Rakúska justícia udelila exemplárny trest za jeden z najkrvavejších teroristických útokov na svojom území. Krajinský súd v Klagenfurte v stredu poslal na doživotie za mreže 23-ročného sýrskeho azylanta Ahmada G., ktorý minulý rok vo februári rozpútal v centre Villachu nožový teror. Zatiaľ čo rukami radikalizovaného stúpenca Islamského štátu vyhasol život len 14-ročného chlapca a ďalší piati ľudia utrpeli ťažké zranenia, útočník pred senátom neprejavil absolútne žiadnu ľútosť. Súdny proces naopak odhalil mrazivé detaily o plánoch na použitie samovražednej vesty a túžbe zomrieť smrťou mučeníka.
„Ľutujem len to, že som nezomrel.“ Porota nemala zľutovanie
K vyneseniu najprísnejšieho možného trestu došlo v stredu 27. mája 2026 v metropole spolkovej krajiny Korutánsko. Prokuratúra v Klagenfurte obžalovala 23-ročného muža zo spáchania úkladnej vraždy, piatich pokusov o vraždu a z členstva v teroristickej a zločineckej organizácii.
Verdikt poroty bol vo všetkých bodoch obžaloby absolútne jednomyseľný. Súd v plnom rozsahu akceptoval požiadavku prokuratúry na maximálny trest, a to najmä pre mimoriadne závažné priťažujúce okolnosti. Ahmad G. sa síce k činu formálne priznal s tým, že chcel zastrašiť civilné obyvateľstvo, no jeho správanie v súdnej sieni šokovalo prítomných.
„V skutočnosti som chcel zabiť ešte viac ľudí, aspoň desať. Očakával som, že ma polícia zastrelí a pôjdem priamo do neba ako mučeník. Jediné, čo skutočne ľutujem, je to, že som pri útoku nezomrel.“
Vyhlásil chladnokrvne obžalovaný. Keď sa ho predsedajúci sudca priamo opýtal, či by podobný masaker zopakoval, keby mal na to opäť príležitosť, Sýrčan bez zaváhania prikývol. Po vynesení doživotného trestu sa okamžite vzdal práva na odvolanie, hoci verdikt zatiaľ nie je formálne právoplatný.
Krvavé popoludnie vo Villachu a hrdinský zásah krajana
Súdny proces detailne zrekonštruoval tragické udalosti z 15. februára 2025. Mesto Villach sa vtedy stalo dejiskom teroru, ktorý trval len niekoľko minút, no zanechal za sebou fatálne následky.
Priebeh útoku v centre pešej zóny:
- Smrtiaca zbraň a heslá: Krátko pred 16:00 hodinou začal útočník bodať do náhodných okoloidúcich nožom s desaťcentimetrovou čepeľou, pričom opakovane kričal džihádistické heslo „Alláhu akbar“.
- Tragická bilancia: Besnenie neprežil len 14-ročný chlapec. Ďalších päť mužov vo veku od 15 do 36 rokov utrpelo zranenia, z toho štyria preživší bojovali v nemocnici o život s mimoriadne vážnymi bodnými ranami.
- Nečakaný hrdina: Masaker neukončila polícia, ale duchaprítomný 42-ročný okoloidúci. Paradoxne išlo taktiež o Sýrčana, ktorý do rozbesneného útočníka nekompromisne narazil svojím osobným autom a spacifikoval ho až do príchodu zásahových jednotiek.
Z nenápadného azylanta vojakom Islamského štátu
Rakúske spravodajské služby vyhodnotili incident ako jasný islamistický teroristický čin. Útočníkom je Sýrčan s kurdskými koreňmi, ktorý do Rakúska prišiel v roku 2020 a požiadal o azyl. Ako dôvod úteku vtedy uviedol strach o vlastný život pred povolaním do sýrskej armády.
Kým prvé roky žil so svojím bratom v ústraní a relatívne nenápadne, zlom nastal na začiatku roka 2024. Ahmad G. sa začal čoraz viac sociálne izolovať a na internete systematicky konzumoval radikálnu propagandu Islamského štátu (IS). Vyšetrovatelia zistili, že pôvodne zvažoval ešte devastačnejšie scenáre vrátane odpálenia samovražednej vesty. Keďže sa k výbušninám nedokázal dostať, zvolil útok nožom. Len dva dni pred krviprelievaním nahral na telefón video, v ktorom formálne prisahal vernosť teroristickej sieti IS.
Stredajší doživotný verdikt v Klagenfurte uzatvára temnú kapitolu, ktorá vo februári 2025 otriasla pocitom bezpečia v celom Rakúsku. Prípad Ahmada G. je učebnicovým a zároveň desivým príkladom zlyhania integrácie a fenoménu takzvaných osamelých vlkov, ktorí sa dokážu zradikalizovať v detskej izbe výlučne prostredníctvom internetovej propagandy. Jeho mrazivé priznanie a túžba po smrti ukazujú, že tradičný trestný systém nemá na náboženských fanatikov odstrašujúci účinok. Útok vo Villachu však priniesol aj dôležitý celospoločenský paradox – kým jeden Sýrčan v mene zvrátenej ideológie vraždil deti, iný sýrsky utečenec riskoval vlastný život, aby teroristu zastavil autom. Rakúske bezpečnostné zložky tak v máji 2026 čelia zložitej úlohe: musia nájsť spôsob, ako včas identifikovať digitálnu radikalizáciu azylantov bez toho, aby plošne stigmatizovali celú utečeneckú komunitu, ktorá z veľkej časti odsudzuje extrémizmus rovnako tvrdo ako európska verejnosť.