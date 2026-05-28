Púchovskí policajti úspešne odchytili vo štvrtok ráno v bezprostrednej blízkosti materskej školy v obci Beluša bezprizorné mláďa medveďa hnedého. Malá šelma sa v obci a jej bezprostrednom okolí nekontrolovane pohybovala už od utorka 26. mája, čo vyvolávalo značné obavy miestnych obyvateľov. O úspešnom odchyte zvieraťa informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, od ktorej správu prevzala agentúra TASR.
Dramatický odchyt pri škôlke v Hloži
Malý medveď hľadal útočisko blízko ľudských obydlí. Miestom jeho finálneho zaistenia sa stala oblasť, kde sa denne pohybujú desiatky malých detí s rodičmi.
Priebeh pátracej operácie a detaily ranného zásahu na Považí:
- Lokalizácia šelmy: Vo štvrtok v ranných hodinách prijala polícia urgentnú informáciu, že sa stratené medvedie mláďa pohybuje v blízkosti materskej školy v miestnej časti Hloža.
- Rýchla reakcia hliadky: Na rizikové miesto okamžite smeroval zástupca Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove, ktorý bol najbližšie k areálu škôlky.
- Bezpečné zaistenie: Privolanému policajtovi sa vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu podarilo mláďa medveďa hnedého bezpečne odchytiť bez toho, aby došlo k zraneniu osôb či zvieraťa.
- Odovzdanie odborníkom: Na miesto odchytu po úspešnej akcii bezodkladne smeroval privolaný Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý si mladého jedinca prevzal do svojej odbornej starostlivosti.
Krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková vyzdvihla pohotový prístup zasahujúcich zložiek, ktoré eliminovali potenciálne nebezpečenstvo pre verejnosť skôr, než sa stihol začať ranný zhon pred vyučovaním.
Vo štvrtok v ranných hodinách sme prijali informáciu, že sa mláďa pohybuje v blízkosti materskej školy v miestnej časti Hloža. Na miesto okamžite smeroval zástupca Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove, ktorému sa mláďa medveďa podarilo bezpečne odchytiť. Na miesto smeruje aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý si mláďa prevezme. Policajti počas uplynulých dní intenzívne pátrali v okolí aj počas svojho služobného voľna, pravidelne využívali dron s termovíziou a úzko spolupracovali so zásahovým tímom.
Termovízia a nasadenie dronu: Policajti po šelme pátrali aj počas voľna
Úspešnému rannému odchytu predchádzalo niekoľkodňové intenzívne a technicky náročné monitorovanie celého katastra obce.
Kľúčové aspekty predchádzajúceho pátrania a technického zabezpečenia:
- Trojdňový pohyb v obci: Mladý medveď strašil obyvateľov Beluše od utorka 26. mája, kedy bol prvýkrát spozorovaný v blízkosti obytnej zóny.
- Vysoké osobné nasadenie: Príslušníci polície z Púchova brali situáciu mimoriadne vážne a do pátracích akcií v teréne sa zapájali aj v čase svojho osobného služobného voľna.
- Využitie modernej techniky: Pri prehľadávaní hustých porastov a lúk v okolí Beluše policajti pravidelne nasadzovali do vzduchu policajný dron vybavený citlivou termovíziou.
- Koordinácia s envirorezortom: Celá operácia bola od začiatku úzko koordinovaná so špecialistami zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého, ktorí určovali postup pre humánny odchyt.
Mláďa, ktoré pravdepodobne stratilo vodiacu medvedicu, nateraz našlo bezpečné útočisko a nehrozí mu nebezpečenstvo pod kolesami áut či zbytočný odstrel. Celá situácia v okrese Púchov bola koncom mája 2026 úspešne vyriešená bez materiálnych škôd či ujmy na zdraví.