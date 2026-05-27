Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre rôzne časti územia výstrahy prvého stupňa pred tromi odlišnými javmi: búrkami, silným vetrom a vysokými teplotami. Kým západné a južné regióny krajiny potrápia popoludňajšie horúčavy, stredné a východné Slovensko sa musí pripraviť na lokálne búrky sprevádzané vetrom, ktorý vo večerných hodinách zasiahne aj horské oblasti.
Búrky a silný vietor: Východ a stred krajiny čaká nepriaznivé popoludnie
Studený front a vlhký vzduch začnú v priebehu dňa negatívne ovplyvňovať situáciu najmä v horských oblastiach a na východe republiky. Meteorológovia upozorňujú na rýchly vývoj búrkovej činnosti, ktorú môže sprevádzať prechodne zosilnený vietor a prívalové zrážky.
Prehľad okresov a časov platnosti výstrah pred búrkami a vetrom:
- Búrková aktivita (14.00 – 18.00 h): Výstraha platí pre celý Prešovský a Košický kraj, ako aj pre vybrané okresy stredného Slovenska (Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín).
- Nížinný vietor (16.00 – 20.00 h): Silný nárazový vietor potrápi v podvečerných hodinách väčšinu okresov Košického kraja.
- Veterná smršť na horách (od 17.00 h do polnoci): Nepriaznivé podmienky zasiahnu vysokohorské polohy v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.
Odborníci zo SHMÚ odporúčajú turistom, aby v popoludňajších hodinách obmedzili pohyb na otvorených hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier, kde môže vietor v nárazoch dosiahnuť silu víchrice a búrky predstavujú bezprostredné riziko zásahu bleskom.
Teplotný skok na západe a juhu: Horúčavy udrú v priebehu troch hodín
Úplne odlišný scenár sa odohráva na západe a juhozápade Slovenska, kam pred zvlneným frontálnym systémom vrcholí prílev teplého, pôvodom tropického vzduchu. Tento jav si vyžiadal zavedenie žltých výstrah pred nadpriemernými teplotami.
Chronologický priebeh a lokality zasiahnuté vysokými teplotami:
- Nástup teplotného maxima (14.00 h): V tomto čase začína platiť oficiálne varovanie pred horúčavami pre južnú polovicu územia.
- Zasiahnuté územie západného Slovenska: Vysoké teploty zasiahnu celý Bratislavský kraj a drvivú väčšinu okresov Trnavského a Nitrianskeho kraja.
- Zasiahnuté územie južného stredohoria: Horúci vzduch prenikne aj do južných okresov Banskobystrického kraja, konkrétne do Krupiny, Lučenca, Rimavskej Soboty a Veľkého Krtíša.
- Koniec platnosti výstrahy (17.00 h): Po troch hodinách kulminácie začnú teploty s pribúdajúcim večerom opäť klesať na znesiteľnú úroveň.
Lekári v súvislosti s týmto vývojom pripomínajú nutnosť dodržiavania pitného režimu u starších ľudí a detí. Kombinácia vysokých teplôt na západe a hroziacich búrok na východe indikuje, že atmosférické podmienky nad strednou Európou sú v závere mája značne nestabilné.