Opoziční poslanci vo štvrtok predpoludním oficiálne doručili Národnej rade (NR) SR spoločný návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Dôvodom na zosadenie šéfa rezortu z funkcie sú závažné pochybenia, nehospodárnosť a netransparentnosť pri megaprojekte výstavby novej prešovskej nemocnice, ktorú manažuje práve rezort obrany. Opoziční lídri na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave vyhlásili, že projekt vykazuje znaky najväčšej čiernej stavby v histórii Slovenska, pričom správu z ich vyhlásení priniesla agentúra TASR.
Čierna stavba storočia pod taktovkou obrany? Opozícia útočí na vládne tempo
Podľa opozičných strán sa vládna koalícia s výstavbou strategického zdravotníckeho zariadenia neprimerane ponáhľa z čisto politických a marketingových dôvodov.
Hlavné výhrady opozičných poslancov voči postupu ministerstva obrany:
- Absencia posúdenia vplyvov na životné prostredie: Existujú vážne obavy, že megaprojekt nemá ani právoplatné stavebné povolenie, keďže mu chýba zákonný proces posudzovania EIA.
- Politicky motivované predražené tempo: Na rozdiel od Banskej Bystrice či Martina, kde horia termíny, mohol Prešov stavať v normálnom rytme. Vláda však tlačí na pílu, aby pásku strihala pred voľbami.
- Zlyhanie pri riadení dodávateľov: Minister mal podľa kritikov hneď niekoľko legislatívnych príležitostí na to, aby pochybné verejné obstarávanie na dodávateľa včas zrušil.
- Symbol vládnej neschopnosti: Projekt za stovky miliónov eur sa kvôli narušenej statike nosných prvkov stal pre opozičné spektrum jasným dôkazom manažérskeho zlyhania koalície.
Kresťanskodemokratický poslanec Peter Stachura (KDH) na margo celej kauzy zdôraznil, že postup rezortu vykazuje fatálne nedostatky v oblasti kontroly kvality, transparentnosti a ekonomickej efektívnosti celého diela.
Nemocnica v Prešove nie je nemocnica v Banskej Bystrici alebo v Martine, kde nám naozaj horia termíny a potrebujeme postaviť nemocnice v určitom konkrétnom čase. Nemocnica v Prešove mohla byť stavaná normálnym, regulérnym tempom. Obávam sa, že to, čo sa v Prešove stavia, je najväčšia čierna stavba na Slovensku a toto sa môže brutálne vypomstiť. Je skvelé, že sa opozícia dokázala pri tejto téme spojiť a postupuje jednotne. Minister Robert Kaliňák musí niesť plnú politickú zodpovednosť a odísť z funkcie.
Zastavené práce za 447 miliónov eur: Kaliňák hovorí o falošných útokoch opozície
Ministerstvo obrany siahlo po zatiahnutí ručnej brzdy po tom, čo interná kontrola odhalila katastrofálny stav vykonaných prác na kľúčových konštrukciách.
Chronológia zmluvných vzťahov, reakcia koalície a technické parametre projektu:
- Pozastavenie stavebných prác: Minister Robert Kaliňák koncom apríla oficiálne oznámil stopku pre prešovskú stavbu z dôvodu kontroly kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch.
- Odstúpenie od obrieho kontraktu: Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na modernizáciu fakultnej nemocnice v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH so skupinou dodávateľov okolo firmy Bekor. Na základe zlých výsledkov statiky od nej odstupuje.
- Nová súťaž a noví subdodávatelia: Obstarávateľ priebežne podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi, pričom na definitívne dokončenie nemocnice už bola vyhlásená nová verejná súťaž.
- Spoločné vyhlásenie s premiérom: Minister obrany spoločne s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) obvinenia z predraženia odmietli. Kritiku označili za falošné útoky a deklarovali, že stavebný dozor nezlyhal.
Strategická investícia má priniesť koncové zdravotnícke zariadenie s kapacitou 1009 lôžok a možnosťou reprofilizácie až na 1200 postelí. Napriek vznešeným cieľom však budúcnosť prešovského projektu zostáva v hmle politických bojov koncom mája 2026.