súčasťou pravidiel je aj prísny zákaz prechádzania sa v plavkách, hore bez či úplne donaha. Ak vás prichytia, hrozí vám pokuta 265 eur (tá sa však spravidla uplatňuje najmä pri opakovaných priestupkoch).
4. Split (a ostrov Hvar)
Najväčšie mesto na dalmatínskom pobreží prevzalo príklad Dubrovníka a zaviedlo rovnaký zákaz pre svoje staré mesto, ktoré je pod ochranou UNESCO. V Splite sú však pravidlá ešte o niečo prísnejšie – porušenie zákazu vás môže vyjsť až na 300 eur.
Podobné pravidlá platia aj na neďalekom ostrove Hvar, ktorý bol v tomto smere priekopníkom. Už v roku 2017 tamojší starosta zaviedol zákaz promenádovania sa v plavkách v historických uličkách, pričom pokuty vtedy údajne dosahovali až 600 eur. Podľa skúseností cestovateľov toto opatrenie zafungovalo a dnes už v meste sporo odiatych turistov nestretnete.
TALIANSKO
5. Sorrento
Taliansko si potrpí na eleganciu a štýl, no aj na malebnom Amalfskom pobreží museli úrady zakročiť. Starosta mesta Sorrento si všimol upadajúcu morálku v obliekaní turistov a schválil nariadenie, ktoré zakazuje pohyb v plavkách po mestských uliciach. Ak sa rozhodnete toto pravidlo ignorovať a testovať trpezlivosť miestnej polície, pripravte si na pokutu rovných 500 eur.
6. Benátky
V Taliansku hrozia za nosenie plaviek pokuty vo výške až 500 eur; Foto: Pani Garmyder/Shutterstock.com
Historická Serenissima bola pravdepodobne prvým talianskym mestom, ktoré vyhlásilo vojnu plážovému oblečeniu v uliciach. Už v roku 2013 odštartovali kampaň s názvom „Venezia è anche tua, rispettala!“ (Benátky sú aj tvoje, rešpektuj ich!). V rámci desiatich pravidiel slušnosti úrady zakázali pikniky v blízkosti Baziliky svätého Marka, kúpanie sa v kanáloch a, samozrejme, chodenie s odhaleným hrudníkom či v bikách. Za porušenie hrozí pokuta 500 eur. Benátky nikdy neboli a nebudú plážovým rezortom, a okrem miestnych zákonov by ste tu v plavkách výrazne porušili aj povestné talianske zákony módy.