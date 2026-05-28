Kremeľ prostredníctvom svojich najvyšších predstaviteľov varoval pracovníkov diplomatických misií krajín Európskej únie (EÚ) pred blížiacimi sa masívnymi údermi na vojenské a strategické objekty v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že varovania Moskvy zaútočiť na objekty vojensko-priemyselného komplexu „neberú všetci vážne“. Informácie o stupňujúcej sa hrozbe pre zahraničných diplomatov priniesla agentúra TASR na základe správy ruskej tlačovej agentúry TASS.
Strategická hluchota Európy: Kremeľ hrozí prechodom od slov k raketovým činom
Ruské ministerstvo zahraničných vecí už v pondelok 25. mája oficiálne vyzvalo cudzincov a diplomatické zbory, aby urýchlene opustili Kyjev, pričom európske štáty evakuáciu zatiaľ odmietajú.
Kľúčové body ruského ultimáta a reakcie na postoj európskych diplomatických misií:
- Ignorovanie bezpečnostných varovaní: Kremeľ vyjadruje nespokojnosť s tým, že západné ambasády odmietajú brať hrozby raketových útokov na administratívne a vojenské centrá s plnou vážnosťou.
- Rozhodnutie na vlastné riziko: Podľa vyhlásení z Moskvy boli detailné informácie o plánovaných úderoch doručené každému európskemu zastúpeniu, pričom ďalší postup je v réžii jednotlivých štátov.
- Časovaná odplata Ruska: Hovorca Dmitrij Peskov zdôraznil, že presný moment, kedy ruská armáda prejde od verbálnych hrozieb k reálnym útokom, bude závisieť výhradne od taktického vývoja udalostí.
- Kritika zo strany diplomacie: Ruský diplomatický aparát označil neochotu Európanov opustiť Kyjev za prejav hlbokej geopolitickej slepoty a neschopnosti vnímať reálne riziká.
Riaditeľ oddelenia pre európske záležitosti na ruskom ministerstve zahraničných vecí Vladislav Maslenikov ostro odsúdil pasivitu západných vlád. Podľa neho európske krajiny vystavujú svojich vlastných ľudí obrovskému nebezpečenstvu.
Odmietnutie evakuácie viacerými európskymi krajinami hovorí o ich strategickej hluchote a slepote. Tieto informácie sme oficiálnou cestou oznámili každému a čo bude potom, o tom rozhodne každý sám. Okamih, kedy Moskva prejde od slov k činom a spustí údery na objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve, bude závisieť od vývoja udalostí. Ruské sily sa chystajú podniknúť nové údery zamerané na vojenské objekty vrátane riadiacich centier.
Odplata za masaker v Starobiľsku: Ruská armáda zameriava riadiace centrá v Kyjeve
Plánovaný raketový útok na ukrajinskú metropolu deklaruje Moskva ako priamu odvetu za minulotýždňový úder ukrajinských síl na okupovanom území.
Dôvody ruskej eskalácie, ciele útokov a bilancia predchádzajúceho ostreľovania:
- Útok na akademickú pôdu: Spúšťačom ruskej odvety bol minulotýždňový útok ukrajinských ozbrojených síl na budovu miestnej akadémie a študentský internát v meste Starobiľsk.
- Vysoký počet obetí na Donbase: Incident v meste Starobiľsk, ktoré leží v okupovanej Luhanskej oblasti, si podľa okupačných úradov vyžiadal až 21 obetí a viac ako 40 zranených osôb.
- Ciele v ukrajinskom hlavnom meste: Ruský rezort diplomacie otvorene avizuje, že nové údery budú nasmerované na vojenské objekty a strategické riadiace centrá priamo v srdci Kyjeva.
- Riziko pre diplomatické misie: Vzhľadom na blízkosť vládnych budov a vojenských veliteľstiev v Kyjeve hrozí pracovníkom veľvyslanectiev krajín Európskej únie priame zasiahnutie troskami rakiet.
Bezpečnostná situácia v ukrajinskej metropole tak zostáva extrémne nestabilná. Západné tajné služby situáciu monitorujú, no hromadný odchod diplomatov z Kyjeva sa koncom mája 2026 nerealizuje.