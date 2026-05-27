Polícia Slovenskej republiky monitoruje, vyhodnocuje a prijíma mimoriadne opatrenia v reakcii na masívnu vlnu nenávistných vyhrážok smerujúcich voči ombudsmanovi Róbertovi Dobrovodskému a jeho podriadeným. Pre agentúru TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KRPZ) v Bratislave Lukáš Pecek. Incident už vyústil do bezprecedentného kroku, kedy úrad až do konca týždňa kompletne odstavil osobný kontakt s verejnosťou a uzamkol svoje brány z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia a životov zamestnancov.
Zatvorená podateľňa a policajný monitoring: Úrad ombudsmana funguje v krízovom režime
Eskalácia napätia a vulgárnych útokov prinútila vedenie inštitúcie k radikálnym bezpečnostným škrtom. Osobné podávanie podnetov zo strany občanov bolo dočasne paralyzované a komunikácia sa presúva výhradne do online priestoru.
Aktuálne prijaté opatrenia a reakcie bezpečnostných zložiek:
- Uzatvorenie pre verejnosť: Kancelária verejného ochrancu práv na svojom oficiálnom webe oznámila, že až do piatka 29. mája 2026 zatvára svoju podateľňu a nebude osobne prijímať žiadne podnety.
- Potvrdenie hrozby: Hovorca ombudsmana Branislav Gigac oficiálne potvrdil, že toto obmedzenie je priamym dôsledkom agresívnych nenávistných vyhrážok.
- Policajný zásah: Bratislavská polícia situáciu monitoruje a prijíma náležité taktické opatrenia, ktoré však z taktických dôvodov odmieta bližšie špecifikovať.
- Informačné embargo: Krajský hovorca Lukáš Pecek zdôraznil, že polícia štandardne neposkytuje detailné informácie o ochrane konkrétnych fyzických alebo právnických osôb.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský požiadal políciu o okamžitú ochranu pracovného prostredia svojich kolegov. Atmosféra na pracovisku je po sérii telefonických a písomných útokov mimoriadne napätá.
Polícia situáciu súvisiacu s nenávistnými vyhrážkami voči Kancelárii verejného ochrancu práv a ombudsmanovi Róbertovi Dobrovodskému monitoruje, vyhodnocuje a prijíma náležité opatrenia. Kancelária verejného ochrancu práv zatvorila svoju podateľňu do piatka a nebude osobne prijímať podnety. Dôvodom sú nenávistné vyhrážky, ktoré kancelária dostáva. Zodpovednosť za eskaláciu nesú konkrétne osoby šíriace dezinformácie.
Absurdné obvinenia z „islamizácie“: Podnet starokatolíkov spustil vlnu hnevu
Korene súčasnej krízy siahajú do predchádzajúceho týždňa, kedy ombudsman na základe legitímneho podnetu jednej z registrovaných náboženských obcí vykonal svoje ústavné právo. Tento krok sa však stal terčom dezinformačných kampaní.
Chronológia udalostí a pozadie dezinformačného útoku:
- Podnet od starokatolíkov: Kancelária verejného ochrancu práv prijala legitímny podnet od cirkvi starokatolíkov na Slovensku, ktorý sa týkal právnych prekážok pri registrácii.
- Podanie na Ústavný súd: Na základe analýzy ombudsman napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR diskriminačné a prísne podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností.
- Hoax o „islamizácii“ Slovenska: Po zverejnení tohto kroku sa v extrémistických kruhoch a na sociálnych sieťach začali šíriť manipulatívne tvrdenia, že Róbert Dobrovodský sa pokúša o riadenú islamizáciu krajiny.
- Spustenie vlny teroru: Tieto lživé verejné vyhlásenia následne vyvolali agresívnu lavínu reakcií, vulgárnych urážok a priamych fyzických vyhrážok od konkrétnych osôb, ktoré paralyzovali chod úradu.
Právni experti upozorňujú, že napadnutie legislatívy na Ústavnom súde je štandardným demokratickým nástrojom kontroly legality a nemá nič spoločné s osobnými náboženskými preferenciami ombudsmana. Prípadom sa už zaoberajú vyšetrovacie útvary v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.