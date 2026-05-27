Najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia oficiálne oznámili začatie strategického dialógu. Lídri oboch subjektov chcú prostredníctvom systematických rokovaní nájsť spoločné programové prieniky a vybudovať základy pre zásadnú politickú zmenu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Predseda PS Michal Šimečka po spoločnom stredajšom rokovaní explicitne zdôraznil, že úspešná demokratická alternatíva voči súčasnej moci sa nezaobíde bez aktívnej participácie maďarských spoluobčanov a ich legitímnej politickej reprezentácie.
Rok 1998 ako historický vzor: Cieľom je porážka koalície a víťazstvo opozície
Opozičný tábor si začína systematicky pripravovať pôdu na kľúčový politický súboj. Hlavným cieľom tejto čerstvo naštartovanej spolupráce je podľa lídrov dosiahnuť presvedčivé víťazstvo demokratických síl v riadnych voľbách.
Hlavné piliere a ciele politického dialógu medzi PS a Maďarskou alianciou:
- Víťazstvo vo voľbách 2027: Spoločné úsilie smeruje k vytvoreniu silného bloku, ktorý dokáže poraziť súčasné vládne strany.
- Integrácia maďarskej menšiny: Podobne ako pri historickom páde mečiarizmu, aj v súčasnosti je účasť maďarských voličov vnímaná ako kritický faktor zmeny.
- Civilizačná zhoda: Obaja predsedovia deklarovali úplnú identitu názorov v otázkach ochrany základných demokratických hodnôt a smerovania krajiny.
- Zvýšenie opozičnej sily: Diskusia sa nateraz nesústredí na technické spájanie kandidátok, ale na maximalizáciu celkového voličského potenciálu.
Predseda mimoparlamentnej reprezentácie Maďarov László Gubík potvrdil pripravenosť konštruktívne spolupracovať. Vyhlásil, že občania, ktorí si želajú zmenu kurzu krajiny, sa môžu na jeho stranu plne spoľahnúť.
Ja som presvedčený, že tak ako predtým v minulosti, ako v roku 1998, tak aj teraz súčasťou zmeny na Slovensku, politickej zmeny, musia byť aj Maďari žijúci na Slovensku, maďarskí voliči, ale aj ich politická reprezentácia - strana Maďarská aliancia. Naším spoločným cieľom je, aby táto zmena stála na pevných hodnotových a civilizačných základoch, ktoré Slovensko opäť pevne ukotvia v rodine moderných európskych štátov.
Tri kľúčové oblasti: Od ekonomického rozvoja juhu až po historické zmierenie s Budapešťou
Spoločná expertnej debata sa nebude kĺzať len po povrchu, ale bude pevne rozdelená do troch jasne špecifikovaných tematických okruhov, ktoré pokrývajú domáce aj zahraničnopolitické témy.
Chronologické okruhy diskusií a plánovaný harmonogram:
- Hospodársky a regionálny rozvoj: Prvá fáza rokovaní sa prioritne zameria na akútne ekonomické potreby, infraštruktúru a rozvoj južného a východného Slovenska.
- Právny štát a práva národnostných menšín: Druhý diskusný blok sa do hĺbky pozrie na spravodlivosť, fungovanie inštitúcií a posilnenie postavenia menšín.
- Európska a zahraničná politika: Tretia oblasť zahŕňa slovensko-maďarské bilaterálne vzťahy s víziou dosiahnutia trvalého historického zmierenia medzi oboma štátmi.
- Jasno do prelomu rokov: Po absolvovaní komunálnych a regionálnych volieb musí mať opozícia najneskôr na prelome rokov úplne jasno v tom, akú formu predvolebnej taktiky zvolí.
Lídri Michal Šimečka aj László Gubík na záver stredajšieho brífingu svorne dodali, že debaty o predvolebnej koalícii či spoločnej kandidátke sú v tejto chvíli predčasné. Maďarská aliancia sa navyše momentálne sústredí na to, aby presvedčila voličov na národnostne zmiešanom území, že predstavuje jedinú relevantnú a čistokrvnú stranu zastupujúcu záujmy Maďarov.