Primátor Trenčína Richard Rybníček vyjadril na sociálnej sieti vážne znepokojenie nad informáciami, že dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade akciovej spoločnosti Letecké opravovne Trenčín (LOTN) zámerne blokujú podpis zmluvy na prenájom areálu pre ďalšie ročníky festivalu. Rybníček tento postup označil za absurdný, ekonomicky rizikový a verejne naznačil, že za ním stojí politický tlak. Minister obrany Robert Kaliňák v stredu po skončení výjazdového rokovania vlády v Haniske tieto obvinenia odmietol. Podľa neho sú primátorove informácie skreslené, pričom poukázal na to, že štátny podnik rozširuje svoju zbrojársku výrobu a letisko možno bude pre súkromné akcie definitívne uzatvorené.
Rybníček hovorí o politickej šikane: Grape zmluvu má, Pohoda nie
Trenčianska samospráva sa obáva masívnych ekonomických škôd. Podľa primátora mesta nie je možné ignorovať fakt, že štátny podnik pristupuje k rôznym festivalom na tom istom letisku diametrálne odlišným spôsobom.
Kľúčové argumenty trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka:
- Ekonomická hrozba pre región: Neistota okolo konania festivalu ohrozuje stabilitu mestskej a regionálnej ekonomiky, z ktorej profitujú lokálni podnikatelia a poskytovatelia služieb.
- Selektívny prístup štátu: Podľa primátorových potvrdených informácií majú iné masové podujatia na letisku vrátane festivalu Grape zmluvy na budúce roky bez problémov podpísané.
- Podozrenie z politického tlaku: Odkladanie podpisu pre Pohodu vyvoláva dôvodné podozrenie, že nejde o byrokratický proces, ale o cielenú snahu vytvoriť tlak na slobodný a nezávislý festival.
- Kultúrny rozmer: Likvidácia stabilného zázemia pre najvýznamnejšie slovenské podujatie môže poškodiť reputáciu celej krajiny v zahraničí.
Primátor Richard Rybníček zdôraznil, že festival prináša Trenčínu nielen prestíž, ale aj reálny finančný profit. Snahy o jeho vytlačenie z mesta preto považuje za neakceptovateľné.
Každý, kto rozumie kultúre, organizácii veľkých podujatí alebo fungovaniu mestskej či regionálnej ekonomiky, si musí uvedomovať, že neistota v takej zásadnej otázke môže mať vážne dôsledky. O to zvláštnejšie pôsobí fakt, že podľa mojich potvrdených informácií majú iné podujatia na trenčianskom letisku vrátane festivalu Grape zmluvy na budúci rok, respektíve budúce roky podpísané. Festival Pohoda nie. Nedá sa preto ubrániť pocitu, že za tým nemusí byť iba byrokracia či nerozhodnosť, ale aj politika a snaha vytvárať tlak na slobodný a nezávislý festival.
Kaliňák reaguje paralelou s letectvom: Výrobný program má prednosť pred zábavou
Vládny kabinet vidí situáciu čisto technicky a strategicky. S narastajúcimi geopolitickými rizikami a expanziou domáceho zbrojárskeho priemyslu musia ísť komerčné záujmy festivalov bokom.
Argumenty ministerstva obrany a časová os obmedzovania civilných podujatí:
- Rozširovanie zbrojárskej výroby LOTN: Štátny podnik Letecké opravovne Trenčín momentálne masívne rozširuje svoj výrobný program, čo zvyšuje nároky na bezpečnosť a celkovú logistiku letiskového areálu.
- Koniec leteckých dní v Bratislave (2004): Minister pripomenul historický precedens z roku 2004, kedy sa na bratislavskom letisku konal posledný letecký festival, pretože spojenie civilnej prevádzky a masovej akcie už bolo neudržateľné.
- Súčasné obmedzenia infraštruktúry: Podobná situácia s nemožnosťou organizovať veľké verejné podujatia kvôli prevádzkovým a bezpečnostným štandardom v súčasnosti platí aj pre medzinárodné letisko v Košiciach.
- Návrh na relokáciu festivalu: Rezort obrany nepovažuje situáciu za neriešiteľnú pre organizátorov, keďže festival Pohoda má podľa Kaliňáka na výber viacero iných vhodných lokalít, napríklad civilné letiská v Žiline či Piešťanoch.
Minister obrany Robert Kaliňák rezolútne odmietol, že by za schvaľovacím procesom v dozornej rade bola politická pomsta. Podniky v gescii ministerstva obrany sa podľa neho musia správať hospodárne a prioritne plniť úlohy spojené s obranyschopnosťou štátu, nie prenajímať strategické plochy na súkromné komerčné účely.