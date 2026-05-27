Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku oficiálne odmietol obžalobu podanú 20. apríla 2021 na bývalého dlhoročného šéfa dnes už zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušana Kováčika. Celú trestnú vec vrátil dozorujúcemu prokurátorovi na došetrenie. Dôvodom tohto procesného kroku sú závažné pochybenia, ktoré podľa názoru súdu priamo porušili právo obvineného na obhajobu a na spravodlivý súdny proces.
Závažné procesné zlyhania: Súd vytkol prokuratúre neúplné spisy a porušenie práv
Rozhodnutie prvostupňového súdu znamená, že celá kauza sa vracia späť do štádia prípravného konania. Obžaloba voči bývalému elitnému prokurátorovi stála na mimoriadne vážnych paragrafoch, ktoré však teraz musia prejsť opätovným preskúmaním.
Zoznam trestných činov, ktorých sa mala pôvodná obžaloba týkať:
- Zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny: Podozrenie z aktívnej spolupráce s podsvetím a takzvanou mafiánskou skupinou takáčovcov.
- Zločin prijímania úplatku: Korupčné správanie v súvislosti s prepustením bossa ľubomíra Kudličku z väzby na slobodu.
- Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa: Úmyselné marenie vyšetrovania a ovplyvňovanie rozhodnutí v prospech tretích osôb.
- Prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti: Neoprávnené vynášanie a vyzrádzanie utajovaných informácií z citlivých vyšetrovacích spisov.
Odmietnutie obžaloby potvrdzuje dlhodobé argumenty obhajoby, že vyšetrovanie sprevádzali procesné prešľapy, ktoré nebolo možné pred súdom sanovať.
Sudca Špecializovaného trestného súdu zistil závažné procesné chyby spočívajúce v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces. Prokurátor podľa sudcu nepredložil úplné spisy vrátane všetkých dôkazov zabezpečených v prípravnom konaní a obžaloba nespĺňa náležitosti podľa Trestného poriadku. Vec sa preto v plnom rozsahu vracia prokurátorovi.
Od 14-ročného trestu k slobode: Chronológia právnej bitky a zvrat na Najvyššom súde
Prípad Dušana Kováčika prešiel za uplynulých päť rokov turbulentným vývojom. Od exemplárneho odsúdenia sa cez mimoriadne opravné prostriedky prepracoval až k úplnému zrušeniu pôvodných rozsudkov.
Chronologický prehľad kľúčových míľnikov v kauze:
- September 2021 (Prvostupňový verdikt): Špecializovaný trestný súd uznal bývalého špeciálneho prokurátora za vinného a uložil mu nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 14 rokov.
- Máj 2022 (Rozhodnutie odvolacieho súdu): Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) zmiernil pôvodný verdikt. Odsúdil ho na 8 rokov väzenia za prijímanie úplatku a vyzradenie informácií, pričom mu uložil aj peňažný trest vo výške 100 000 eur.
- Leto 2024 (Dovolenie ministra): Minister spravodlivosti Boris Susko podal v prospech odsúdeného dovolanie a zároveň osobne rozhodol o prerušení výkonu trestu, čím ho prepustil na slobodu.
- 11. decembra 2025 (Zrušenie rozsudkov): Najvyšší súd SR vyhovel dovolaniu, kompletne zrušil právoplatný rozsudok z roku 2022 aj pôvodný verdikt ŠTS z roku 2021 a nariadil Špecializovanému trestnému súdu, aby vo veci rozhodol nanovo.
Aktuálne rozhodnutie sudcu ŠTS z mája 2026, ktorým obžalobu úplne odmietol a vrátil prokurátorovi, uzatvára túto kapitolu a stavia obžalobu opäť na štartovaciu čiaru. Prokuratúra musí teraz buď doplniť spisy, alebo podať proti rozhodnutiu sťažnosť.