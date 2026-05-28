Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar ostro skritizoval správanie opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS). Gašpar trvá na tom, že opozičný zákonodarca jednoznačne porušil pravidlá, keď do rokovacej sály opakovane prišiel v nevhodnom odeve s politickou nášivkou. Vzhľadom na to, že nové pravidlá začali platiť len nedávno, považuje koalícia konanie Alojza Hlinu za vedomú a sprostú provokáciu. O téme informoval varšavský i domáci spravodajca na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave, z ktorej vyhlásenia priniesla agentúra TASR.
Sprostá provokácia v sále: Podpredseda parlamentu vysvetľuje prísne vykázanie
Nové pravidlá obliekania v parlamente mali eliminovať politický marketing priamo za rečníckym pultom. Hneď v prvý deň schôdze však prišiel opozičný poslanec v saku s výrazným nápisom.
Priebeh incidentu a argumenty koalície zastúpenej Tiborom Gašparom:
- Porušenie formálneho odevu: Poslanec Alojz Hlina podľa vedenia parlamentu nemá naštudované pravidlá, ktoré striktne definujú formálny odev bez politických reklám a urážlivých zobrazení.
- Postupné stupňovanie výziev: Keď poslanec v utorok 26. mája zasadol do sály, predsedajúci Tibor Gašpar ho najprv upozornil neoficiálne. Keďže náprava nenasledovala, prišla oficiálna výzva.
- Vykázanie zo sály: Po ignorovaní oboch výziev bol opozičný poslanec zo sály vykázaný. Až po tomto akte si sako vyzliekol a z rokovacích priestorov odišiel.
- Opakované testovanie vedenia: Podľa zistení sa situácia opakovala aj v stredu a vo štvrtok ráno, kedy sa poslanec opäť pokúšal v inkriminovanom saku prísť do sály a testovať reakcie predsedajúcich.
Podpredseda Národnej rady SR zdôraznil, že nová úprava mala predísť tomu, aby poslanci nosili do pléna nevhodné oblečenie, ako napríklad tričká s urážlivými nápismi. Konanie opozície vníma ako cielený útok na autoritu parlamentu.
Nemá naštudované rokovacie pravidlá, pretože sme povedali, že do parlamentu sa chodí v nejakom formálnom odeve, a okrem toho sme povedali, že na odeve sa nesmú zobrazovať politické reklamy, urážlivé zobrazenia a všetko, čo sme chceli zadefinovať. No ako inak mám hodnotiť to, čo urobil poslanec Hlina hneď v prvý deň rokovania podľa nového rokovacieho poriadku, keď si na sako dal vyšiť túto nálepku ako sprostú provokáciu? Keď si toto sako obliekol a ja som predsedal, jednoznačne som povedal, že je to v rozpore s rokovacím poriadkom a pravidlami, a vyzval som ho, aby to odstránil. Výzvu neuposlúchol, preto prišlo vykázanie.
Vojna slov o mafii a alkohole: Hlina hovorí o vzdore voči obmedzovaniu rozpravy
Opozičný poslanec prišiel do sály v saku s nášivkou, na ktorej bol nápis „Smer mafia nechceme“. Reakcia koaličnej strany na seba nenechala dlho čakať a priniesla ostrú rétoriku.
Argumenty opozície, hrozba finančných trestov a reakcia strany Smer-SD:
- Smerovanie krajiny, nie strana: Poslanec Alojz Hlina sa bráni tým, že nápis si podpredseda parlamentu nesprávne vysvetlil. Pod slovom „Smer“ mal na mysli celkové smerovanie Slovenska, nie politickú stranu.
- Výraz politického vzdoru: Opozícia deklaruje, že rokovací poriadok neporušila. Zvolená forma je podľa nich prijateľná a snažia sa ňou upozorniť na to, že v parlamente sa po novom obmedzuje demokratická rozprava.
- Hrozba straty celého platu: Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového kódexu sankcionovať stratou mesačného platu, čo podľa Gašpara viedlo k tomu, že v stredu poslanec radšej vykázaniu sám vopred predišiel.
- Hypotetické protiúdery koalície: Predstavitelia strany Smer-SD vo štvrtok uviedli, že ak by sa takýto štýl akceptoval, poslanci by mohli nosiť nášivky ako „Dubajskí alkoholici nechceme“, „COVID 20.000 obetí nechceme“ alebo „Toxická Hlina nechceme“.
Klimatizovaná sála parlamentu tak zažíva horúce chvíle. Opozičný poslanec sa za prípadné trápnosti novinárom ospravedlnil, no v testovaní reakcií ostatných predsedajúcich plánuje pokračovať aj v nasledujúcich dňoch koncom mája 2026.