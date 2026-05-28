Zákulisie zlomového momentu amerických prezidentských volieb z roku 2024 odkrýva šokujúce detaily o strachu v rodine vtedajšieho šéfa Bieleho domu. Pre bývalú prvú dámu USA Jill Bidenovú bol katastrofálny výkon jej manžela Joea Bidena v predvolebnej debate proti Donaldovi Trumpovi taký znepokojujúci, až si v tej chvíli myslela, že priamo pred televíznymi kamerami dostal cievnu mozgovú príhodu. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR, s odvolaním sa na najnovšie zverejnené úryvky z televízneho rozhovoru.
„Na smrť ma to vystrašilo“: Jill Bidenová prehovorila o prežívanej hrôze
Otvorená spoveď bývalej prvej dámy, ktorá bude v plnom rozsahu odvysielaná počas nadchádzajúceho víkendu v rešpektovanej relácii CBS News Sunday Morning, vnáša nové svetlo do vtedajšej politickej krízy.
Priebeh kritických minút debaty a bezprostredné pocity manželky amerického prezidenta:
- Nezvyčajný stav prezidenta: Vtedajší 81-ročný prezident Joe Biden počas diskusie viditeľne koktal, hľadel s otvorenými ústami a opakovane strácal niť myšlienok, keď sa snažil oponovať útokom svojho republikánskeho rivala.
- Podozrenie na akútny zdravotný kolaps: Jill Bidenová priznala, že pri sledovaní prenosu prežila obrovský šok, pretože svojho manžela v takomto stave nikdy predtým ani potom nevidela.
- Strach o život partnera: Expresívny prejav úradujúcej hlavy štátu vyvolal u jeho manželky okamžité obavy, že prekonáva akútnu porážku, čo ju podľa jej vlastných slov na smrť vystrašilo.
- Absolútne informačné vákuum: Bývalá prvá dáma v rozhovore zverejnenom v stredu otvorene priznala, že dodnes presne nevie, čo sa v ten večer s jej manželom na pódiu stalo.
Úryvky z víkendového rozhovoru pre CBS News potvrdzujú, že kým verejnosť špekulovala o politických dôsledkoch, v rodine prezidenta sa odohrávala osobná dráma plná strachu o zdravie.
Bála som sa, pretože som Joea takto nikdy predtým ani potom nevidela. Nikdy. Neviem, čo sa stalo. Ako som to sledovala, pomyslela som si: „Môj bože, on má porážku.“ A na smrť ma to vystrašilo. Bezprostredne po debate som mu však chcela dodať silu pred jeho priaznivcami, preto som mu povedala: „Joe, odviedol si skvelú prácu. Odpovedal si na každú otázku, ovládal si všetky fakty.“
Od verejnej chvály k politickému pádu: Ako jedna debata prepísala dejiny USA
Kontrast medzi súkromným zdesením a verejnou obhajobou prezidenta ilustruje obrovský tlak, pod ktorým sa prvá rodina Spojených štátov nachádzala.
Politické dôsledky zbvrtnutej debaty a následný vývoj vo voľbách:
- Falošná fasáda pred kamerami: Hoci bola Jill Bidenová vnútorne paralyzovaná strachom, bezprostredne po skončení debaty výkon svojho manžela pred davom priaznivcov verejne chválila a vyzdvihovala jeho údajnú kontrolu nad faktami.
- Panika v Demokratickej strane: Evidentné fyzické a mentálne chradnutie Joea Bidena vyvolalo v radoch demokratov okamžité a intenzívne obavy o to, či je schopný obhájiť svoj mandát v Bielom dome.
- Odstúpenie z prezidentského boja: Narastajúci tlak spolustraníkov a sponzorov napokon viedol k historickému rozhodnutiu, kedy Joe Biden prenechal nomináciu svojej vtedajšej viceprezidentke Kamale Harrisovej.
- Návrat Donalda Trumpa: Kamala Harrisová po skrátenej a mimoriadne dynamickej predvolebnej kampani nedokázala udržať voličskú základňu a vo finálnom súboji s Donaldom Trumpom utrpela porážku, čo viedlo k Trumpovmu návratu k moci.
Svedectvo o tom, že najbližšia osoba vnímala prezidentov stav ako možnú cievnu mozgovú príhodu, spätne potvrdzuje, že obavy amerických voličov o vek a kondíciu lídra neboli len predvolebnou propagandou opozície, ale krutou realitou, ktorú v máji 2026 definitívne poodhalila samotná rodina Bidenovcov.