Zmena klímy so sebou prináša hrozbu, ktorá už dávno nepatrí len do tropických oblastí. Vedecká štúdia publikovaná v odbornom časopise Chaos, Solitons & Fractals varuje, že vírus chikungunya (CHIKV), prenášaný exotickými komármi, zažíva masívnu expanziu.
Podľa pokročilých matematických modelov CMIP6 sa v nasledujúcich desaťročiach presunie na sever a zasiahne oblasti, ktoré doteraz považovali túto chorobu za neznámu – vrátane strednej Európy a severovýchodu Ameriky.
Čo je vírus chikungunya a prečo vyvoláva obavy?
Vírus chikungunya je nebezpečný patogén patriaci do rodu Alphavirus. Jeho názov pochádza z jazyka makonde a v preklade doslova znamená „to, čo ohýba“. Opisuje totiž typický zhrbený postoj pacientov, ktorých sužujú neznesiteľné bolesti kĺbov.
Vírus chikungunya sa prejavuje aj typickou vyrážkou. U mnohých pacientov choroba prechádza do chronického štádia; Ilustračné foto: Irina Starikova1811/Shutterstock.com
Ako približuje štúdia, kým akútna fáza ochorenia sa prejavuje vysokými horúčkami, vyrážkami, zimnicou a bolesťami svalov, u mnohých pacientov choroba prechádza do chronického štádia. To so sebou prináša dlhodobé, niekedy až celoživotné poškodenia pohybového aparátu. V súčasnosti je lokálny prenos vírusu hlásený už v 114 krajinách sveta, čo vystavuje riziku tri štvrtiny svetovej populácie. Ročne táto choroba pripraví ľudstvo o približne 284 000 rokov zdravého života.
Ako veda predpovedá šírenie nákazy
Predpovedať šírenie vírusu v budúcnosti je mimoriadne zložité. Tradičné modely často stavali klimatické zmeny a prítomnosť hmyzu na rovnakú úroveň. Štúdia v časopise Chaos, Solitons & Fractals však využila pokročilú platformu Biomod2 a zaviedla takzvaný hierarchický model.
Vedci si uvedomili príčinnú súvislosť: klíma najprv určí, kde dokážu prežiť prenášače (komáre), a až prítomnosť týchto prenášačov následne definuje riziko prenosu samotného vírusu na človeka. Ukázalo sa, že biotické faktory (vhodnosť prostredia pre komáre) vysvetľujú až 84 % celkového rozšírenia vírusu chikungunya.
Kľúčoví aktéri: Komár egyptský a komár tigrí
Vírus šíria najmä dva druhy komárov z rodu Aedes. Každý z nich však reaguje na klimatické zmeny odlišne:
- Komár egyptský (Aedes aegypti): Je vysoko viazaný na ľudské obydlia a tropické oblasti. Jeho šírenie je limitované takzvanou izotermálnosťou (stabilitou teplôt) a teplotnou sezónnosťou. Keďže vajíčka tohto druhu neprežijú teploty pod 12° C, jeho rozšírenie na sever je obmedzené.
- Komár tigrí (Aedes albopictus): Predstavuje oveľa väčšiu hrozbu pre mierne pásmo. Má širšiu ekologickú adaptabilitu, pretože dokáže produkovať chladuodolné vajíčka, ktoré prečkajú zimu v štádiu diapauzy (hibernácie). Prežije všade tam, kde priemerná teplota v najchladnejšom štvrťroku neklesne pod -3,21 °C. Aj preto má v modeli až 72,5-percentný podiel na šírení nákazy.
Jedným z prenášačov vírusu chikungunya je aj komár tigrí. Práve ten by sa v budúcnosti mohol rozšíriť do mierneho pásma; Foto: InsectWorld/Shutterstock.com
Súčasný stav: Riziko hrozí v 139 krajinách
Z analýzy súčasných klimatických dát vyplýva, že podmienky na prenos vírusu chikungunya sú v súčasnosti splnené na 21,26 % celkovej rozlohy svetovej pevniny. Najvyššiemu riziku sú vystavené tieto kontinenty:
- Južná Amerika (zasiahnutých až 83,41 % rozlohy – kritické oblasti v Guyane, Suriname či Brazílii)
- Afrika (42,67 % rozlohy – krajiny ako Rovníková Guinea, Pobrežie Slonoviny, Ghana)
- Oceánia (41,77 % rozlohy)
- Ázia (30,69 % rozlohy – najmä Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam)
Budúcnosť do roku 2100: Útok na Európu?
Vedecký tím simuloval budúci vývoj pomocou 16 rôznych klimatických scenárov (kombinácia 4 socioekonomických línií SSP a 4 globálnych klimatických modelov GCM). Výsledky odhalili dva zásadné trendy:
1. Pochod na sever (Expanzia do mierneho pásma)
S rastúcimi globálnymi teplotami sa komár tigrí začne masívne presúvať na sever. Medzi novovznikajúce ohniská s vysokým rizikom nákazy budú do roku 2100 patriť stredná Európa (vrátane Francúzska, Talianska či potenciálne stredoeurópskych nížin), severovýchod USA, juh Kanady a východná Ázia (Čína, Japonsko, Kórea). Tieto oblasti sú mimoriadne zraniteľné, pretože ich obyvateľstvo nemá voči vírusu vybudovanú žiadnu imunitu.
2. Paradox extrémneho otepľovania
Pri najhoršom klimatickom scenári (SSP585), ktorý počíta s masívnym využívaním fosílnych palív a extrémnym nárastom teplôt, modely paradoxne predpovedajú zmenšenie rizikových zón v niektorých tropických oblastiach (napr. v strednej Afrike alebo severnej Austrálii). Dôvodom je takzvaný tepelný stres. Extrémne horúčavy totiž prekročia horný biologický limit komárov, čo povedie k obmedzeniu ich reprodukcie a úmrtnosti.
Čas na prípravu
Autori štúdie zdôrazňujú, že predložené mapy rizika by mali slúžiť globálnym autoritám v zdravotníctve ako varovanie a strategický návod. Krajiny v miernom pásme, vrátane Európy, ktoré doteraz vírus chikungunya nepovažovali za hrozbu, musia urýchlene zaviesť cielené monitorovacie programy a stratégie na kontrolu populácie komárov skôr, než sa prenos vírusu stane v našich zemepisných šírkach bežnou realitou.