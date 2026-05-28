Európska komisia (EK) udelila populárnemu čínskemu internetovému obchodu Temu obriu pokutu vo výške 200 miliónov eur. Dôvodom na tento drakonický finančný trest je masívny predaj nelegálnych a zdraviu nebezpečných výrobkov prostredníctvom tejto online platformy. Brusel po rozsiahlom vyšetrovaní konštatoval, že e-shop fatálne zlyhal pri ochrane európskych spotrebiteľov. Informácie o udelení pokuty priniesla vo štvrtok agentúra TASR na základe správy nemeckej tlačovej agentúry DPA.
Nebezpečné hračky a toxická chémia: Mystery shopping odhalil hrozbu pre deti
Dôkladné vyšetrovanie európskych kontrolných orgánov, ktorého kľúčovou súčasťou bol aj utajený kontrolný nákup (mystery shopping), odhalilo na platforme alarmujúce množstvo nevyhovujúcich produktov.
Zoznam hlavných pochybení a rizikových tovarov predávaných cez internetový trhovisko:
- Zlyhanie analýzy systémových rizík: Prevádzkovateľ platformy Temu nedokázal dôsledne identifikovať, analyzovať a posúdiť riziká spojené s ponukou nelegálnych výrobkov a z toho vyplývajúcu ujmu pre občanov v Európskej únii.
- Zlyhanie bezpečnostných testov: Mnohé z preverených výrobkov vôbec neprešli základnými európskymi normami bezpečnosti.
- Toxické hračky a riziko udusenia: Kontroly odhalili detské hračky obsahujúce nebezpečné chemické látky v nadlimitných množstvách, ako aj predmety, pri ktorých hrozí reálne riziko udusenia dieťaťa.
- Elektroodpad bez certifikácie: Medzi zadržanými nebezpečnými produktmi figurujú aj neschválené, horľavé a technicky nevyhovujúce nabíjačky na elektroniku.
Podpredsedníčka Európskej komisie Henna Virkkunenová ostro skritizovala prístup čínskeho giganta k európskej legislatíve a zdôraznila, že zisk nemôže mať prednosť pred zdravím ľudí.
Posúdenie rizík zo strany Temu podceňuje konkrétne riziká, chýba mu špecifickosť, neopiera sa o spoľahlivé dôkazy a nie je komplexné. Regulátorov, používateľov aj verejnosť necháva v neistote o skutočnom rozsahu možnej ujmy spôsobenej nelegálnymi výrobkami predávanými na Temu. Nastal čas, aby Temu bezvýhradne dodržiavalo zákon. Ak by platforma v budúcnosti opätovne porušovala legislatívu EÚ, okrem pokuty 200 miliónov eur jej uložíme aj pravidelné penále.
Stopka pre influencerov a ultimátum: Čínsky e-shop má tri mesiace na nápravu
Platforma, ktorá patrí pod čínsky konglomerát PDD Holdings, čelí obvineniam, že na šírenie nebezpečného tovaru využívala aj moderné marketingové kanály.
Strategické dôsledky verdiktu EK, úloha sociálnych sietí a ďalší postup voči holdingu:
- Zosilňovanie rizík cez influencerov: Európska komisia výslovne uviedla, že ponuky masívne propagované známymi influencermi na sociálnych sieťach by mohli výrazne zosilňovať riziká rýchleho šírenia nelegálnych výrobkov.
- Agresívna cenová vojna s Amazonom: Čínsky e-shop pôsobí v Európe od roku 2023. Vďaka extrémne nízkym cenám a agresívnemu marketingu dokázal v krátkom čase konkurovať etablovaným gigantom ako Amazon.
- Trmasové trojmesačné ultimátum: Čínska spoločnosť dostala od Bruselu prísnu lehotu presne tri mesiace na to, aby Európskej komisii predložila komplexný a vykonateľný plán na nápravu.
- Hrozba likvidačného penále: Pokuta vo výške 200 miliónov eur nemusí byť konečná. V prípade ignorovania nariadení pristúpi EÚ k zavedeniu pravidelných denných či týždenných finančných sankcií.
Súboj o bezpečnosť digitálneho trhoviska tak prechádza do ďalšej fázy. Európski spotrebitelia dostali jasný varovný signál, že extrémne nízka cena produktov z ázijských e-shopov so sebou prináša obrovské zdravotné a bezpečnostné riziká koncom mája 2026.