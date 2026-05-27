Jadrové zbrane by sa v blízkej budúcnosti mohli objaviť na území Austrálie, a to v priamej súvislosti s jej aktívnou účasťou v trojstrannom vojenskom pakte AUKUS. V stredu to na šiestom kole konzultácií medzi vysokými predstaviteľmi Ruskej federácie a krajín Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vyhlásil tajomník Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý minister obrany Sergej Šojgu. Prestížne medzinárodné bezpečnostné fórum sa koná v rezorte neďaleko Moskvy. O jeho slovách bezprostredne informovala ruská štátna tlačová agentúra TASS, od ktorej správu prevzala agentúra TASR.
Jadrový tieň nad Pacifikom: Šojgu varuje pred zapojením Tokia, Soulu a Canberry
Kremeľ s veľkým znepokojením sleduje formovanie nových vojensko-politických blokov pod patronátom Washingtonu a varuje pred fatálnymi následkami pre globálnu bezpečnostnú architektúru.
Kľúčové body z vyhlásenia tajomníka Bezpečnostnej rady Ruska Sergeja Šojgu:
- Rozmiestnenie zbraní v Ázii: Japonsko a Kórejská republika realizujú intenzívne strategické prípravy na možné rozmiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území.
- Austrálsky jadrový scenár: Vzhľadom na hlbokú integráciu v rámci bezpečnostného paktu AUKUS je reálne, že sa americký jadrový arzenál dostane aj priamo na územie Austrálie.
- Riziká pre regionálnu bezpečnosť: Tieto kroky budú mať pre celú ázijsko-tichomorskú oblasť nevratné a mimoriadne nebezpečné dôsledky z hľadiska strategickej rovnováhy.
- Zbrojársky diktát Washingtonu: Spojené štáty stavili na masívny rozvoj úderných schopností svojich regionálnych spojencov s cieľom vytvoriť protiváhu Rusku a Číne.
Bývalý dlhoročný minister obrany Sergej Šojgu pred diplomatmi z krajín ASEAN zdôraznil, že militarizácia regiónu zo strany Západu ničí doterajší mierový status quo.
Destabilizácia podľa scenára USA: Budovanie raketového štítu a expanzia paktu AUKUS
Moskva obviňuje Biely dom z presadzovania agresívnej stratégie, ktorá pretvára ekonomicky prosperujúcu oblasť na potenciálne bojisko budúcich globálnych konfliktov.
Hlavné piliere americkej vojenskej stratégie v regióne a reakcia partnerov:
- Vysoko destabilizačné programy: Spojené štáty americké momentálne realizujú v indo-pacifickom priestore kroky smerujúce k totálnemu narušeniu obrannej rovnováhy.
- Globálna protiraketová obrana: Pentagón buduje regionálnu časť svojho globálneho systému protiraketovej obrany v tesnej blízkosti ruských a čínskych námorných hraníc.
- Predsunuté úderné rakety: Súčasťou amerického plánu je predsunuté rozmiestnenie pozemných rakiet stredného a krátkeho doletu, ktoré dokážu zasiahnuť strategické ciele vo vnútrozemí ázijských veľmocí.
- Založenie paktu AUKUS (november 2021): Trojstranný bezpečnostný pakt založili Spojené štáty, Veľká Británia a Austrália s primárnym zameraním na transfer špičkových technológií vrátane vývoja útočných jadrových ponoriek pre austrálske kráľovské námorníctvo.
Podľa ruskej bezpečnostnej analýzy vedie rozširovanie rozsahu a frekvencie spoločných vojenských cvičení pod vedením USA k zbytočnému vyostrovaniu situácie. Pakt AUKUS sa tak z pôvodne technologickej dohody stáva v očiach Moskvy priamym nástrojom jadrovej proliferácie v južnej pologuli.