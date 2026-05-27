Pápež v stredu ostro odsúdil „prudkú eskaláciu“ vojny na Ukrajine, kde Ruská federácia v uplynulom období masívne zintenzívnila svoje vzdušné útoky na strategické ciele aj civilnú infraštruktúru. Počas pravidelnej generálnej audiencie na Námestí svätého Petra vo Vatikáne vyjadril hlbokú solidaritu a duchovnú blízkosť všetkým civilistom, ktorí prišli o život pri nedávnych ničivých náletoch. Správu o pápežovom vyhlásení priniesla agentúra TASR na základe podrobných reportáží svetovej agentúry Reuters a oficiálneho spravodajského portálu Vatican News.
Zomierajú nádeje: Svätá stolica varuje pred prehlbovaním nenávisti
Vatikánska diplomacia s rastúcim znepokojením sleduje novú vlnu raketových úderov, ktorá ničí nielen ľudské životy, ale aj kultúrne a duchovné dedičstvo. Najvyšší pontifik zdôraznil, že zbrane nikdy neprinášajú trvalé riešenie konfliktov.
Kľúčové tézy z pápežovho vatikánskeho príhovoru:
- Odmietnutie vojenskej agresie: Vojna podľa slov rímskeho biskupa žiadne globálne problémy nerieši, ale v skutočnosti ich iba prehlbuje.
- Deštrukcia bezpečnosti: Použitie hrubej sily namiesto stability prináša len masívne znásobenie utrpenia a geopolitickej nenávisti.
- Ničenie civilných cieľov: Tam, kde dopadajú nepriateľské rakety a bezpilotné lietadlá, dochádza k ruinovaniu domovov, rodín a historických náboženských miest.
- Márnosť násilia: Každý útok bezohľadne ničí životy nevinných ľudí a pochováva akékoľvek nádeje na skoré diplomatické urovnanie.
Pápež vyzval svetové mocnosti, aby namiesto posielania ďalších zbraní hľadali odvahu na začatie mierových rozhovorov, ktoré by zastavili humanitárnu katastrofu na východe **Európy**.
S obavami sledujem vojnu na Ukrajine. Vojna problémy nerieši, ale zhoršuje ich. Nevytvára bezpečnosť, ale znásobuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde dopadajú rakety a drony, zomierajú nádeje. Domovy a náboženské miesta sú zruinované a životy nevinných ľudí sú zničené. Konflikt sa rozrastá a mierové spolužitie národov je v tejto chvíli vážne ohrozené.
Evakuácia Kyjeva a hrozba nových úderov: Napätie stúpa aj na Blízkom východe
Bezpečnostná situácia na ukrajinskom bojisku dosahuje bod varu. Rusko aj Ukrajina v uplynulých týždňoch rapídne zvýšili frekvenciu nasadzovania bojových dronov, čo vyvoláva obavy z totálnej deštrukcie vládnych centier.
Chronologické súvislosti a geopolitické hrozby:
- Dronová ofenzíva oboch strán: Intenzita vzdušných útokov za uplynulý mesiac eskalovala na doterajšie maximum, pričom drony zasahujú ciele hlboko v zázemí.
- Ultimátum ruskej diplomacie: Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vydalo oficiálnu výzvu pre cudzincov a diplomatov, aby okamžite opustili Kyjev.
- Príprava masívnych úderov: Ruské okupačné sily podľa vlastných vyhlásení plánujú spustiť nové, doteraz najtvrdšie údery zacielené na vládne budovy a vojenské veliteľstvá.
- Sporadické boje v Libanone: Pápež sa na audiencii prihovoril aj veriacim na Blízkom východe, kde napriek krehkému prímeriu naďalej prebiehajú prestrelky medzi Izraelom a Hizballáhom.
Rastúce napätie na dvoch frontoch – ukrajinskom aj blízkovýchodnom – zamestnáva v týchto dňoch diplomatov po celom svete. Vatikán sa snaží udržať komunikačné kanály otvorené so všetkými stranami, no reálna šanca na zastavenie paľby zostáva nízka.