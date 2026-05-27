Envirorezort musí v plnom rozsahu zaplatiť súdne trovy za nezákonný postup svojej podriadenej organizácie, Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, ktorá odmietala verejnosti sprístupniť informácie o usmrtených šelmách. O podrobné záznamy o zastrelených medveďoch žiadala občianska iniciatíva My sme les na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Správny súd v Bratislave po podaní žaloby konanie zastavil, pretože štátni ochranári pod tlakom justície požadované dokumenty napokon vydali. Súd však žalobu označil za plne dôvodnú a vinu za zbytočný spor pripísal ministerstvu. Tlačovú agentúru TASR o tom informovali zástupcovia iniciatívy, pričom ŠOP SR v reakcii uviedla, že rozhodnutie súdu plne rešpektuje.
Absurdné utajovanie na ochranárskej stanici: Odvolanie aktivistov skončilo v koši
Snaha štátnych úradníkov držať verejnosť v informačnom vákuu okolo citlivej témy manažmentu medveďa hnedého viedla k flagrantnému porušeniu infozákona a procesných pravidiel správneho konania.
Chronologický priebeh zatajovania informácií a reakcia aktivistov:
- Žiadosť o kľúčové dáta: Aktivisti z iniciatívy My sme les podali oficiálnu žiadosť o sprístupnenie podrobných záznamov, ktoré obsahovali informácie o pohlaví, presnej hmotnosti a konkrétnom mieste usmrtenia medveďov zastrelených na území Slovenska.
- Prvotné veto štátnych ochranárov: Vedenie ŠOP SR so sídlom v Banskej Bystrici tieto základné biologické a lokalizačné údaje odmietlo iniciatíve poskytnúť, čím vyvolalo podozrenia z netransparentného odstrelu.
- Zapatrošené odvolanie: Aktivisti sa proti nesprístupneniu informácií okamžite odvolali. ŠOP SR však zašla tak ďaleko, že toto odvolanie nadriadenému ministerstvu životného prostredia vôbec nepostúpila a pokúsila sa kauzu zamiesť pod koberec.
- Zásah správneho súdu: Celý incident musel vyústiť až do podania oficiálnej súdnej žaloby. Až po tomto radikálnom kroku sa štátni ochranári spamätali a ministerstvo nezákonné rozhodnutie svojej podriadenej zložky definitívne zrušilo.
Predstaviteľ iniciatívy Marián Hletko potvrdil, že po obrovských prieťahoch a administratívnych obštrukciách zo strany štátu nakoniec My sme les kompletné záznamy o eliminovaných medveďoch získala do svojich rúk.
Proti nesprístupneniu informácií sme sa, samozrejme, odvolali. Snaha o utajovanie týchto informácií však dospela až tak ďaleko, že ŠOP SR ministerstvu životného prostredia naše odvolanie vôbec neposlala. Celá vec tak skončila až na súde. Štátni ochranári sa po podaní žaloby spamätali. Ministerstvo nezákonné rozhodnutie ŠOP zrušilo a záznamy o zastrelených medveďoch sme získali. Súdny spor následne správny súd zastavil, pričom našu žalobu označil za plne dôvodnú. Rozhodol preto, že envirorezort je povinný zaplatiť súdne trovy.
Súd vystavil účet štátu: Rezort zaplatí za chyby úradníkov, ŠOP hovorí o legislatíve
Hoci aktivisti požadované informácie nakoniec dostali a podstata žaloby zanikla, justícia musela rozhodnúť o tom, kto uhradí finančné náklady na zbytočné súdne ťahanice.
Dôsledky súdneho verdiktu a stanovisko štátnej inštitúcie:
- Rozhodnutie o trovách: Správny súd v Bratislave jednoznačne konštatoval, že k žalobe došlo vinou protiprávneho postupu štátnych orgánov. Povinnosť zaplatiť všetky súdne trovy preto udelil priamo ministerstvu životného prostredia.
- Finančný dopad na daňových poplatníkov: Zbytočné utajovanie dát zo strany manažmentu ochrany prírody tak v súčasnosti vygenerovalo finančnú sekeru, ktorú bude musieť rezort vyrovnať z peňazí občanov.
- Stanovisko ŠOP SR: Odbor komunikácie štátnych ochranárov pre TASR vydal stručné vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že pri výkone svojej činnosti postupuje v súlade so všetkými platnými legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky.
- Rešpektovanie justície: Napriek predchádzajúcim obštrukciám a zadržiavaniu dokumentov banskobystrická centrála ŠOP SR potvrdila, že aktuálne rozhodnutie správneho súdu v plnom rozsahu rešpektuje.
Tento verdikt vysiela jasný signál všetkým štátnym inštitúciám, ktoré by sa chceli vyhýbať litere infozákona. Snaha o obmedzovanie kontroly verejnosti nad kontroverznými odstrelmi chránených živočíchov bude mať pre štátne orgány aj v budúcnosti tvrdú právnu a finančnú dohru.