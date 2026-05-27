Špeciálny fond zriadený Svetovou bankou pre Radu mieru, ktorú na riešenie krízy v Pásme Gazy založil americký prezident Donald Trump, nezískal do týchto dní na svoje účty žiadne finančné prostriedky. Tento alarmujúci stav pretrváva aj napriek tomu, že Spojené štáty americké a ďalšie partnerské krajiny oficiálne prisľúbili finančné príspevky v celkovej astronomickej výške 17 miliárd dolárov. V stredu o tom informoval prestížny hospodársky denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na štyri nezávislé zdroje detailne oboznámené s celou záležitosťou. Domáca agentúra TASR o téme píše na základe servisu denníka Jerusalem Post.
Alternatívne bankové trasy: Milióny tečú priamo do JPMorgan, Svetová banka obišli
Hoci oficiálny medzinárodný fond zatiaľ zíva prázdnotou, samotná organizácia bez prostriedkov nezostala. Darcovské štáty sa však z pragmatických dôvodov rozhodli transfery realizovať mimo štruktúr Svetovej banky.
Prehľad alokácie kapitálu a reakcie Rady mieru:
- Priame bankové účty: Prvé finančné dary, ktoré organizácia prijala, boli podľa jej hovorcu pripísané priamo na účet vedený v komerčnej megabanke JPMorgan.
- Viacero možností financovania: Predstaviteľ organizácie pre denník FT potvrdil, že pre prijímanie medzinárodnej pomoci bolo vytvorených niekoľko súbežných finančných mechanizmov.
- Rozhodnutie darcov: Štáty sa v súčasnosti rozhodli Svetovú banku obísť a prednostne využiť iné operatívne možnosti legálneho presunu peňazí.
- Odložené finančné výkazy: Vedenie organizácie plánuje predložiť svoje kompletné finančné výkazy vlastnej výkonnej rade až v čase, ktorý samo uzná za vhodný a primeraný.
Tento netradičný postup vyvoláva medzi medzinárodnými analytikmi otázky ohľadom transparentnosti celého projektu, keďže komerčné účty nepodliehajú takej prísnej verejnej kontrole ako fondy kryté nadnárodnými rozvojovými inštitúciami.
Zablokované miliardy a pat v Gaze: Na rekonštrukciu nešiel zatiaľ ani jeden dolár
Kým diplomatické prísľuby na papieri dosahujú miliardové hodnoty, realita priamo v teréne je paralyzovaná. Bezpečnostná situácia a neochota Hamasu zložiť zbrane držia reálne peniaze pod zámkom.
Chronologický prehľad prísľubov a ich skutočný stav v máji 2026:
- Marocká finančná injekcia: Maroko ako jedno z prvých reálne prispelo sumou približne 20 miliónov dolárov, z ktorých sa financuje úrad vysokého predstaviteľa Nikolaja Mladenova a platy palestínskeho technokratického výboru.
- Zmrazená pomoc od SAE: Spojené arabské emiráty vyčlenili 100 miliónov dolárov na komplexný výcvik nových policajných síl pre Gazu, no prostriedky sú aktuálne zmrazené a výukový program sa pre odpor radikálov vôbec nezačal.
- Nevyplatený prísľub Washingtonu: Ministerstvo zahraničných vecí USA (State Department) sa zaviazalo presunúť na projekty približne 1,2 miliardy dolárov, no k samotnému transferu doteraz neprišlo.
- Absencia zmlúv a patový stav: Verejné obstarávania na bezpečnostné a rekonštrukčné práce sa síce formálne začali, no doteraz nebola uzavretá žiadna platná zmluva, keďže palestínske militantné hnutie Hamas odmieta odzbrojenie a medzinárodné tímy v Gaze stále nepôsobia.
Denník Financial Times v závere pripomína, že pôvodný mierový plán prezidenta Donalda Trumpa predpokladal striktnú postupnosť fáz: kompletné odzbrojenie hnutia Hamas, úplné stiahnutie izraelských obranných síl a až následnú masívnu obnovu zničeného územia. Keďže sa však ani v jednej z týchto kľúčových vojensko-politických oblastí nepodarilo dosiahnuť hmatateľný pokrok, na faktickú rekonštrukciu Pásma Gazy nebol doteraz vynaložený ani jeden jediný dolár.