Celosvetové priemerné teploty sa budú v najbližších piatich rokoch s vysokou pravdepodobnosťou držať na doterajšej rekordnej úrovni alebo sa k nej budú kriticky približovať. Vyplýva to z najnovšej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), ktorú zverejnili vo štvrtok v Ženeve. Odborníci varujú, že ročný priemer môže v blízkom období vystúpiť až o 1,9 stupňa Celzia vyššie v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Tlačovú agentúru TASR o tom informovala na základe správy od nemeckej agentúry DPA.
Katastrofické scenáre OSN: Roky 2026 – 2030 prinesú nové teplotné extrémy
Nové prognózy špecializovanej agentúry Organizácie Spojených národov (OSN) ukazujú, že svet smeruje k výraznému prekročeniu doterajších klimatických limitov. Trend otepľovania planéty sa nedarí zvrátiť.
Kľúčové body a štatistické pravdepodobnosti zverejnenej analýzy:
- Nárast globálnej teploty: Stredná hodnota ročných teplôt blízko zemského povrchu bude v päťročnom horizonte rokov 2026 – 2030 dosahovať o 1,3 až 1,9 stupňa Celzia viac oproti priemerom z rokov 1850 – 1900.
- Prekonanie absolútneho rekordu: Analýza WMO a britského Meteorologického úradu (Met Office) konštatovala až 86-percentnú pravdepodobnosť, že aspoň jeden z rokov do roku 2030 definitívne prekoná doteraz najteplejší zaznamenaný rok v histórii meraní.
- Riziko prekročenia kritickej hranice: Podľa novej správy existuje 91-percentná pravdepodobnosť, že v jednom z najbližších piatich rokov opätovne dôjde k dočasnému prekročeniu limitu 1,5 stupňa Celzia.
- Dlhodobý teplotný skok: Je na 75 percent pravdepodobné, že stredná hodnota teplôt v celom bloku rokov 2026 – 2030 prekoná nárast o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s neskorším referenčným priemerom rokov 1950 – 1990.
Generálny tajomník Svetovej meteorologickej organizácie vo vydanej správe pripomína, že doterajší vrchol otepľovania sme zaznamenali relatívne nedávno. Pokračujúce emisie skleníkových plynov však doterajšie maximá rýchlo odsunú do minulosti.
Dosiaľ najvyššie celosvetové teploty z roku 2024 prevýšili, aspoň dočasne, hraničnú hodnotu nárastu o 1,5 stupňa Celzia, na ktorej sa krajiny sveta dohodli pri snahách obmedziť globálne otepľovanie a vyhnúť sa jeho najnebezpečnejším dôsledkom. Podľa novej správy sa s pravdepodobnosťou 91 percent to isté stane aj v jednom z najbližších piatich rokov. Čísla jasne ukazujú, že sa k tejto kritickej línii približujeme oveľa rýchlejšie, než sa predpokladalo.
Arktída v plameňoch a zatopená Európa: Parížska dohoda stráca reálny základ
Regionálne dopady klimatickej zmeny budú mimoriadne asymetrické. Najväčšiu záťaž pocítia severské oblasti, ktoré čakajú radikálne premeny ekosystémov.
Prehľad regionálnych rizík a historických záväzkov:
- Anomália v Arktíde: Teploty v arktickej oblasti budú v nasledujúcich piatich rokoch podľa výpočtov až o 2,8 stupňa Celzia vyššie, než bol bežný priemer v rokoch 1991 – 2020, čo urýchli topenie ľadovcov.
- Extrémne zimy v Európe: V severnej Európe predpovedajú klimatické modely mimoriadne vlhké zimy, ktoré v celom regióne patria k hlavným klimatickým rizikám vzhľadom na hrozbu ničivých následných záplav.
- Zlyhávanie Parížskej dohody: Krajiny sveta sa pritom v historickej Parížskej dohode z roku 2015 zaviazali udržať nárast do 1,5 stupňa Celzia, aby sa zabránilo katastrofálnemu nárastu morskej hladiny, vlnám sucha a extrémnym búrkam.
- Súčasný stav otepľovania: Poprední vedci varujú, že reálne otepľovanie je v súčasnosti už na úrovni 1,4 stupňa Celzia oproti referenčnému obdobiu rokov 1850 – 1900, kedy sa celosvetovo začali vo veľkom rozsahu spaľovať fosílne palivá.
Klimatológovia opätovne dvíhajú varovný prst. Ak svetové mocnosti okamžite neprehodnotia svoju energetickú politiku, extrémne prejavy počasia zasiahnu infraštruktúru a poľnohospodárstvo v európskom priestore s nevídanou intenzitou už koncom mája 2026.