Opozičné strany v Národnej rade (NR) SR ostro zaútočili na ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a žiadajú okamžité a transparentné vysvetlenie situácie okolo dlhu rafinérie Slovnaft. Reagovali tak na ministrove kontroverzné vyjadrenia zo stredy 27. mája, kedy naznačil, že samoregulácia cien palív zo strany rafinérie by mohla dlh voči štátu „vybalansovať“. Šéf rezortu financií vo štvrtok pod tlakom kritiky v parlamente otočil a vyhlásil, že nemá právomoc nič odpúšťať a peniaze od podniku nekompromisne vyberie. O napätej atmosfére v pléne informovala agentúra TASR.
Opozícia žiada dôkazy: KDH a PS kritizujú nejasné dohody za zatvorenými dverami
Predstavitelia opozičných poslaneckých klubov odmietajú neštandardné vyjadrenia o „vybalansovaní“ záväzkov a požadujú zverejnenie oficiálnych právnych analýz.
Hlavné požiadavky a kritické výhrady opozičných strán voči postupu ministerstva financií:
- Jasný právny stav: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada, aby ministerstvo financií presne špecifikovalo aktuálny právny stav dlhu a jasne pomenovalo, kto so spoločnosťou Slovnaft v mene štátu rokuje.
- Zverejnenie objemu financií: Štát musí verejnosti bezodkladne oznámiť, aký veľký objem peňazí je v tejto chvíli v hre a na základe akých mechanizmov by malo dôjsť k prípadnému započítavaniu pohľadávok.
- Kritika rétorických obratov: Progresívne Slovensko (PS) poukázalo na bleskovú zmenu postoja ministra, ktorý ešte včera hovoril o samoregulácii výmenou za dlh, no dnes už deklaruje tvrdý výber peňazí.
- Neistota občanov a poslancov: Poslanci parlamentu podľa opozície netušia, či štát voči podniku uplatňuje riadnu solidárnu daň, alebo či rafinéria priamo porušila platné slovenské daňové predpisy.
Bývalý minister spravodlivosti a súčasný podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že pri správe štátnych daní neexistuje priestor na neformálne dohody s korporáciami.
Ak štát tvrdí, že Slovnaft má daňový dlh, má konať striktne podľa zákona. Ak chce minister financií verejnosti povedať, že časť tohto dlhu nemá byť zaplatená, musí to povedať otvorene, s jasným právnym zdôvodnením a s plnou politickou zodpovednosťou. Nie cez neurčité slová o vybalansovaní. Zo dňa na deň sa tie vyjadrenia menia a nikto nevie, na čom sme. Odmietame takéto tajné dohody za zatvorenými dverami.
Súboj o ceny palív: Hnutie Slovensko žiada demisiu, minister vinu odmieta
Kým opozícia dáva za príklad iné štáty a hovorí o vyvodzovaní politickej zodpovednosti, Ladislav Kamenický obvinenia zo zvýhodňovania holdingu odmieta.
Chronológia argumentov, medzinárodné porovnanie a obhajoba krokov rezortu financií:
- Príklad z poľského trhu: Hnutie Slovensko vyzdvihlo ekonomický model Poľska, ktoré vďaka zníženiu spotrebnej dane zabezpečilo najnižšie ceny palív v regióne V4 a výpadok kompenzuje vyšším zdanením rafinérií.
- Výzvy na odchod z funkcie: Skutočnosť, že vládna koalícia doteraz finančné prostriedky od bratislavskej rafinérie reálne nevybrala, je podľa poslanca Júliusa Jakaba dôvodom na okamžitú demisiu vlády.
- Obrana strategického podniku: Minister financií Ladislav Kamenický v pléne vyhlásil, že Slovenská republika môže byť rada, že má na svojom území funkčnú a modernú rafinériu.
- Odmietnutie lobingu pre MOL: Šéf štátnej kasy rázne poprel, že by v politických rokovaniach hájil ekonomické záujmy slovenskej fabriky alebo materskej maďarskej skupiny MOL.
Vláda podľa slov ministra iba využíva svoj politický vplyv na to, aby držala marže spracovateľa ropy na minimálnej úrovni a zabezpečila tak stabilné ceny na čerpacích staniciach.