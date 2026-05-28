Mladá, 31-ročná žena sa spolu so svojou rodinou rozhodla vykonať nezištný skutok a pomôcť človeku v núdzi. Muža bez domova, ktorého stretli na ulici, prichýlili vo svojom vlastnom byte, aby mu poskytli základnú ľudskú pomoc. Miesto vďaky sa však dočkala brutálneho útoku. Agresívny 41-ročný bezdomovec ženu bezdôvodne fyzicky napadol a surovo dokopal.
Brutálny útok priamo v byte: Miesto vďaky za jedlo prišla vlna násilia
Snaha pomôcť človeku z okraja spoločnosti sa v priebehu niekoľkých minút zmenila na hororový boj o prežitie v uzavretom priestore rodinného bytu.
Chronológia udalostí a detaily brutálneho napadnutia v Nitre:
- Nezištná ponuka pomoci: Mladá 31-ročná Nitrianka spolu so svojimi blízkymi stretla 41-ročného muža bez domova a chcela mu pomôcť prekonať ťažkú životnú situáciu.
- Azyl v domácnosti: Dobrosrdečná rodina vzala neznámeho muža priamo do svojho bytu na Škultétyho ulici, aby sa po dlhom čase umyl, najedol a v bezpečí prenocoval.
- Bezdôvodná agresia: Po krátkom čase však ubytovaný muž bez akéhokoľvek zjavného dôvodu či predchádzajúceho konfliktu na ženu fyzicky zaútočil.
- Surová bitka a kopance: Útočník ženu opakovane a plnou silou kopal do rôznych častí tela a následne sa jej začal vulgárne vyhrážať likvidáciou, čím u nej vzbudil dôvodnú obavu o život.
Zúfalá a zranená poškodená žena, ktorá mala obrovský strach o svoj život a zdravie svojich blízkych, využila chvíľkovú nepozornosť agresora a telefonicky privolala na pomoc políciu.
Podľa vyjadrenia polície chcela 31-ročná žena spolu so svojimi blízkymi pomôcť mužovi bez domova. Vzali ho do bytu, aby sa umyl, najedol a prenocoval. Po krátkom čase však 41-ročný muž bezdôvodne ženu fyzicky napadol, opakovane ju kopol do rôznych častí tela a následne sa jej vyhrážal, čím u nej vzbudil dôvodnú obavu o svoj život a zdravie. Na miesto boli vyslaní policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry, ktorí museli voči agresívnemu útočníkovi použiť donucovacie prostriedky, nakoľko kládol aktívny odpor.
Zásah PMJ a prevoz do nemocnice: Agresívny bezdomovec už čelí obvineniu
Po príchode ozbrojených zložiek sa situácia na Škultétyho ulici ešte viac vyostrila, keďže útočník odmietal rešpektovať akékoľvek príkazy zákona.
Zásah bezpečnostných síl, lekárska pomoc a právna dohra incidentu:
- Aktívny odpor voči hliadke: Muž po príchode privolanej policajnej hliadky PMJ odmietal komunikovať, ignoroval opakované výzvy policajtov a kládol aktívny fyzický odpor.
- Použitie donucovacích prostriedkov: Nitrianski policajti museli voči rozzúrenému mužovi použiť hmaty, chvaty a sily, pričom mu na mieste obmedzili osobnú slobodu a nasadili putá.
- Zásah záchranárov: Na miesto incidentu bola urýchlene privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá dobitú a vystrašenú ženu na mieste prvotne ošetrila.
- Hospitalizácia v nemocnici: Kvôli zraneniam po opakovaných kopancoch do tela záchranári poškodenú následne previezli na ďalšie vyšetrenia do nitrianskej nemocnice.
Kriminalisti z Nitry prípad okamžite prevzali a nenechali nič na náhodu. Poverený príslušník Policajného zboru po vykonaní prvotných procesných úkonov vzniesol voči 41-ročnému mužovi oficiálne obvinenie pre prečin nebezpečného vyhrážania, za čo mu v prípade dokázania viny hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody. Vyšetrovanie tohto hrozného činu pokračuje koncom mája 2026 za múrmi policajných ciel.