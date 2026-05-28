Viac ako štyri roky trvajúci konflikt na Ukrajine naberá na intenzite a prechádza do ostrej asymetrickej fázy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stredajšom zasadnutí najvyššieho vojenského velenia oficiálne ohlásil sériu nových drvivých protiúderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Primárnym terčom sa stáva strategický ropný priemysel, ktorý priamo financuje kremeľskú vojnovú mašinériu. Eskalácia úderov za hranicami však prináša aj tvrdú odvetu Moskvy na Kyjev, kvôli ktorej Zelenskyj v snahe o záchranu vzdušného priestoru adresoval mimoriadny list americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Kongresu USA.
Útoky na ruskú peňaženku: Ropný priemysel v plameňoch
V pravidelnom stredajšom večernom videoposolstve (27. mája 2026) bol Volodymyr Zelenskyj nekompromisný. Vojenskému vedeniu krajiny odobril transformáciu doterajšej stratégie s cieľom preniesť ťarchu vojny priamo na územie agresora. Moskva podľa neho musí na vlastnej koži a prostredníctvom vlastných strát pocítiť, akú cenu stojí útočná vojna, ktorú proti Ukrajine vedie.
Kľúčové body ukrajinskej ofenzívy v ruskom týle:
- Deštrukcia ropnej infraštruktúry: Pripravované útoky dronmi a raketami sa budú naďalej zameriavať predovšetkým na ruské rafinérie a ropný priemysel. Kyjev chce takto radikálne obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií, ktoré sú absolútne kľúčové pre financovanie vojnového hospodárstva.
- Informačná a psychologická vojna: Ukrajinský prezident už celé týždne systematicky zverejňuje na sociálnych sieťach videá a fotografie úspešných vojenských zásahov na území Ruska. Tieto zábery vyvolávajú u ruského obyvateľstva značnú nevôľu a narúšajú ilúziu domáceho bezpečia.
Odveta Moskvy a ohrozené rozhodovacie centrá
Presun bojových operácií do ruského vnútrozemia si však vyberá svoju daň. Pri týchto hĺbkových ukrajinských útokoch opakovane dochádza nielen k ničeniu vojenských objektov, ale aj k poškodeniu nevojenskej infraštruktúry a k zraneniam či usmrteniu ruských civilistov. Rusko naopak Zelenského opakovane obviňuje z nezodpovednej eskalácie vojny a z agresívnej snahy o opätovné dobytie území, ktoré sú aktuálne pod pevnou kontrolou Moskvy.
Kremeľská administratíva v reakcii na tieto udalosti avizovala nové odvetné údery namierené priamo proti „centrám rozhodovania“ v Kyjeve, čím Kremeľ otvorene hrozí fyzickou likvidáciou kľúčových vojenských veliteľstiev. Krvavou ukážkou tohto prístupu boli už masívne nedeľňajšie ruské nálety, ktoré zdevastovali hlavné mesto.
Zelenskyj píše Trumpovi: Obrana predchádza diplomacii
Hrozba nových odvetných aktov a kritický nedostatok prostriedkov obrany prinútili Volodymyra Zelenského konať na najvyššej diplomatickej úrovni. Ukrajinský líder adresoval mimoriadny list s prosbou o pomoc priamo novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Kongresu vo Washingtone.
Zelenskyj v liste ostro poukazuje na fatálny deficit ukrajinských vzdušných síl pri obrane civilného obyvateľstva pred ruskými útokmi. Takmer na dennej báze žiada od svojich západných spojencov posilnenie protivzdušnej obrany, a to predovšetkým formou okamžitého dodania väčšieho množstva rakiet americkej výroby. Prezident zároveň informoval, že táto kritická téma bola v uplynulých dňoch predmetom strategického rozhovoru aj s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.
„Čím skôr budeme schopní zabezpečiť väčšiu ochranu pred balistickými hrozbami, tým skôr bude fungovať diplomacia. Veríme, že Ukrajina môže spoločne s USA dosiahnuť spravodlivý mier a garantovanú bezpečnosť.“
Uviedol ukrajinský prezident na margo budúcich rokovaní.
Májové vyhlásenia z Kyjeva v roku 2026 jasne demonštrujú, že Ukrajina sa aj po vyše štyroch rokoch vyčerpávajúcej obrany odmieta podvoliť ruskému tlaku a volí cestu asymetrickej ekonomickej vojny. Zelenskyj si plne uvedomuje, že pokiaľ nezdecimuje ruskú ropnú infraštruktúru, Kremeľ nebude mať žiadny pragmatický dôvod ukončiť útoky. Adresovanie listu Donaldovi Trumpovi je pre Kyjev kľúčovým geopolitickým testom. Ukrajina sa snaží americkej administratíve predostrieť logickú rovnicu: úspešná diplomacia a spravodlivý mier, o ktorých Trump často hovorí, nemôžu existovať bez toho, aby bol Kyjev najprv chránený americkými raketami pred balistickým zničením. Ak Washington a Európa túto prosbu vypočujú, ukrajinské údery na ruskú peňaženku môžu byť tým rozhodujúcim faktorom, ktorý Putina po rokoch donúti zasadnúť za rokovací stôl. V opačnom prípade čaká Ukrajinu ďalšie obdobie temna pod hrozbou likvidácie vojenského a politického vedenia.