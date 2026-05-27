Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej definitívne zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora SR, konajúci v zastúpení Generálneho prokurátora SR, vyhovel sťažnostiam obvinených a zmietol pôvodné rozhodnutie polície zo stola. Vyšetrovateľovi Policajného zboru zároveň striktne uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Informáciu pre agentúru TASR oficiálne potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP SR) Jana Tökölyová po tom, ako na vývoj v prípade upozornil spravodajský portál Aktuality.sk.
Rozhodnutie z 11. mája: Generálna prokuratúra stopla trestné stíhanie expolitičky
Právna bitka o zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní priniesla obvineným osobám úspech. Najvyššie poschodia prokuratúry po preskúmaní vyšetrovacieho spisu dospeli k záveru, kadiaľ vznášanie obvinení prekročilo zákonný rámec.
Kľúčové body uznesenia a reakcia justičných orgánov:
- Zrušenie obvinenia: Uznesenie vyšetrovateľa, ktorým bolo vznesené obvinenie expolitičke a ďalšej spoluobvinenej osobe, bolo vyhlásené za neplatné.
- Dotknuté osoby: Rozhodnutie Generálnej prokuratúry sa priamo týka bývalej šéfky rezortu pôdohospodárstva G. M. (Gabriela Matečná) a spoluobvineného R. P.
- Právna kvalifikácia: Pôvodné stíhanie bolo vedené pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
- Nové konanie: Vyšetrovateľ nedostal príkaz na zastavenie celej veci, ale spis sa mu vracia na stôl s pokynom, aby chyby napravil a rozhodol znova.
Hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová spresnila, že oslobodzujúce uznesenie padlo už pred vyše dvoma týždňami na základe doručených opravných prostriedkov zo strany obhajoby.
Prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky, v zastúpení Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, na záklase sťažností obvinených osôb G. M. a R. P. uznesením zo dňa 11. mája 2026 zrušil uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru, ktorým bolo obvineným G. M. a R. P. vznesené obvinenie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a vyšetrovateľovi Policajného zboru uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Zodpovednosť za opätovné a zákonné posúdenie dôkazov leží na vyšetrovateľovi.
Kauza Slanské lesy: Miliónová zmluva s advokátmi v závere vyhratého sporu
Pozadie celého prípadu je úzko prepojené s dlhoročným a ostro sledovaným súdnym konfliktom o vlastníctvo rozsiahlych lesných pozemkov na východnom Slovensku, kde hralo hlavnú rolu štátne zastupovanie.
Chronologický prehľad udalostí a podstata policajného podozrenia:
- Pôvodné právne zastúpenie: Objemný balík súdnych sporov o Slanské lesy pôvodne úspešne zastupovala nemenovaná právnička z Košíc.
- Blížiace sa víťazstvo štátu: V momente, keď bol podľa zistení novinárov strategický spor zo strany Slovenského pozemkového fondu takmer definitívne vyhratý, došlo k personálnej zmene.
- Podpis miliónového kontraktu: Vtedajšia šéfka fondu Gabriela Matečná podpísala novú zmluvu o právnom zastupovaní s renomovanou advokátskou kanceláriou Ecker-Kán.
- Finančná odmena 1,8 milióna eur: Hodnota kontraktu za právne služby bola vyčíslená na astronomickú sumu, v čom vyšetrovatelia Policajného zboru pôvodne videli nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami.
Podľa pôvodného názoru polície išlo o zbytočné vynkladanie štátnych peňazí na spor, ktorý už bol fakticky vyriešený. Najnovší zásah Generálnej prokuratúry však ukazuje, že dôkazná situácia nebola dostatočne pevná na udržanie obvinenia pred súdom.