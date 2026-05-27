Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok adresoval naliehavý list americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Kongresu USA, v ktorom žiada o okamžité a mimoriadne dodanie munície pre systémy protivzdušnej obrany. V dokumente, do ktorého mala možnosť nahliadnuť francúzska tlačová agentúra AFP, šéf Kremľa čelí obvineniam z raketového teroru.
Zelenskyj dôrazne nalieha na Biely dom, aby Kyjevu pomohol zabezpečiť kritický prvok ochrany pred ruskými balistickými strelami, pričom konkrétne požaduje technologicky najvyspelejšie protiraketové strely Patriot PAC-3. O závažnej diplomatickej aktivite informovala v stredu agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.
Hrozba úderov na rozhodovacie centrá: Moskva žiada evakuáciu diplomatov z Kyjeva
Naliehavosť ukrajinskej žiadosti podčiarkuje fakt, že Kremeľ tento týždeň pristúpil k bezprecedentnému vyhroteniu rétoriky a avizuje drvivú odvetu za ukrajinské úspechy na bojisku.
Chronológia eskalácie napätia a aktuálne hrozby:
- Ultimátum pre diplomatov: Ruské velenie oficiálne vyzvalo zahraničných diplomatov, aby bezodkladne opustili Kyjev, čo signalizuje prípravu na masívny útok na vládnu štvrť.
- Zameranie na rozhodovacie centrá: Terčom nových ničivých úderov sa majú stať ukrajinské rozhodovacie centrá a kľúčové objekty vojensko-priemyselného komplexu.
- Záienka v meste Starobiľsk: Moskva útoky deklaruje ako odvetu za ukrajinský úder na internát pedagogickej školy v Ruskom okupovanom meste Starobiľsk.
- Likvidácia elity: Kým ruská propaganda hovorí o civilnom cieli, Kyjev oficiálne potvrdil, že v Starobiľsku úspešne zasiahol a zničil skryté veliteľstvo elitnej ruskej vojenskej jednotky.
Ukrajinská žiadosť o rakety pre systémy Patriot PAC-3 prišla len niekoľko dní po tom, čo Kyjev čelil jednému z najsilnejších kombinovaných útokov letectva a dronov od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Naliehavo žiadam prezidenta Donalda Trumpa a Kongres USA o dodanie ďalšej munície pre systémy protivzdušnej obrany. Tieto protiraketové strely Patriot PAC-3 sú kľúčovým prvkom ochrany proti ruskému teroru a majú za cieľ zastaviť ruské balistické strely a iné ruské raketové útoky na naše mestá. V súčasnosti je situácia kritická, keďže útoky na infraštruktúru neustále silnejú.
Nedostatok rakiet na svetovom trhu: Blízky východ odčerpáva zásoby pre Kyjev
Zabezpečenie dostatočného množstva obrannej munície naráža na globálne logistické limity a geopolitickú situáciu v iných častiach sveta.
Hlavné dôvody spomalenia dodávok zbraní pre ukrajinskú armádu:
- Konkurencia v Perzskom zálive: Výroba rakiet stíha pokrývať len zlomok dopytu, keďže obrovské množstvo objednávok smeruje do krajín Perzského zálivu.
- Iránska hrozba: Blízkovýchodné štáty masívne nakupujú americkú protivzdušnú obranu, pretože sa stali cieľom odvetných úderov zo strany Iránu počas vojny s USA a Izraelom.
- Zlyhávanie iniciatívy PURL: Podľa vysokopostaveného predstaviteľa z kancelárie ukrajinského prezidenta sa dramaticky spomalili dodávky zbraní realizované cez špeciálny program.
- Brzda pod záštitou NATO: Spomínaná iniciatíva PURL, ktorú partnerské krajiny spustili minulý rok pod záštitou Severoatlantickej aliancie na nákup amerických zbraní, momentálne nedokáže flexibilne reagovať na potreby frontu.
Prezidentská kancelária v Kyjeve netají, že zohnať moderné rakety západnej proveniencie je v týchto dňoch extrémne komplikované. Pokiaľ Donald Trump a americkí zákonodarcovia neuprednostnia ukrajinské objednávky pred komerčnými zmluvami na Blízkom východe, ukrajinské mestá môžu ostať bez ochrany.