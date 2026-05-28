Tragický incident v poľsko-slovenskom pohraničí vyvolal masívnu reakciu tamojších úradov, ktoré spúšťajú rozsiahly bezpečnostný program. Na juhu poľského Podkarpatského vojvodstva, v bezprostrednej blízkosti hraníc so Slovenskom, prebieha intenzívny odchyt medveďov hnedých. Ide o priamu reakciu na nedávny smrteľný útok šelmy na človeka. Varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na poľskú tlačovú agentúru PAP informoval, že ochranári už spustili mimoriadne opatrenia v celkovej hodnote až 16 miliónov zlotých (3,78 milióna eur). Ich cieľom je monitorovať rizikové jedince a zabezpečiť ochranu obyvateľov v podhorských oblastiach.
Osem medveďov v pasci: Ochranári nasadzujú GPS obojky a sťahujú šelmy do divočiny
Špecializované tímy pracujú v teréne nepretržite. Zameriavajú sa na problémové jedince, ktoré stratili plachosť a pravidelne navštevovali záhrady či kontajnerové stojiská.
Doterajšie výsledky monitorovacej akcie a konkrétne kroky v zasiahnutých obciach:
- Bilancia úspešných odchytov: Štátni ochranári doteraz v regióne úspešne odchytili osem jedincov medveďa hnedého.
- Satelitný monitoring: Siedmim dospelým medveďom úspešne nasadili špeciálne GPS obojky na nepretržité monitorovanie ich pohybu v blízkosti civilizácie.
- Ochrana najmladších: Jedného mladého medveďa označili len podkožným mikročipom, nakoľko bol vzhľadom na svoj nízky vek a veľkosť príliš malý na bezpečné nasadenie obojka.
- Nútený presun problémových samíc: Dve problémové mladé medvedice z obce Wolkowya, ktoré pravidelne vyvolávali konflikty v obývaných zónach, ochranári odchytili a prepravili do vzdialených a hlbokých lesných oblastí mimo dosahu ľudí.
Hovorca Regionálneho riaditeľstva ochrany životného prostredia (RDOŠ) v Rzešove Lukasz Lis potvrdil, že intenzívna odchytová operácia sa začala pred týždňom v obciach Solina a Baligrod, kde bol zaznamenaný zvýšený výskyt šeliem.
Podarilo sa odchytiť dve mladé samice z Wolkowye, ktoré sa pravidelne objavovali v blízkosti ľudských obydlí a spôsobovali konflikty v obývaných oblastiach. Obe zvieratá sme premiestnili do odľahlých lesov. V obci Bukowsko nastražené pasce zatiaľ nepriniesli očakávaný výsledok, no v úsilí pokračujeme. V apríli tam totiž medveď usmrtil 58-ročnú ženu, po čom miestna samospráva okamžite požiadala o odchyt tohto agresívneho jedinca.
Miliónový projekt z fondov EÚ: Poľovníci dostanú povolenie strieľať gumové projektily
Kríza v Podkarpatskom vojvodstve urýchlila aj legislatívne zmeny vo Varšave. Štát plánuje investovať milióny do prevencie, no zároveň pritvrdzuje pravidlá pri odstrašovaní šeliem.
Strategické piliere nového záchranného programu a legislatívne zmeny:
- Financovanie z Európskej únie: Celý komplexný projekt s rozpočtom presahujúcim 16 miliónov zlotých je financovaný prevažne z fondov EÚ a jeho realizácia je naplánovaná až do konca roka 2029.
- Preventívne opatrenia v teréne: Súčasťou schváleného balíka je vytvorenie profesionálnej zásahovej skupiny, inštalácia špeciálnych uzamykateľných kontajnerov odolných proti medveďom, výsadba divokých ovocných stromov hlboko v lesoch a vytvorenie komplexnej databázy incidentov.
- Nové kompetencie pre poľovníkov: Poľský Sejm v polovici mája schválil zásadnú novelu zákona, ktorá poľovníkom legálne umožní používať pri aktívnom plašení a odstrašovaní medveďov a zubrov brokovnice s gumovými projektilmi.
- Čakanie na prezidentské veto či podpis: Nová legislatíva zameraná na tvrdé plašenie medveďov pohybujúcich sa v tesnej blízkosti rodinných domov momentálne čaká na finálny podpis poľského prezidenta.
Cieľom poľských úradov zostáva minimalizovať riziká stretu človeka s medveďom bez nutnosti plošného usmrcovania chránených zvierat. Napätá situácia v pohraničí slovenské orgány taktiež núti k ostražitosti, keďže migračné koridory šeliem prechádzajú priamo cez spoločnú štátnu hranicu koncom mája 2026.