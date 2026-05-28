Podpredseda vlády a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že strana Hlas-SD nekompromisne podmieni schválenie štátneho rozpočtu na nasledujúci rok plošným a zásadným zvýšením platov policajtov. Šéf rezortu vnútra tak vyslal jasný signál koaličným partnerom v čase, kedy sa rokovania o príprave kľúčového finančného zákona roka iba začínajú. Podľa ministra je stabilizácia personálnej situácie v Policajnom zbore prioritou, z ktorej jeho materská strana neustúpi. O jeho vyhláseniach a reakcii na opozíciu informovala agentúra TASR.
Ultimátum pre štátny rozpočet: Hlas-SD hrozí neschválením finančného plánu
Rezort vnútra otvára tému novej platovej štruktúry pre bezpečnostné zložky. Ak Ministerstvo financií SR neustúpi požiadavkám, koalícia sa môže ocitnúť v hlbokej kríze.
Hlavné ekonomicko-politické tézy z vyhlásenia ministra vnútra:
- Rozpočtová podmienka: Strana Hlas-SD nepodporí a neschváli štátny rozpočet na nasledujúci rok, ak jeho pevnou súčasťou nebude garantované a zásadné zvýšenie finančného ohodnotenia policajtov.
- Nová platová trieda: Minister Matúš Šutaj Eštok v rámci reformy odmeňovania hovoril o zavedení úplne novej platovej triedy, ktorá by mala zatraktívniť policajné povolanie pre nováčikov.
- Programové vyhlásenie: Zvyšovanie miezd v bezpečnostných zložkách je priamym plnením záväzkov z programového vyhlásenia vlády, na ktorom trvajú všetci koaliční partneri.
- Štart náročných rokovaní: Ostré debaty a oficiálne rokovania o príprave a limitoch budúcoročného rozpočtu sa na vládnej úrovni naplno rozbehli v uplynulých dňoch.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že pre obranu sociálneho statusu policajtov využije všetky dostupné politické páky. Bez adekvátneho finančného krytia podľa neho slovenská polícia nedokáže konkurovať súkromnému sektoru.
Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov, zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu-SD. Bez toho rozpočet schválený nebude. Kým budem ministrom vnútra, nebudem v žiadnom prípade siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Naše stanovisko je nemenné.
Súboj o výsluhové dôchodky: Šutaj Eštok ostro reaguje na vyjadrenia Šimečku
Sociálne istoty policajtov sa stali ústrednou témou politického boja medzi koalíciou a opozíciou. Predseda Progresívneho Slovenska musel korigovať svoje predošlé vyjadrenia v médiách.
Prehľad argumentov a vysvetlení v rámci politického konfliktu:
- Garancia sociálneho systému: Šéf rezortu vnútra deklaroval, že kým bude zastávať ministerskú stíhačku, sociálne benefity a stabilita policajného systému zostanú nedotknuteľné.
- Kritika opozičných vyjadrení: Matúš Šutaj Eštok ostro reagoval na slová predsedu opozičného hnutia PS Michala Šimečku týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia v silových zložkách.
- Šimečkove vysvetlenie na sieti: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti následne vysvetľoval, že informácie sú dezinterpretované a on osobne nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov.
- Kontext z Rádia Expres: Kritizované výroky padli v diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo, kde šéf opozície primárne kritizoval plošné vyplácanie trinástych dôchodkov a hovoril o potrebe ich väčšej adresnosti.
Napriek vysvetleniam opozície mieni koaličná strana využiť tému na mobilizáciu svojich voličov a upevnenie pozície medzi policajtmi, hasičmi a colníkmi. Finálna podoba rozpočtu tak koncom mája 2026 zostáva otvorená a plná politického napätia.