Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) adresovali výzvu stranám vládnej koalície. Žiadajú ich, aby na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR (NR SR) zahlasovali za okamžité zrušenie dane z finančných transakcií, a to aj napriek tomu, že ide o opozičný legislatívny návrh. Predstavitelia únie varujú pred fatálnymi následkami pre domáce hospodárstvo. Pokiaľ totiž koaliční poslanci tento návrh zmietnu zo stola, parlamentná legislatívna stopka znemožní opätovné predloženie rovnakej iniciatívy počas nasledujúcich šiestich mesiacov, čo slovenská ekonomika podľa firiem nedokáže prežiť bez vážnych štrukturálnych škôd.
Fiasko v štátnej kase: Výber dane zaostal za očakávaniami o desiatky miliónov
Kritika zamestnávateľov sa neopiera len o teoretické predpoklady, ale o tvrdé ekonomické dáta. Reálne výsledky plnenia štátneho rozpočtu totiž ukázali, že zavedenie tohto zaťaženia malo pre verejné financie omnoho menší prínos, než vládni analytici naplánovali na papieri, pričom podniky stihlo znefunkčniť.
Ekonomické dopady a reálne štatistiky výberu transakčnej dane v SR:
- Nenaplnené prognózy rozpočtu: Ministerstvo financií (MF SR) pôvodne predpovedalo, že výnos z tejto dane za rok 2025 dosiahne úroveň až 517 miliónov eur.
- Katastrofálny reálny výber: Skutočný výnos pre štátnu pokladnicu sa prepadol na úroveň iba 349 miliónov eur, čo predstavuje obrovský výpadok v plánoch.
- Zníženie konkurencieschopnosti firiem: Opatrenie neprimerane zvyšuje priame prevádzkové náklady slovenských podnikov v porovnaní so zahraničnou konkurenciou.
- Zhoršenie podnikateľského prostredia: Miestny trh sa stáva neatraktívnym pre nové investície v čase, kedy hospodárstvo akútne potrebuje proexportné impulzy.
Podľa stanoviska prezídia RÚZ predstavuje transakčná daň nesystémový a protirastový experiment, ktorý prehlbuje ekonomickú stagnáciu. Podnikatelia preto požadujú, aby štát namiesto žmýkania firiem začal upratovať na vlastnom dvore.
Transakčná daň zásadne poškodzuje ekonomiku, znižuje konkurencieschopnosť podnikov a zároveň ani neprináša očakávaný prínos pre verejné financie. Slovensko v súčasnosti potrebuje opatrenia podporujúce rast a konkurencieschopnosť, nie ďalšie zaťažovanie ekonomiky neúspešnými experimentmi. Výpadok príjmov je potrebné kompenzovať predovšetkým znížením výdavkov štátu a verejnej správy.
Koalícia pred skúškou správnosti: Podnikatelia žiadajú koniec experimentov
Parlamentné hlasovanie o opozičnom návrhu sa tak stáva lakmusovým papierikom pre vládne strany, ktoré v predvolebnom období deklarovali masívnu podporu domáceho priemyslu a stability podnikateľského prostredia.
Chronologické riziká a požiadavky zamestnávateľského sektora:
- Aktuálna parlamentná schôdza: Prebiehajúce rokovanie zákonodarného zboru je pre koalíciu jedinečnou príležitosťou na nápravu minulých chýb.
- Hrozba polročného moratória: V prípade odmietnutia legislatívy vládnou väčšinou zablokuje rokovací poriadok tému až do záveru novembra 2026.
- Apel na konsolidáciu cez výdavky: Podnikatelia striktne požadujú, aby sa výpadok po zrušení dane vykryl škrtaním v prebyrokratizovanej štátnej správe.
- Test politických sľubov: Hlasovanie v pléne preukáže, či vládni predstavitelia myslia svoje deklarácie o podpore ekonomického rastu vážne.
Slovenská ekonomika podľa Republikovej únie zamestnávateľov prešľapuje na mieste a ďalších šesť mesiacov s nefunkčným a paralyzujúcim daňovým modelom si jednoducho nemôže dovoliť. Oči celého biznis sektora sa teraz upierajú na poslancov parlamentu.