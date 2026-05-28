Nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu dôrazne vyzval spojencov v Severoatlantickej aliancii (NATO), aby podnikli okamžité a rozhodné kroky na posilnenie svojich ozbrojených síl. Táto naliehavá reakcia prichádza ako priama odpoveď na rastúcu neistotu a nepredvídateľnosť vo vzťahoch so Spojenými štátmi americkými. Pistorius vyslal tento kritický odkaz európskym partnerom počas svojej oficiálnej strategickej návštevy Kanady. O jeho vyhláseniach bezprostredne informovala nemecká tlačová agentúra DPA, od ktorej správu prevzala agentúra TASR.
„Ako zajac pred hadom“: Pistorius odmieta pasivitu Európy voči Bielemu domu
Berlín varuje pred paralyzujúcou nečinnosťou a zdôrazňuje, že neustále vyčkávanie na kroky americkej administratívy európsky kontinent len hlboko oslabuje.
Kľúčové body z vyhlásenia nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa:
- Koniec pasívneho vyčkávania: Nemecko odmieta politiku pasívneho sledovania krokov USA. Podľa ministra by úzkostlivé vyčkávanie spojencov neposilnilo, ale naopak dramaticky oslabilo.
- Zmena kurzu vo Washingtone: Hoci boli Spojené štáty v posledných desaťročiach spoľahlivým pilierom bezpečnosti, súčasná vláda v Bielom dome selektívne mení pravidlá hry tak, aby vyhovovali výhradne jej vlastným geopolitickým zámerom.
- Sústredenie sa na vlastné kapacity: Európske štáty sa musia v najbližšom období prestať fixovať na politické turbulencie v iných krajinách a plne sa koncentrovať na to, čo dokážu pre obranu urobiť samy.
- Plnenie prísnych záväzkov: Alianční partneri musia bezodkladne pristúpiť k reálnemu plneniu svojich finančných a materiálnych záväzkov v oblasti obranných výdavkov voči NATO.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius napriek kritickému tónu a nepredvídateľnému vývoju transatlantických vzťahov konštatoval, že súčasná vojenská a politická spolupráca medzi kontinentmi zostáva nateraz silná.
Ak by sme sedeli pred Bielym domom alebo nejakou inou budovou vo svete ako zajac pred hadom, neposilnilo by nás to, ale oslabilo. Spojené štáty boli v posledných desaťročiach spoľahlivým partnerom, no súčasná vláda vo Washingtone niektoré veci mení tak, aby vyhovovali jej vlastným zámerom. Musíme sa sústresiť menej na to, čo robia iní, a viac na to, čo môžeme urobiť my.
Nemecko-kanadská aliancia: V hre je obrovský megakontrakt na nákup ponoriek
Okrem politických apelov malo Pistoriusovo diplomatické turné v zámorí aj hmatateľný ekonomicko-vojenský rozmer, ktorý môže prekopať štruktúru námorných síl.
Hlavné strategické ciele bilaterálnych rokovaní v Ottawe:
- Posilnenie strategického partnerstva: Nemecko a Kanada hľadajú spoločné prieniky pri zabezpečovaní arktických a atlantických námorných trás mimo priamej réžie USA.
- Podpora obrannej spolupráce: Obe krajiny plánujú v najbližších rokoch užšie prepojiť svoje kapacity v oblasti vojenského výskumu a vývoja moderných zbraňových systémov.
- Veľký kontrakt na ponorky: Kľúčovým bodom nemecko-kanadskej agendy je potenciálny obrovský tender na dodávku moderných ponoriek pre kanadské kráľovské námorníctvo, kde Berlín ponúka svoje špičkové plavidlá.
- Rokovania na najvyššej úrovni: Boris Pistorius v hlavnom meste Ottawa absolvoval zásadné schôdzky, kde sa osobne stretol s novým kanadským premiérom Markom Carneyym a ministrom obrany Davidom McGuintym.
Snaha Berlína o upevnenie obrannej osi s Ottawou jasne demonštruje, že najväčšia európska ekonomika sa snaží diverzifikovať svoje bezpečnostné väzby. Ponorkový kontrakt by navyše pripútal Kanadu k európskym priemyselným štruktúram na celé dekády.