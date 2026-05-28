Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bije na poplach. V uplynulých týždňoch zaznamenala prudký nárast sťažností od slovenských spotrebiteľov, od ktorých zahraničné spoločnosti agresívne vymáhajú náhradu škody. Dôvodom má byť to, že si v minulosti neprevzali objednaný tovar. Celý prípad už rieši polícia, ktorá hovorí o podozrení z trestného činu.
Ako funguje schéma vymáhania?
Podľa informácií od poškodených občanov stojí na začiatku celého reťazca slovinská spoločnosť ONET digital d.o.o. so sídlom v meste Trzin. Ak si zákazník od tejto firmy neprevezme zásielku, podľa SOI sa spustí komplikovaný proces mimosúdneho vymáhania:
- Obchodník najskôr splnomocní spoločnosť DEBTCOLLECT.NET (claims management, Ltd., Slovinsko), aby ľudí informovala o tom, že ich údajný dlh bol postúpený.
- Táto vymáhačská firma následne udelí všeobecné plnomocenstvo advokátskej kancelárii HORVAT LAW FIRM so sídlom v Ľubľane.
- Právnici potom začnú od slovenských spotrebiteľov hromadne a nátlakovo vymáhať peniaze za neprevzaté objednávky.
Podozrivé ticho a neštandardný postup
Slovenská obchodná inšpekcia vyhodnotila toto konanie ako vysoko neštandardné. V záujme ochrany práv slovenských občanov preto zaslala slovinskej spoločnosti oficiálnu žiadosť o súčinnosť a upozornila ju na vážne nezrovnalosti v dokumentoch, ktoré ľuďom posiela.
Hoci firma DEBTCOLLECT.NET predtým verejne deklarovala, že je pripravená spolupracovať a objasniť všetky okolnosti, pri kontrole zo strany štátneho orgánu zlyhala. V stanovenej lehote inšpekcii nezaslala žiadne požadované doklady ani vysvetlenia.
Prípad prevzala kriminálna polícia
Keďže správanie zahraničných firiem vykazuje jasné znaky organizovaného podvodného konania, SOI nečakala a všetky podania od občanov postúpila priamo Policajnému zboru SR.
Stanovisko polície:
Odbor kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru po preštudovaní materiálov potvrdil, že zo skutkových okolností vyplýva dôvodné podozrenie zo spáchania prečinu podvodu v štádiu pokusu.
Celkovým preverením tejto kauzy a všetkých súvisiacich skutočností bolo poverené Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II, informovala SOI.