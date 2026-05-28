Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred dvoma nebezpečnými fenoménmi, ktoré zasiahnu krajinu v závere týždňa. Kým v noci na piatok 29. mája hrozí v nižších polohách stredného a severného Slovenska prízemný mráz, v sobotu 30. mája zasiahne horské oblasti prudká víchrica. Informácie o vývoji meteorologickej situácie zverejnil ústav na svojom oficiálnom webe, pričom správu prebrala agentúra TASR.
Teploty klesnú pod bod mrazu
Prízemný mráz zasiahne rozsiahle územie Slovenska a predstavuje akútne riziko pre teplomilnú vegetáciu nižšieho vzrastu, ktorá je v plnom rozkvete.
Prehľad zasiahnutých regiónov, očakávaných teplôt a časového rozsahu platnosti výstrahy:
- Rozsiahle územné pokrytie: Výstraha pred mrazmi platí pre vybrané okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.
- Kritická prízemná vrstva: Vo výške päť centimetrov nad zemským povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu v rozmedzí od nula do mínus tri stupne Celzia.
- Anomália pod Tatrami: Najchladnejšiu noc očakávajú meteorológovia v okrese Poprad, kde môže teplota vo vegetačnej vrstve klesnúť až na mínus štyri stupne Celzia.
- Časové okno ohrozenia: Výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období je v platnosti od piatkovej 1.00 h do ranných 7.30 h.
Slovensko zasiahne prízemný mráz, najchladnejšie bude okolo Popradu; Foto: shmu.sk
Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu môže takto neskoro situovaný mráz napáchať obrovské škody na mladých plodinách a záhradkárskej úrode.
Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia, pričom v okrese Poprad môže teplota klesnúť až na mínus štyri stupne Celzia. Očakávaný prízemný mráz môže vážne poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu. Počas soboty zasa SHMÚ varuje pred silným vetrom na horách, ktorý nad pásmom lesa dosiahne v nárazoch rýchlosť až 125 kilometrov za hodinu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Sobotné nebezpečenstvo na horách: Nad pásmom lesa udrie víchrica
Hneď po mrazivej noci vystrieda na horách pokojné počasie extrémne silné prúdenie vzduchu, ktoré skomplikuje plány turistom.
Parametre očakávaného vetra na hrebeňoch, rizikové aktivity a hodinová platnosť varovania:
- Rýchlosť víchrice na hrebeňoch: Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu.
- Vysoká priemerná rýchlosť: Priemerná rýchlosť vetra sa bude pohybovať na úrovni 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo v meteorologickej terminológii napĺňa definíciu víchrice.
- Stopka pre vysokohorskú turistiku: Predpokladaná intenzita prúdenia predstavuje bezprostredné riziko pre pešiu turistiku, pohyb po otvorených hrebeňoch a horolezectvo.
- Celodenný nápor vetra: Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí počas celej soboty, konkrétne od 6.00 h ráno až do neskorého večera do 22.00 h.
Rýchlosť vetra môže v sobotu miestami dosiahnuť intenzitu víchrice; Foto: shmu.sk
Horská záchranná služba aj meteorológovia dôrazne odporúčajú zvážiť akékoľvek náročnejšie aktivity vo vysokohorskom teréne koncom mája 2026.