Éra bezplatných sociálnych sietí sa definitívne mení. Technologický gigant Meta v stredu oficiálne spustil globálne predplatné pre svoje kľúčové aplikácie, čím odomyká éru platených prémiových funkcií. Tento zásadný krok má za cieľ diverzifikovať príjmy spoločnosti a znížiť jej dlhodobú historickú závislosť od príjmov z reklamy. Krok prichádza v čase obrovských výdavkov spojených s vývojom umelej inteligencie, pričom Wall Street zareagovala na novinku pozitívne a akcie Mety okamžite stúpli o takmer tri percentá.
Nové balíky: Čo prinesie Facebook, Instagram a WhatsApp Plus
Zásadnú novinku oznámila produktová riaditeľka spoločnosti Meta Naomi Gleitová vo videu zverejnenom priamo na sieti Instagram. Spresnila v ňom, že spoločnosť od stredy 27. mája 2026 globálne zavádza prémiové služby Facebook Plus, Instagram Plus a WhatsApp Plus.
Nové modely predplatného prinášajú používateľom špecifické výhody a cenníky:
- Instagram Plus a Facebook Plus (3,99 USD mesačne): Tieto balíky odomknú používateľom dodatočné funkcie vrátane lepších analytických nástrojov a štatistík o opätovnom pozretí príbehov (Stories). Navyše ponúknu širší dosah pre publikum a rozšírené možnosti prispôsobenia profilu.
- WhatsApp Plus (2,99 USD mesačne): Najpoužívanejšia četovacia aplikácia sa zameriava čisto na personalizáciu. Predplatiteľom ponúkne prémiové nálepky, vlastné zvonenia a unikátne témy v oblasti grafiky aplikácie.
„Globálne zavádzame služby Facebook Plus, Instagram Plus a WhatsApp Plus, pričom ďalšie balíky predplatného pre firmy, tvorcov obsahu a produkty umelej inteligencie sú už v štádiu prípravy. Naším zámerom je časom zlúčiť tieto rôzne ponuky pod jedinú značku s názvom Meta One.“
Priblížila ďalšie plány Gleitová.
Záchranné koleso pre masívne výdavky na AI
Rozhodnutie spoplatniť nadštandardné funkcie neprichádza vo vákuu. Meta v súčasnosti čelí vytrvalému tlaku a prísnemu drobnohľadu zo strany investorov kvôli svojim rozsiahlym výdavkom na umelú inteligenciu (AI). Spoločnosť vo svojich prognózach predpokladá, že jej kapitálové výdavky dosiahnu v tomto roku astronomických 125 až 145 miliárd dolárov. Tieto masívne financie smerujú najmä do budovania dátových centier pre AI. Práve tlak na návratnosť týchto investícií urýchlil globálne spustenie predplatného.
Spustenie platených služieb s prívlastkom „Plus“ v máji 2026 je logickou evolúciou stratégie Mety. Zatiaľ čo v roku 2023 spoločnosť spustila v Európe platené verzie Facebooku a Instagramu bez reklám s primárnym cieľom splniť legislatívu EÚ o ochrane osobných údajov, dnešný krok má globálny komerčný charakter a zameriava sa na dodatočné funkcie pre najaktívnejších používateľov. Prechod z výlučne reklamného modelu na predplatné ukazuje, že Zuckerberg si uvedomuje potrebu stabilného cash-flow na financovanie vojny o najlepšiu umelú inteligenciu. Vízia zjednoteného predplatného „Meta One“ navyše jasne naznačuje snahu uzamknúť používateľov do prémiového ekosystému, ktorý pomôže splácať 145-miliardové účty za dátové centrá. Reakcia akciového trhu, ktorý stúpol o tri percentá, dokazuje, že investori tomuto kroku plne dôverujú.