Národný inšpektorát práce (NIP) v spolupráci s Policajným zborom zrealizoval v dňoch 18. až 22. mája masívnu celoslovenskú raziu zameranú na odhaľovanie nelegálneho zamestnávania. Kontroly sa tentoraz detailne zamerali na agentúry dočasného zamestnávania, ktoré často slúžia ako krytie pre nelegálnu prácu. O šokujúcich predbežných výsledkoch informoval vo štvrtok na tlačovej konferencii v Košiciach minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že štát voči podvodníkom zakročí s maximálnou tvrdosťou.
Razia na čiernu prácu: Stovky preverených firiem a desiatky odhalených podozrení
Inšpektori sa nesústredili len na kancelárie samotných pracovných agentúr, ale vtrhli priamo do výrobných hál a na pracoviská podnikov, kde títo ľudia reálne vykonávali činnosť.
Rozsah kontroly a prvé zistenia kontrolných orgánov na celom Slovensku:
- Masívny záber inšpekcie: Mimoriadna kontrolná akcia komplexne preverila 173 agentúr dočasného zamestnávania, ktoré celkovo prideľujú svojich pracovníkov do 577 firiem.
- Odhalené pochybenia: Dôvodné podozrenia z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce inšpektori zistili u 71 podnikateľských subjektov, pričom kauza sa priamo dotýka 126 osôb.
- Nasadenie elitných tímov: Do terénu bolo vyslaných až 114 inšpektorov práce, čo predstavuje takmer polovicu celkových personálnych kapacít inšpektorátov v krajine.
- Pretrhnutie miestnych väzieb: Aby sa zabránilo korupcii a úniku informácií, inšpektoráty práce vykonávali celú akciu krížovo, teda striktne mimo svojej bežnej územnej pôsobnosti.
Šéf rezortu práce Erik Tomáš vyzdvihol efektivitu a utajenie celej operácie. Podľa jeho slov priniesla spolupráca inšpektorov a policajných zložiek hmatateľné výsledky, ktoré pomôžu vyčistiť domáci trh práce.
Podozrenia z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa týkajú 71 subjektov a 126 osôb. V rámci tejto celoplošnej akcie sme narazili aj na agentúru dočasného zamestnávania, ktorej bolo v minulosti odobrané povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju bezohľadne vykonávala ďalej. Okamžite Národný inšpektorát práce postúpi tento podnet Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, lebo taký je zákonný postup. Takejto nelegálnej agentúre teraz hrozí likvidačná sankcia vo výške od 5000 do 100 000 eur.
Práca bez povolenia a obrie pokuty: Štát hrozí nelegálnym agentúram likvidáciou
Najzávažnejším zistením celej májovej razie bol prípad personálnej agentúry, ktorá fungovala ako úplný "čierny pasažier" systému bez akejkoľvek licencie.
Právna dohra pre porušovateľov zákona a ďalšia stratégia ministerstva:
- Odhalenie pirátskej agentúry: Kontrolóri priamo pri čine prichytili subjekt, ktorý do firiem prideľoval zamestnancov napriek tomu, že mu štát už predtým odobral povolenie na činnosť.
- Okamžité sankčné konanie: Prípad preberá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom usvedčenej nelegálnej agentúre hrozí pokuta až do výšky 100 000 eur.
- Ochrana legálneho podnikania: Cieľom týchto nekompromisných krokov je ochrániť poctivé slovenské firmy, ktoré doplácajú na nekalú a lacnejšiu konkurenciu parazitujúcu na čiernej práci.
- Kontroly budú permanentné: Podobná úspešná razia sa uskutočnila už vo februári a ministerstvo avizuje, že v nastolenom prísnom trende bude pokračovať počas celého roka.
Trestné stíhania a vysoké pokuty majú slúžiť ako odstrašujúci príklad pre všetkých špekulantov. Razia z druhej polovice mája ukázala, že štátne orgány dokážu efektívne zasiahnuť na celom území krajiny koncom mája 2026.