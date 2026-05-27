Slovensko by mohlo pri plánovanom obstarávaní nových tankov pre Ozbrojené sily SR zapojiť do hry aj tretieho potenciálneho dodávateľa. Po výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu vo východoslovenskej obci Haniska to oficiálne oznámil podpredsedníčka vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Rezort obrany tak rozširuje svoje obzory mimo dvoch doteraz verejne skloňovaných favoritov a zároveň intenzívne posudzuje alternatívne kolesové riešenia s mohutnou palebnou silou, ktoré by lepšie vyhovovali špecifickým geografickým podmienkam krajiny.
Ľahšie podvozky a kaliber 120 mm: Rezort hľadá ekonomické a mobilné riešenie
Vedenie ministerstva obrany plánuje spoločne s vojenskými stratégmi zmeniť doterajšiu doktrínu nákupu extrémne ťažkých obrnených vozidiel. Pozornosť sa presúva k strojom, ktoré kombinujú mobilitu s maximálnou ničivou silou.
Hlavné technické a ekonomické požiadavky na novú tankovú platformu:
- Unifikovaný kaliber: Základnou podmienkou armády zostáva integrácia moderných diel s hladkým vývrtom hlavne a kalibrom 120 milimetrov.
- Nižšia hmotnosť: Rezort preferuje stroje postavené na ľahších podvozkoch, ktoré umožňujú rýchlejší presun v náročnom prostredí.
- Členitý terén Slovenska: Ľahšia konštrukcia je kľúčová pre manévrovateľnosť v tunajších horských podmienkach a prejazdnosť cez mostné konštrukcie.
- Efektivita nákladov: Vozidlá na odľahčených platformách ponúkajú v porovnaní s klasickými ťažkými tankami výrazne nižšiu obstarávaciu cenu.
Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák potvrdil, že armáda momentálne preveruje aj technologické limity kolesových transportérov. Experti skúmajú, či moderné osemkolové podvozky dokážu bezpečne absorbovať spätný ráz po inštalácii masívnej 120-milimetrovej hlavne namiesto štandardne používanej 105-milimetrovej varianty.
Vieme o dvoch, ale ja si myslím, že vieme nájsť ešte aj tretí pásový. A k tomu ešte je stále tento kolesový, pri ktorom je otázka, či dokáže mať namiesto 105 milimetrovej hlavne aj 120 milimetrovú hlaveň. Naším cieľom je získať pre našich vojakov techniku, ktorá je flexibilná, cenovo dostupná a do ktorej výroby dokážeme masívne zapojiť domáce zbrojárske kapacity.
V hre sú overení Švédi aj český holding: Domáci zbroári čakajú na zákazky
Počas medzinárodnej obrannej výstavy v Bratislave minister obrany poodhalil karty a špecifikoval dve riešenia, ktoré sú v súčasnosti najbližšie k realizácii, pričom obe majú silnú väzbu na slovenský priemysel.
Prehľad predbežných riešení a zapojenie domáceho zbrojárstva:
- Švédska platforma CV90120: Vozidlo od nadnárodného koncernu BAE Systems Hägglunds kombinuje overený pásový podvozok s tankovým kanónom. Táto spoločnosť už na Slovensku etablovala výrobu.
- Nadväznosť na bežiacu výrobu: Švédi pre slovenskú armádu aktuálne vyrábajú bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV s 35-milimetrovým kalibrom, kde sa na subdodávkach podieľajú slovenské štátne a súkromné podniky.
- Projekt CFL-120 Karpat: Druhou alternatívou je moderný tank, na ktorého vývoji a komponentoch participoval silný český zbrojársky holding CSG (Czechoslovak Group).
- Hľadanie tretieho pásového uchádzača: Ministerstvo obrany v týchto dňoch aktívne oslovuje ďalších globálnych producentov, aby vytvorilo konkurenčné prostredie a stlačilo cenu kontraktu na minimum.
Zapojenie slovenského obranného priemyslu do finálneho kontraktu je pre vládu strategickou podmienkou. Každý nakúpený kus techniky musí znamenať nové pracovné miesta v domácich fabrikách na Považí či východnom Slovensku.