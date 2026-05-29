Národné centrum kybernetickej bezpečnosti (NCKB), ktoré spadá pod Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), vydalo urgentné varovanie pred rozsiahlou phishingovou kampaňou.

Útočníci zaplavujú schránky širokej verejnosti nebezpečnými e-mailmi. Ako informoval NBÚ na svojom webe, ich cieľom je infikovať počítače a mobily obetí škodlivým kódom Agent Tesla, ktorý dokáže odcudziť prihlasovacie heslá aj prístupy k bankovníctvu.

Pozor na „Odoslané z Outlooku“

Útočníci zneužívajú legitímne, no predtým hacknuté e-mailové adresy, takže správa môže na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne. Správy sú písané zámerne vágne a nevykazujú znaky cielenia na konkrétnu osobu.

Typické znaky podvodného e-mailu:

  • Predmet alebo text: Týka sa potvrdenia objednávky, faktúry alebo prepravnej dokumentácie.
  • Kľúčové frázy: Krátky text najčastejšie žiada o skontrolovanie „podpisu a pečiatky“.
  • Podpis správy: Na konci e-mailu svieti predvolená hláška „Odoslané z Outlooku pre Android“.
  • Gramatika: Text môže obsahovať drobné chyby, keďže útočníci využívajú strojový preklad. Pozorované boli aj mutácie v českom a maďarskom jazyku.

Čo robí skrytý vírus v prílohe?

E-mail nabáda obeť na otvorenie priloženého súboru. Príloha je skomprimovaný archív s koncovkou .tar (prípadne .zip, .rar, .gz) a jej názov tvorí aktuálny dátum a číselný kód (napr. 20260518-123456.tar).

Po rozbalení archívu sa v ňom nachádza skript s príponou .js. Ten po spustení aktivuje neviditeľný sťahovač (downloader), ktorý do zariadenia potajomky nainštaluje samotný malvér Agent Tesla. Tento vírus funguje od roku 2014 na báze predávaného nelegálneho softvéru (Malware-as-a-Service) a v infikovanom zariadení dokáže:

  • zaznamenávať stlačenia klávesov (keylogger) a kradnúť uložené heslá,
  • sledovať obsah schránky (Ctrl+C/kopírovať),
  • vytvárať tajné snímky obrazovky,
  • odosielať ukradnuté bankové a osobné údaje útočníkom cez protokoly SMTP, FTP, HTTP či cez platformu Telegram.

Ako sa nenechať nachytať?

NBÚ odporúča všetkým používateľom dodržiavať tri základné pravidlá:

  1. E-mailová hygiena: Nikdy neklikajte na podozrivé odkazy a nesťahujte neočakávané prílohy, najmä ak ide o archívy (.zip, .tar) obsahujúce skripty (.js).
  2. Viacfaktorové overenie (2FA): Aktivujte si dvojstupňové overovanie všade, kde je to možné. Ak by vám útočník aj ukradol heslo, bez overovacieho kódu v mobile sa do vášho účtu nedostane.
  3. Aktualizácie: Pravidelne aktualizujte operačný systém a programy, čím zaplátate bezpečnostné diery, ktoré malvér zneužíva.

Čo robiť, ak ste na súbor klikli?

Ak máte podozrenie, že ste prílohu otvorili a vaše zariadenie bolo napadnuté, okamžite vykonajte tieto kroky:

1. Odpojte zariadenie od siete
Okamžite vypnite Wi-Fi a vytiahnite sieťový kábel z počítača. Prerušíte tým prebiehajúci prenos ukradnutých dát na servery útočníkov.

2. Kompletná reinštalácia
Agent Tesla sa vie v systéme hlboko skryť. Odporúča sa kompletné premazanie disku a čistá reinštalácia operačného systému.

3. Zmena hesiel (z iného zariadenia)
Z bezpečného mobilu alebo iného PC urýchlene zmeňte prístupové heslá do všetkých služieb. Začnite internetovým bankovníctvom a vaším primárnym e-mailom.

4. Audit účtov
Skontrolujte nastavenia svojich účtov – najmä či útočníci nenastavili automatické preposielanie vašich e-mailov na cudziu adresu alebo či v zozname pripojených zariadení nie je neznámy prístup.