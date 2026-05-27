Nórsko sa historicky zapája do európskej iniciatívy v oblasti jadrového odstrašenia a vstupuje priamo pod ochranu francúzskeho „jadrového dáždnika“. Tento zásadný strategický krok oznámil v stredu nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Rozhodnutie, ktoré reaguje na masívne ruské zbrojenie a eskaláciu napätia v Európe, predstavuje kľúčový posun v obrannej architektúre škandinávskych štátov.
Komplexná obranná dohoda s Parížom
K slávnostnému podpisu novej obrannej dohody došlo v priebehu stredy 27. mája 2026 priamo v Paríži, kde sa nórsky premiér Jonas Gahr Störe stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Kľúčovou súčasťou tohto paktu je oficiálne zapojenie Nórska do francúzskej iniciatívy v oblasti jadrového odstrašenia.
Premiér Störe jasne vysvetlil, že toto rozhodnutie Osla priamo súvisí so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou na európskom kontinente, predovšetkým v kontexte rozsiahleho zbrojenia Ruskej federácie a pokračujúcej vojny proti Ukrajine.
„Čelíme najzávažnejšej bezpečnostnej situácii od druhej svetovej vojny. Za posledných šesť mesiacov sme uzavreli obranné dohody s Nemeckom aj Spojeným kráľovstvom a som rád, že sme dnes podpísali komplexnú obrannú dohodu s Francúzskom. Dohoda posilňuje našu spoluprácu prostredníctvom konkrétnych štruktúr, plánov, cvičení a predbežného umiestnenia vybavenia a umožní nám rýchlo a koordinovane reagovať, keď to bude skutočne potrebné.“
Záruky odstrašenia bez zbraní v čase mieru
Napriek získaniu záruk od Francúzska, ktoré by v prípade vojenského útoku na Nórsko mohlo odpovedať použitím jadrových zbraní, si severská krajina udržiava svoje doterajšie mierové štandardy. Störe zdôraznil, že počas obdobia mieru nebudú na suverénnom nórskom území natrvalo rozmiestnené žiadne jadrové zbrane.
Geopolitická pozícia Nórska je vysoko špecifická:
- Krajina je pevnou súčasťou aliancie NATO, no nie je členským štátom Európskej únie.
- S Ruskom má mimoriadne citlivú spoločnú hranicu v strategickej arktickej oblasti.
- Historicky bola krajina dlhodobo považovaná za silne proatlanticky orientovanú, pričom v oblasti svojej obrany a bezpečnosti sa opierala najmä o úzke a preferované vzťahy so Spojenými štátmi americkými.
Francúzsky dáždnik pre susedov Ruska
Francúzsky prezident Emmanuel Macron otvoril túto kapitolu európskej obrany v marci 2026, kedy oficiálne ponúkol, že pod ochranu svojho národného „jadrového dáždnika“ prijme aj ďalšie európske krajiny.
Svojím dnešným rozhodnutím sa škandinávsky štát pridáva do exkluzívneho klubu európskych štátov, ktoré už rovnakú francúzsku jadrovú ochranu prijali – konkrétne ide o Poľsko a Litvu. Spoločným menovateľom všetkých troch krajín je fakt, že sú priamymi susedmi Ruska.
Globálne rozloženie jadrových síl podľa údajov Federácie amerických vedcov:
- Rusko a Spojené štáty: Disponujú absolútne najväčšími jadrovými arzenálmi na svete. Každá z týchto veľmocí má k dispozícii viac než 5000 jadrových hlavíc.
- Čína: Vo svojej výzbroji má približne 500 jadrových hlavíc.
- Francúzsko: Disponuje arzenálom 290 jadrových hlavíc, ktoré teraz slúžia aj na obranu nových spojencov.
- Veľká Británia: Vlastní 225 jadrových hlavíc.
Stredajší podpis obrannej dohody v Paríži z mája 2026 jasne demonštruje snahu európskych krajín o diverzifikáciu svojich bezpečnostných záruk. Skutočnosť, že proatlantické Nórsko s hranicou v Arktíde hľadá ochranu u Francúzska, poukazuje na Macronov úspech pri budovaní nezávislejšieho európskeho odstrašujúceho štítu. Spojenectvo Nórska, Litvy a Poľska pod dáždnikom 290 francúzskych hlavíc vytvára pevnú geopolitickú hrádzu pozdĺž celej ruskej hranice. Kým americký prístup zostáva pre NATO kľúčový, európske štáty čeliace bezprostrednej hrozbe si prostredníctvom takýchto zmlúv zabezpečujú rýchlu a koordinovanú reakciu na akýkoľvek ruský útok.