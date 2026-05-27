Nemecká politická scéna sa otriasa v základoch. Kancelár Friedrich Merz čelí historicky najnižšej miere popularity a jeho sľubované štrukturálne reformy narážajú na mŕtvy bod. Situácia vo vnútri vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) je k dnešnému dňu natoľko vyostrená, že vnútrostranícka opozícia začala reálne kalkulovať s možnosťou jeho predčasného zosadenia. Berlínom sa tak v stredu začali šíriť úvahy o výmene na najvyššom poste, čo by v Nemecku vyvolalo obrovské politické zemetrasenie.
Kuloárne debaty na WhatsAppe a ústavné možnosti
Hoci snahy o zosadenie nemeckého kancelára zatiaľ nenadobudli oficiálny a formálny charakter, v kuloároch Spolkového snemu (Bundestagu) to vrie. Opozičné krídla vo vnútri CDU začali v menších skupinách, primárne prostredníctvom šifrovanej aplikácie WhatsApp, otvárať diskusiu o tom, nakoľko je výmena lídra ústavne možná a politicky realistická.
Z hľadiska nemeckého ústavného práva nie sú na zmenu šéfa kabinetu bezprostredne nutné predčasné voľby. Proces by mohol prebehnúť dvoma spôsobmi:
- Konštruktívne vyslovenie nedôvery: Dolná komora parlamentu by priamo zvolila nového kancelára, čím by Merz automaticky a okamžite skončil vo funkcii.
- Dobrovoľná rezignácia: Ak by Merz odstúpil sám, spolkový prezident by nominoval nového kandidáta, ktorého by následne schvaľoval Bundestag. Tento proces by bol ústavne podstatne jednoduchší.
Boj o moc: Odstúpi dobrovoľne, alebo prevládne tieň Merkelovej?
Z politického hľadiska by bol akýkoľvek pokus o palácový prevrat v Nemecku mimoriadne riskantným manévrom. Friedrich Merz by totiž musel opustiť svoju tvrdou prácou vybojovanú pozíciu. Názory na jeho možný odchod sa v Berlíne diametrálne líšia a rozdeľujú stranu na dva tábory.
Kým zdroje z blízkeho okolia kancelára naznačujú, že si Friedrich Merz berie neustálu verejnú kritiku veľmi osobne a mohol by pod tlakom odstúpiť v prípade zlyhania kľúčových reforiem, iní politickí analytici to absolútne vylučujú. Pripomínajú, že súčasný kancelár roky zvádzal vyčerpávajúci vnútrostranícky boj s bývalou líderkou Angelou Merkelovou. Po jej odchode sa triumfálne vrátil na výslnie práve s dlhoročnou ambíciou získať kancelársky post, ktorého sa podľa kritikov za žiadnych okolností dobrovoľne nevzdá.
Zoznam nástupcov a kľúčová rola SPD
Ak by predsa len došlo k najradikálnejšiemu scenáru a Merz by padol, na zozname potenciálnych nástupcov sa objavujú tri silné mená z nemeckých spolkových krajín:
- Hendrik Wüst: Mimoriadne populárny premiér Severného Porýnia-Vestfálska. V aktuálnom rebríčku inštitútu INSA sa nachádza na treťom mieste, čo z neho s obrovským náskokom robí najobľúbenejšieho politika CDU.
- Boris Rhein: Úradujúci a vplyvný hesenský premiér.
- Michael Kretschmer: Ministerský predseda Saska so silným regionálnym mandátom.
Zásadným faktorom úspechu akejkoľvek personálnej rošády je však koaličný partner – Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD). Sociálni demokrati by museli s novým lídrom vlády bezpodmienečne súhlasiť a zaručiť pokračovanie koaličnej zmluvy. Frustrácia z Merzovho štýlu vládnutia je však v radoch SPD natoľko obrovská, že sa o alternatíve s novým kancelárom z CDU začína otvorene diskutovať aj v ich centrále.
Reakcia Merzovho tábora: Nahrávate populistom z AfD
Samotný nemecký kancelár sa k stredajším špekuláciám o svojej výmene do dnešného dňa (27. mája 2026) oficiálne nevyjadril. Jeho blízki spolupracovníci a lojálni členovia strany však tieto zákulisné úvahy označujú za naivné nápady a mimoriadne toxické javy. Podľa nich je rozdúchavanie vnútrostraníckeho konfliktu cestou, ktorá priamo oslabuje pozíciu stredových strán a nahráva populistickej Alternatíve pre Nemecko (AfD).
„Vždy je oveľa jednoduchšie hovoriť o konkrétnej osobe a personálnych výmenách, ako sa reálne a vážne zaoberať zložitými témami, akými sú sadzby dane z príjmu alebo nevyhnutná reforma ošetrovateľskej starostlivosti.“
Odkázal kritikom z radov rebelov nemenovaný člen vládnucej CDU.
Zákulisné debaty o zosadení Friedricha Merza v máji 2026 sú priamym odrazom politickej paralýzy v Berlíne. Akokoľvek ústavne čistá by výmena kancelára bez predčasných volieb bola, reálne by koalícii zasadila zdrvujúcu ranu a vyslala signál o obrovskej nestabilite. Hendrik Wüst má síce vysokú osobnú popularitu, no postaviť sa do čela rozhádanej vlády a dobiehať zameškané reformné sľuby by bolo politickým samovražedným cvičením. Merzova neochota vzdať sa moci po celoživotnom boji o kancelársky post zostáva nateraz najsilnejším lepidlom, ktoré drží nemeckú exekutívu pokope. Ak však CDU a koaličná SPD nedokážu v najbližších mesiacoch presvedčiť voličov o zmysluplnosti svojich reforiem, WhatsAppové puče sa môžu veľmi rýchlo pretaviť do otvoreného rozkolu. Z neho by ako jediný víťaz vzišla extrémne posilnená AfD.