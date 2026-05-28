V obci Veľká nad Ipľom neďaleko Lučenca došlo v stredu (27. 5.) k požiaru rybárskej chatky pri tamojšom štrkovisku. Po uhasení požiaru bolo v zhorenisku nájdené telo 18-ročnej ženy bez známok života. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Na vine môže byť ohorok cigarety
K požiaru rybárskej chatky pri štrkovisku došlo v stredu v popoludňajších hodinách. „Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý úmyselné založenie požiaru vylúčil, pričom uviedol, že požiar vznikol pravdepodobne z ohorku cigarety,“ priblížila Žabková.
Pre určenie presnej príčiny smrti mladej ženy bola nariadená súdna pitva. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.