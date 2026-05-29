Národné centrum kybernetickej bezpečnosti (NCKB), ktoré spadá pod Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), vydalo urgentné varovanie pred rozsiahlou phishingovou kampaňou.
Útočníci zaplavujú schránky širokej verejnosti nebezpečnými e-mailmi. Ako informoval NBÚ na svojom webe, ich cieľom je infikovať počítače a mobily obetí škodlivým kódom Agent Tesla, ktorý dokáže odcudziť prihlasovacie heslá aj prístupy k bankovníctvu.
Pozor na „Odoslané z Outlooku“
Útočníci zneužívajú legitímne, no predtým hacknuté e-mailové adresy, takže správa môže na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne. Správy sú písané zámerne vágne a nevykazujú znaky cielenia na konkrétnu osobu.
Typické znaky podvodného e-mailu:
- Predmet alebo text: Týka sa potvrdenia objednávky, faktúry alebo prepravnej dokumentácie.
- Kľúčové frázy: Krátky text najčastejšie žiada o skontrolovanie „podpisu a pečiatky“.
- Podpis správy: Na konci e-mailu svieti predvolená hláška „Odoslané z Outlooku pre Android“.
- Gramatika: Text môže obsahovať drobné chyby, keďže útočníci využívajú strojový preklad. Pozorované boli aj mutácie v českom a maďarskom jazyku.
Čo robí skrytý vírus v prílohe?
E-mail nabáda obeť na otvorenie priloženého súboru. Príloha je skomprimovaný archív s koncovkou .tar (prípadne .zip, .rar, .gz) a jej názov tvorí aktuálny dátum a číselný kód (napr. 20260518-123456.tar).
Po rozbalení archívu sa v ňom nachádza skript s príponou .js. Ten po spustení aktivuje neviditeľný sťahovač (downloader), ktorý do zariadenia potajomky nainštaluje samotný malvér Agent Tesla. Tento vírus funguje od roku 2014 na báze predávaného nelegálneho softvéru (Malware-as-a-Service) a v infikovanom zariadení dokáže:
- zaznamenávať stlačenia klávesov (keylogger) a kradnúť uložené heslá,
- sledovať obsah schránky (Ctrl+C/kopírovať),
- vytvárať tajné snímky obrazovky,
- odosielať ukradnuté bankové a osobné údaje útočníkom cez protokoly SMTP, FTP, HTTP či cez platformu Telegram.
Ako sa nenechať nachytať?
NBÚ odporúča všetkým používateľom dodržiavať tri základné pravidlá:
- E-mailová hygiena: Nikdy neklikajte na podozrivé odkazy a nesťahujte neočakávané prílohy, najmä ak ide o archívy (.zip, .tar) obsahujúce skripty (.js).
- Viacfaktorové overenie (2FA): Aktivujte si dvojstupňové overovanie všade, kde je to možné. Ak by vám útočník aj ukradol heslo, bez overovacieho kódu v mobile sa do vášho účtu nedostane.
- Aktualizácie: Pravidelne aktualizujte operačný systém a programy, čím zaplátate bezpečnostné diery, ktoré malvér zneužíva.
Čo robiť, ak ste na súbor klikli?
Ak máte podozrenie, že ste prílohu otvorili a vaše zariadenie bolo napadnuté, okamžite vykonajte tieto kroky:
1. Odpojte zariadenie od siete
Okamžite vypnite Wi-Fi a vytiahnite sieťový kábel z počítača. Prerušíte tým prebiehajúci prenos ukradnutých dát na servery útočníkov.
2. Kompletná reinštalácia
Agent Tesla sa vie v systéme hlboko skryť. Odporúča sa kompletné premazanie disku a čistá reinštalácia operačného systému.
3. Zmena hesiel (z iného zariadenia)
Z bezpečného mobilu alebo iného PC urýchlene zmeňte prístupové heslá do všetkých služieb. Začnite internetovým bankovníctvom a vaším primárnym e-mailom.
4. Audit účtov
Skontrolujte nastavenia svojich účtov – najmä či útočníci nenastavili automatické preposielanie vašich e-mailov na cudziu adresu alebo či v zozname pripojených zariadení nie je neznámy prístup.