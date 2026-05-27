Strategická megainvestícia na východe krajiny napreduje bez zdržaní. Prípravy na spustenie novej automobilky Volvo pri Košiciach pokračujú presne podľa stanoveného harmonogramu, pričom slovenská vláda aj švédsky automobilový koncern doteraz splnili všetky zmluvné záväzky a legislatívne termíny. Pred výjazdovým rokovaním kabinetu vo východoslovenskej obci Haniska to oficiálne vyhlásila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Nový závod, ktorý je označovaný za historicky najvýznamnejší hospodársky impulz pre tento región, už v súčasnosti zamestnáva stovky ľudí a láka na nadštandardné finančné ohodnotenie, ktoré výrazne prevyšuje regionálny priemer.
Ekonomický motor východu: Tisíce pracovných miest a nadpriemerné platy
Príchod piatej automobilky na Slovensko zásadným spôsobom prekope mapu trhu práce v regióne, ktorý dlhodobo bojoval s vyššou nezamestnanosťou a odlivom mozgov do hlavného mesta či zahraničia. Náborové centrum podniku ide na plné obrátky.
Kľúčové ekonomické ukazovatele a prínosy investície Volvo:
- Rast zamestnanosti: V modernom výrobnom areáli už aktuálne pracuje prvých 600 zamestnancov z celkového plánovaného počtu.
- Finálny cieľ: Automobilka má po dosiahnutí plnej výrobnej kapacity poskytnúť stabilné živobytie až pre 3 300 kvalifikovaných pracovníkov.
- Atraktívne mzdy: Švédska korporácia garantuje budúcim zamestnancom priemerný mesačný zárobok vo výške viac ako 1 400 eur.
- Regionálny nadpriemer: Sľubovaná priemerná mzda v závode viditeľne prevyšuje doterajší mzdový priemer v celom Košickom kraji.
Šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková vyjadrila optimizmus ohľadom personálneho obsadenia fabriky. Hoci bol nedostatok pracovnej sily počiatočným strašiakom, doterajší záujem o prácu v tejto modernej prevádzke potvrdzuje vysokú atraktivitu zamestnávateľa.
Aj spoločnosť Volvo sa potýkala s tým, či bude mať dostatočný počet zamestnancov. Zatiaľ sa jej to postupne darí napĺňať. Dúfam, že si naplní stav na 3 300 zamestnancov veľmi kvalitnými ľuďmi a hlavne ľuďmi, ktorí z väčšej časti budú mať slovenskú štátnu príslušnosť. Ide o kľúčový projekt pre stabilitu celej našej ekonomiky.
Výjazdová vláda v Haniske: Ministri skontrolujú gigantický areál osobne
Lokalita priemyselného parku v tesnej blízkosti Košíc nie je vybraná náhodne. Výjazdové rokovanie ministrov v obci Haniska slúži ako jasný politický signál podpory rozvoja infraštruktúry a dobudovania nadväzujúcich dopravných uzlov.
Chronológia a strategický kontext vládnej kontroly:
- Príprava priemyselného parku: Štát v uplynulom období urýchlene zabezpečil výkup pozemkov, inžinierske siete a enviromentálne povolenia v okrese Košice-okolie.
- Dodržanie harmonogramov: Obe zmluvné strany potvrdili, že investičný projekt doteraz nezaznamenal žiadne meškania a všetky míľniky boli splnené včas.
- Výjazdové rokovanie v stredu: Vládni predstavitelia sa zišli na východnom Slovensku, aby prejednali ďalšiu podporu infraštruktúry v okolí Košíc.
- Osobná inšpekcia: Po skončení oficiálneho zasadnutia kabinetu sa ministri presunú priamo do areálu fabriky, aby osobne skontrolovali postup stavebných a technologických prác.
Ministerka hospodárstva explicitne označila príchod tohto svetového lídra v oblasti elektromobility za „najväčšiu investíciu na východnom Slovensku a v ére samostatného Slovenska“. Projekt má pre štát strategický charakter a transformuje krajinu na európske centrum inovácií.