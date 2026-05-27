Východné provincie Konžskej demokratickej republiky (KDR) čelia kritickej humanitárnej hrozbe, kde sa vojnové besnenie prepojilo so smrtiacou nákazou. Prebiehajúci ozbrojený konflikt v regióne dramaticky komplikuje akékoľvek medzinárodné úsilie o zvládnutie novej epidémie eboly. V stredu to na mimoriadnej tlačovej konferencii vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Šéf zdravotníckej organizácie OSN varoval, že situácia sa vymyká spod kontroly, a preto dôrazne vyzval všetky bojujúce frakcie na okamžité uzavretie humanitárneho prímeria. O závažnom vyhlásení informuje agentúra TASR na základe spravodajstva globálnej agentúry AFP.
Katastrofická kombinácia v provincii Ituri: Počet obetí a infekcií prudko rastie
Zdravotnícky systém v zasiahnutých oblastiach skolaboval pod tlakom neustálych bojov. Rýchlosť, akou sa smrtiaci vírus šíri medzi civilným obyvateľstvom, v týchto dňoch výrazne prevyšuje reálne kapacity humanitárnej reakcie.
Aktuálna epidemiologická situácia v krajine a zaznamenané prípady:
- Potvrdené úmrtia: Svetová zdravotnícka organizácia k dnešnému dňu oficiálne eviduje v KDR desať laboratórne potvrdených úmrtí na ebolu.
- Podozrenia na úmrtia: Lekári v prvej línii hlásia ďalších 220 prípadov úmrtí, kde symptómy jasne ukazovali na toto ochorenie, no pre boje ich nestihli otestovať.
- Explózia infikovaných: Od oficiálneho vyhlásenia epidémie konžskou vládou, ku ktorému došlo 15. mája, zaznamenali úrady 900 prípadov podozrenia na infekciu.
- Skrytý rozsah epidémie: Odborníci z WHO varujú, že skutočné rozšírenie vírusu je v dôsledku nulovej infraštruktúry podstatne väčšie a nákaza sa v populácii nekontrolovane šíri už dlhší čas.
Východné oblasti krajiny sú vystavené katastrofálnej realite. Kombinácia dlhoročného vojnového stavu a nebezpečného biologického patogénu vytvára ideálne podmienky pre vznik regionálnej humanitárnej katastrofy.
Východ KDR je teraz vystavený katastrofickej kombinácii epidémie a konfliktu, pričom šírenie eboly v provincii Ituri prevyšuje reakciu. Pracovníci v prvej línii riskujú všetko, kým útoky na zdravotnícke zariadenia takmer znemožňujú sledovanie prípadov a ich kontaktov. Nemôžeme budovať dôveru v komunite ani izolovať chorých, keď padajú bomby. Vyzývam preto všetky bojujúce strany, aby súhlasili s okamžitým prímerím.
Kmeň Bundibugyo bez vakcíny: Vojna vyháňa ľudí priamo do náručia smrti
Zdravotnícku krízu extrémne umocňuje biologická povaha samotného vírusu. Narozdiel od predchádzajúcich epidémií v Afrike, tentoraz lekári nemajú v rukách účinnú preventívnu zbraň.
Hlavné rizikové faktory a chronológia zhoršovania krízy:
- Absencia schválenej liečby: V stredoafrickej krajine sa momentálne rozširuje špecifický kmeň eboly s označením Bundibugyo, na ktorý neexistuje žiadna schválená vakcína ani cielená terapia.
- Závislosť od humanitárneho prístupu: Keďže neexistuje očkovanie, zastavenie prenosu ochorenia úplne závisí od schopnosti lekárov fyzicky izolovať nakazených vo vidieckych oblastiach provincie Ituri.
- Tri desaťročia permanentného konfliktu: Región je dlhodobo paralyzovaný pôsobením celej plejády neovládateľných ozbrojených skupín, pričom štátne služby sú tu už desiatky rokov takmer nedostupné.
- Útek do preplnených táborov: Intenzívne ozbrojené zrážky podnecujú hromadné vysídľovanie dedín, čo vyčerpaných ľudí dostáva do preplnených utečeneckých táborov, kde sa vírus prenáša extrémnou rýchlosťou.
Za týchto podmienok je práca epidemiológov prakticky nemožná. Bezpečnosť personálu WHO je permanentne ohrozená, keďže zdravotnícke strediská sa stávajú priamym terčom útokov povstalcov, čo znemožňuje efektívne mapovanie kontaktov nakazených osôb.