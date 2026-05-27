Komplexný zákon o prorastových opatreniach, ktorý má naštartovať ekonomický rast krajiny, by mal byť kompletne dokončený v priebehu najbližších siedmich dní. Ešte predtým, ako o ňom bude definitívne hlasovať vládny kabinet, prejde detailným pripomienkovým procesom a diskusiou so sociálnymi partnermi na pôde tripartity. V stredu po skončení výjazdového rokovania vlády vo východoslovenskej obci Haniska to oficiálne potvrdila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková spoločne s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom.
Legislatívny balík v jednom zákone: Zamestnávatelia a odborári dostanú presné paragrafy
Vládni analytici a legislatívci momentálne finišujú s technickým znením jednotlivých ustanovení. Cieľom je spojiť všetky stimuly do jedného uceleného a právne nepriestrelného dokumentu.
Kľúčové parametre prípravy zákona o prorastových opatreniach:
- Jednotný právny rámec: Všetky plánované ekonomické stimuly a legislatívne zmeny budú zlúčené do jedného masívneho právneho predpisu.
- Šibeničný termín dokončenia: Ministerstvo hospodárstva plánuje mať finálny legislatívny text kompletne pripravený v priebehu nasledujúceho týždňa.
- Zasadnutie tripartity: Konkrétne paragrafové znenie dostane na stôl Hospodárska a sociálna rada (HSR SR) ešte pred vládnym schvaľovaním.
- Reakcia na požiadavky trhu: Zapracovanie presných legislatívnych návrhov umožní sociálnym partnerom vyhodnotiť reálny dopad na podnikateľské prostredie.
Podľa vyjadrenia ministerky Denisy Sakovej sa na reformnom balíku intenzívne pracuje na viacerých úrovniach. Štát chce predísť unáhleným krokom, preto predloží partnerom už finálne paragrafy, nie iba teoretické tézy.
Na opatreniach sa pracuje. Legislatívne zmeny budú v jednom zákone, budeme ho nazývať zákon o prorastových opatreniach. Plánujeme mať zákon hotový budúci týždeň. Samozrejme, pôjde na prerokovanie aj sociálnym partnerom na Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky, kde budú môcť sociálni partneri preskúmať už konkrétne legislatívne návrhy ešte predtým, ako sa dostanú na rokovanie vlády. Chceme transparentný dialóg o každom jednom opatrení.
Dvojfázový ekonomický reštart: Druhý balík prepíše rozpočet na rok 2027
Vládna stratégia na oživenie hospodárstva je rozdelená na dve samostatné etapy, pričom tá finančne najnáročnejšia bude priamo naviazaná na jesenné schvaľovanie štátnej kasy.
Chronologický postup schvaľovania hospodárskych reforiem:
- Finalizácia legislatívneho textu: Odborné tímy ministerstiev dokončia paragrafové znenie prvého balíka v prvej júnovej dekáde.
- Predloženie na Hospodársku a sociálnu radu: Šéf tripartity Erik Tomáš zvolá mimoriadne rokovanie, kde zamestnávatelia a odbory prednesú pripomienky.
- Schvaľovanie vládnym kabinetom: Po zapracovaní oprávnených požiadaviek tripartity prejde zákon o prorastových opatreniach oficiálnym hlasovaním ministrov.
- Jesenná druhá fáza v septembri: Druhý balík prorastových opatrení s masívnym vplyvom na verejné financie bude predložený počas kľúčovej prípravy štátneho rozpočtu na rok 2027.
Minister práce Erik Tomáš ako šéf Hospodárskej a sociálnej rady potvrdil, že vyhovel naliehavej žiadosti zamestnávateľských zväzov a odborových organizácií. Sociálni partneri totiž striktne odmietli rokovať o všeobecných proklamáciách a trvali na tom, že chcú vidieť čisté legislatívne znenie. Až po dosiahnutí konsenzu na pôde tripartity dostane materiál zelenú na rokovanie vládneho kabinetu.