Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vzniesol oficiálne obvinenie voči dvom mužom z okresu Malacky, ktorí cynickým spôsobom okradli staršiu ženu o celoživotné úspory a cennosti. Dvojica páchateľov vo veku 55 a 30 rokov čelí obvineniu zo zločinu podvodu v súbehu s trestným činom krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Drzé vyčíňanie falošných remeselníkov stopla až rázna policajná akcia. Správu o prípade priniesla agentúra TASR na základe oficiálneho vyjadrenia policajného hovorcu Michala Szeiffa.
Falošní maliari v akcii: Seniorka prišla o tisícovú zálohu aj vzácne šperky
Dobre premyslený scenár páchateľov bol postavený na zneužití dôverčivosti staršej ženy, ktorú oslovili priamo pred jej vlastným príbytkom.
Priebeh podvodného konania a zoznam strát, ktoré poškodená žena utrpela:
- Zámienka opravy fasády: Obvinení muži oslovili 79-ročnú poškodenú začiatkom mája pred jej rodinným domom v Bratislave s ponukou rýchleho vymaľovania a rekonštrukcie fasády.
- Vpustenie do obydlia: Dôverčivá seniorka s ponukou súhlasila a mužov pustila do vnútorných priestorov svojho domu, aby im vyplatila hotovosť.
- Odovzdanie finančnej zálohy: Staršia pani vytiahla a páchateľom osobne odovzdala zálohu za dohodnutú prácu vo výške 1000 eur.
- Krádež drahých kovov: Falošní robotníci okamžite využili chvíľkovú nepozornosť majiteľky a odcudzili jej viacero kusov rodinných šperkov a retiazok zo žltého kovu.
Krajský policajný hovorca Michal Szeiff potvrdil, že muži hneď po krádeži zutekali. Použili pritom klasickú výhovorku, pričom celková finančná ujma sa vyšplhala na tisíce eur.
Páchatelia pod zámienkou vyzdvihnutia rebríka na vymaľovanie fasády z domu urýchlene odišli a už sa späť nevrátili. Týmto konaním bola 79-ročnej seniorke spôsobená celková škoda vo výške 5800 eur. Vďaka operatívno-pátracej činnosti kriminálnej polície tretieho bratislavského okresu sa však v krátkom čase podarilo zistiť presnú totožnosť oboch podozrivých mužov. Jeden z nich má navyše za sebou už aj minulú kriminálnu minulosť.
Zásah kukláčov v osade na Záhorí: Vyšetrovateľ žiada väzobné stíhanie
Keďže išlo o nebezpečných páchateľov s kriminálnou minulosťou, bratislavská polícia musela do akcie nasadiť špeciálne sily.
Chronológia zadržania obvinených osôb a aktuálny stav trestného konania:
- Operatívne stiahnutie slučky: Kriminalisti po zistení totožnosti oboch mužov s iniciálami M. O. (55 rokov) a L. Ž. (30 rokov) pripravili v súčinnosti s ďalšími útvarmi zatýkaciu akciu.
- Zásah elitného komanda: S prihliadnutím na riziká pristúpili policajti k realizácii zadržania 26. mája priamo v osade na Záhorí.
- Asistencia pohotovostného útvaru: Pri samotnom zatýkaní asistovali policajti z Pohotovostného policajného útvaru Bratislava, ktorí oboch mužov obmedzili na osobnej slobode.
- Podnet na väzbu prokurátorovi: Keďže sa starší z mužov už v minulosti dopustil mimoriadne závažnej trestnej činnosti, vyšetrovateľ predložil prokurátorovi podnet na väzobné stíhanie.
Obaja muži z okresu Malacky teraz čakajú v cele predbežného zadržania na rozhodnutie súdu, ktoré padne v najbližších hodinách koncom mája 2026.