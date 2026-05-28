Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová pred štvrtkovým neformálnym zasadnutím ministrov zahraničných vecí v cyperskom Limassole dôrazne varovala, že európske spoločenstvo riskuje chytenie sa do ruskej „pasce“. Rusko sa podľa nej snaží umelo vnútiť Únii tému, kto by ju mal zastupovať na prípadných mierových rokovaniach o ukončení konfliktu na Ukrajine, zatiaľ čo Moskva si už v zákulisí diktuje podmienky a vyberá pre seba vhodných partnerov. Tlačovú agentúru TASR o tom informovala globálna agentúra AFP.
Putinova hra s priateľom Schröderom: Kallasová žiada pevný európsky postoj
Kým ukrajinská strana volá po intenzívnejšom zapojení Európy do mierového procesu, Moskva sa pokúša o klasickú politiku rozdeľuj a panuj. Brusel preto musí namiesto mien riešiť reálnu stratégiu.
Prehľad diplomatických postojov a očakávanej agendy na Cypre:
- Zelenského apel: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslednom období zintenzívnil výzvy na oživenie mierového procesu a žiada, aby Európa v rozhovoroch zohrávala kľúčovú rolu.
- Kremľom pretláčaný kandidát: Ruský prezident Vladimir Putin deklaruje pripravenosť rokovať s Európou, no začiatkom mája šokoval vyhlásením, že za najvhodnejšieho vyjednávača považuje svojho blízkeho priateľa a bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera.
- Zameranie na požiadavky voči Moskve: Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová odmieta personálne diskusie a chce dnešné štvrtkové zasadnutie zamerať výhradne na to, čo presne musí Európa od Ruska nekompromisne žiadať.
- Vyslanec je predčasná téma: Nemenovaní európski diplomati pre agentúru Reuters potvrdili, že akékoľvek debaty o vymenovaní osobitného vyslanca EÚ sú v súčasnosti absolútne predčasné a Únia musí najskôr definovať svoje strategické ciele.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová varuje pred stratou suverenity pri rozhodovaní. Ak Európa pristúpi na ruskú hru o menách, stratí výhodu ešte pred začiatkom reálneho dialógu.
Je to pasca, do ktorej nás chce Rusko nalákať – aby sme diskutovali o tom, kto s nimi bude rokovať, zatiaľ čo oni si už vyberajú, kto je pre nich vhodný a kto nie. Nenechajme sa do tej pasce vtiahnuť. Súčasne sa nachádzame na veľmi nebezpečnej hranici medzi vojnou a mierom na Blízkom východe a nie je v záujme nikoho, aby táto vojna pokračovala, keďže obe strany na seba uplynulé dni napriek prímeriu útočili.
V tieni blízkovýchodnej vojny: Konflikt USA s Iránom ochromil ukrajinské rokovania
Globálna bezpečnostná architektúra je paralyzovaná novým ohniskom napätia. Konflikt v Perzskom zálive odsunul ukrajinskú otázku na vedľajšiu koľaj a skomplikoval pozíciu Washingtonu.
Časová os a globálne súvislosti mierových rozhovorov:
- Zmrznutá Ženeva (február 2026): Dosiaľ posledné a v poradí tretie kolo rusko-ukrajinských mierových rokovaní, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, sa úspešne konalo 17. a 18. februára v Ženeve.
- Vypuknutie novej vojny: Krátko po ženevských rozhovoroch spustili americké a izraelské sily masívne útoky na Irán, čo okamžite zažihlo rozsiahly vojnový konflikt na Blízkom východe.
- Porušovanie prímeria: Hoci boli formálne naštartované mierové rozhovory a vyhlásené prímerie, Spojené štáty a Irán na seba v uplynulých dňoch opäť vzájomne útočili.
- Globálne riziko: Pokračovanie vojny medzi USA a Iránom podľa európskych predstaviteľov odčerpáva diplomatické aj vojenské kapacity Západu, z čoho priamo profituje Kremeľ pri upevňovaní svojich pozícií.
Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ budú v Limassole hľadať mimoriadne náročnú zhodu na podmienkach, za akých je Európa ochotná k rokovaciemu stolu s Ruskom vôbec zasadnúť. Geopolitická realita konca mája 2026 jasne ukazuje, že bez stabilizácie Blízkeho východu bude dosiahnutie trvalého mieru na Ukrajine takmer nemožné.