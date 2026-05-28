Nová maďarská vládna strana Tisza vo štvrtok oficiálne predložila v parlamente legislatívny návrh na drastické zníženie platov poslancov. Podľa tohto návrhu sa doterajší trojnásobok priemernej mzdy, ktorý určoval poslanecké príjmy, zníži už iba na 1,8-násobok. Radikálny škrt v rozpočte zákonodarného zboru má ukázať solidaritu s občanmi a obmedziť vládne plytvanie. S odvolaním sa na popredný maďarský server telex.hu o tom informoval spravodajca agentúry TASR v Budapešti.
Drastické škrty v Budapešti: Poslanci prídu v priemere o tisíce eur mesačne
Navrhované zmeny výrazne okresávajú príjmy maďarských zákonodarcov a zasiahnu nielen ich základné mzdy, ale aj odmeny za prácu v parlamentných štruktúrach.
Prehľad finančných dopadov a zmien vo výpočte poslaneckých miezd:
- Zníženie koeficientu: Základ pre výpočet poslaneckého platu sa prepadne z doterajšieho trojnásobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve na úroveň 1,8-násobku.
- Masívny prepad sumy: Od júla by mali členovia maďarského parlamentu znížené mzdy v priemere v prepočte o 2460 eur mesačne.
- Nové mzdové minimum: Priemerný základný plat poslanca bez akýchkoľvek ďalších funkcií a členstiev vo výboroch tak klesne na sumu 3687 eur.
- Koniec funkčných príplatkov: Vládna strana Tisza plánuje rázne znížiť aj doterajšie štedré príplatky za vedenie výborov a rôzne iné parlamentné funkcie.
Cieľom tejto radikálnej legislatívy, ktorú spoločne vypracovali a predložili predsedníčka frakcie Andrea Bujdosó a poslankyňa Kinga Kalázdi-Kerekes, je vniesť do maďarského štátneho aparátu viac transparentnosti. Nové pravidlá fungovania pre Kanceláriu Národného zhromaždenia by mali začať platiť od júla 2026.
Stopka pre skryté benefity: Strany prídu o miliónové úľavy z rozpočtu
Okrem priameho siahnutia na výplatné pásky zákonodarcov prináša nová legislatíva aj prísnu kontrolu nad prevádzkovými nákladmi politických frakcií.
Zoznam zrušených príspevkov a nové pravidlá pre nakladanie s prebytkami:
- Koniec dotácií na mobily: Ruší sa osobitný príspevok na mobilné telefóny. Zariadenia a služby síce bude naďalej zabezpečovať Kancelária Národného zhromaždenia, no náklady na ne sa poslancom odrátajú priamo z ich platu.
- Škrty v poslaneckom zázemí: Nový zákon zavádza plošné rozpočtové škrty na asistentov, prenájom regionálnych poslaneckých kancelárií a úhradu reálnych cestovných nákladov.
- Zákaz prelievania peňazí do strán: Návrh definitívne ruší kontroverzné pravidlo z roku 2022, ktoré umožňovalo poslancom a politickým frakciám previesť nevyužité finančné poslanecké benefity priamo na účty svojich materských strán.
- Návrat do štátnej kasy: Všetky nespotrebované finančné prostriedky určené na poslaneckú prácu v budúcnosti zadrží Kancelária Národného zhromaždenia a povinne ich vráti späť do maďarského štátneho rozpočtu.
Návrh vyvolal v budapeštianskych kuloároch obrovské prekvapenie, no vládna strana má v úmysle presadiť ho v zrýchlenom konaní, aby zmeny nadobudli účinnosť už v priebehu najbližších týždňov koncom mája 2026.