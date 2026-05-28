Nádeje na záchranu preživších po utorkovej apokalyptickej havárii v americkom štáte Washington definitívne vyhasli. Záchranné zložky potvrdili, že po masívnej implózii chemickej nádrže v areáli papierenského závodu prechádzajú operácie do fázy vyslobodzovania tiel. Predpokladaný počet obetí stúpol na jedenásť, čím sa incident zapisuje medzi najhoršie priemyselné katastrofy v modernej histórii štátu. Trosky a vysoká toxicita prostredia kriticky spomaľujú a komplikujú prácu zasahujúcich tímov.
Záchrana sa zmenila na vyslobodzovanie: 11 predpokladaných obetí
Štvrtkové ráno 28. mája 2026 prinieslo pochmúrnu realitu. Veliteľ miestnych hasičských zborov Scott Goldstein oficiálne oznámil, že pri prieskume zdevastovaného sektoru sa už nepredpokladá nájdenie živých osôb. Cieľom operácie už nie je záchrana životov ľudí, ale dôstojné vyslobodzovanie ich tiel z trosiek.
Aktuálna tragická bilancia nešťastia:
- Potvrdené obete: Záchranári doteraz potvrdili dve obete na životoch.
- Nezvestní robotníci: Deväť osôb je naďalej nezvestných a predpokladá sa, že neprežili, čím celkový odhadovaný počet mŕtvych stúpa na 11.
- Zranení v nemocnici: Sedem zamestnancov zostáva naďalej hospitalizovaných v nemocničnej starostlivosti.
- Zranený záchranár: Jeden zo zasahujúcich hasičov bol medzitým prepustený do domácej liečby.
Toxické peklo: 3,4 milióna litrov bieleho lúhu
K implózii došlo v utorok 26. mája 2026, kedy sa zrútila konštrukcia obrovskej chemickej nádrže s bielym lúhom. Objem tejto nádrže predstavoval viac než 3,4 milióna litrov nebezpečnej látky.
Hasičský zbor spresnil, že práce na mieste nešťastia sú mimoriadne komplikované, pretože celej poškodenej nádrži bezprostredne hrozí úplné zrútenie. Forenzné tímy čelia aj ďalšej zásadnej prekážke – všetky vyzdvihnuté telá obetí musia z dôvodu prítomnosti chemikálie najskôr prejsť prísnou dekontamináciou. Až po tomto procese môžu byť pozostatky odovzdané súdnemu lekárovi na formálnu identifikáciu. Úrady zdôraznili, že ďalšie informácie o identite obetí zverejnia až po tom, čo budú o situácii informované všetky dotknuté rodiny.
Guvernér Ferguson: Najtragickejšia katastrofa v modernej histórii
Zasiahnutý papierenský závod patrí spoločnosti Nippon Dynawave Packaging, ktorá sa zameriava na spracovanie papiera a celulózy. Z jej materiálov sa produkujú predovšetkým vreckovky, jednorazové poháre, taniere, kartóny a rôzny iný tovar. Podľa štatistík ministerstva životného prostredia štátu Washington tento podnik zamestnáva približne 1 000 ľudí.
„Pripravujeme sa na to, že toto bude najtragickejšia priemyselná katastrofa v modernej histórii štátu Washington.“
Uviedol v súvislosti s tragickým incidentom guvernér štátu Washington Bob Ferguson.
Ukončenie záchranných prác a prechod do fázy vyslobodzovania obetí v štáte Washington znamená, že utorková implózia nádrže sa s 11 predpokladanými obeťami navždy zapíše do čiernej kroniky amerického priemyslu. Pre korporáciu Nippon Dynawave Packaging začína obdobie tvrdých vyšetrovaní, ktoré budú musieť odhaliť príčinu tohto zlyhania. Implózia gigantickej štruktúry s 3,4 miliónmi litrov chemikálií ukazuje na fatálne nedostatky, ktoré stáli životy nevinných zamestnancov. Vyjadrenie guvernéra Boba Fergusona a prísne dekontaminačné protokoly pri manipulácii s telami podčiarkujú apokalyptický rozmer tejto tragédie, s ktorou sa tisícka zamestnancov a ich rodiny budú vyrovnávať ešte veľmi dlho.