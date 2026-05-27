Európska bezpečnostná architektúra dostáva kľúčový impulz v čase narastajúcich hrozieb z Východu. Premiéri Spojeného kráľovstva a Poľska, Keir Starmer a Donald Tusk, sa dnes osobne stretnú v Londýne, aby slávnostne podpísali prelomovú strategickú dohodu. Pakt, ktorý obaja lídri označujú za generačný krok vpred, radikálne prehĺbi vojenskú a kybernetickú spoluprácu oboch krajín. Cieľom je vybudovať pevnú európsku hradbu proti hybridným útokom, ruskej špionáži a organizovanému zločinu, pričom zmluva počíta aj s vývojom špičkových zbraňových systémov.
Londýnsky pakt: Obrana proti neviditeľným hrozbám
K očakávanému podpisu dohody na najvyššej úrovni dôjde v priebehu dnešného dňa, stredy 27. mája 2026. Oficiálne stanovisko britskej vlády jasne definuje, že nová zmluva dramaticky zlepší bezpečnosť spoločných hraníc, zefektívni boj proti nadnárodnému organizovanému zločinu a celkovo prehĺbi britskú obrannú kooperáciu s Európskou úniou.
Ťažiskom bilaterálnych rokovaní v Londýne bude moderná vojna. Lídri budú detailne diskutovať o taktike odrážania sofistikovaných hybridných a kybernetických útokov, ako aj o ochrane pred narastajúcou štátnou špionážou.
„Hoci sú Spojené kráľovstvo a Poľsko už teraz mimoriadne blízkymi spojencami, výzvy, ktorým celá Európa v súčasnosti čelí, si vyžadujú ešte oveľa silnejšie a pevnejšie partnerstvo. Táto zmluva predstavuje suverénne najväčší krok vpred v našich obranných a bezpečnostných vzťahoch s Poľskom za celú generáciu. Umožní nám to aktívne čeliť moderným bezpečnostným hrozbám, ktoré sú síce menej viditeľné, no v konečnom dôsledku nie menej nebezpečné než konvenčné zbrane.“
Vyhlásil britský premiér Keir Starmer v predvečer stretnutia.
Tusk hovorí o historickom momente, Varšava čelí ruskej ofenzíve
Poľský premiér Donald Tusk ešte na utorkovom zasadnutí svojej vlády vo Varšave označil pripravovaný londýnsky podpis za „skutočne historický moment“ pre poľskú bezpečnosť. Zdôraznil, že hoci zmluva pokrýva široké spektrum obrany, jej absolútnou prioritou a kľúčovou časťou je práve robustná kyberbezpečnosť.
Varšava má pre tento dôraz veľmi pragmatické dôvody. Poľsko dlhodobo argumentuje, že jeho strategická a nenahraditeľná úloha pri poskytovaní masívnej vojenskej pomoci a tranzitu pre Ukrajinu z neho urobila primárny terč Ruskej federácie. Krajina čelí neustálym:
- rozsiahlym špionážnym operáciám,
- deštruktívnym štátom sponzorovaným kyberútokom na kritickú infraštruktúru,
- cieleným, masovým dezinformačným kampaniam s cieľom destabilizovať spoločnosť.
Zbrojárska fúzia: Spoločný vývoj rakiet a munície
Okrem boja s hackermi a špiónmi prináša dohoda aj konkrétne vojensko-priemyselné záväzky, ktoré výrazne posilnia odstrašujúci potenciál oboch krajín.
Britský kabinet konštatoval, že v rámci obrannej časti zmluvy dôjde k prepojeniu špičkových technológií:
- Spojenie kapacít: Londýn a Varšava spoja svoje inžinierske odborné znalosti s kapacitami ťažkého priemyslu oboch krajín.
- Nové zbrane: Cieľom tejto kooperácie bude spoločný vývoj úplne nových komplexných zbraní a sofistikovanej munície pre moderné bojisko.
- Rakety protivzdušnej obrany: Korunným klenotom zmluvy má byť priama spoločná výroba novej generácie protivzdušnej rakety stredného doletu, ktorá posilní ochranu východného krídla NATO.
Dnešný podpis strategickej zmluvy v Londýne, naplánovaný na 27. mája 2026, je pre Starmera aj Tuska obrovským politickým víťazstvom. Pre Britániu, ktorá po brexite hľadá nové bezpečnostné kotvy na kontinente, predstavuje Poľsko ideálneho a vojensky mimoriadne silného partnera. Na druhej strane Varšava, čeliaca neviditeľnej hybridnej vojne zo strany Moskvy, získa prístup k britskému kybernetickému štítu a špičkovým technológiám. Plánovaná spoločná výroba protivzdušných rakiet je jasným odkazom Kremľu, že vojenská pomoc Ukrajine zo strany poľsko-britského dua nielenže neskončí, ale vďaka previazaniu zbrojárskeho priemyslu sa ešte viac posilní obrana samotného východného krídla Aliancie.