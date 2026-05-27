Karibská kríza novej éry dosiahla kritický bod a presunula sa na pôdu Spojených národov. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez v utorok vystúpil s dramatickým prejavom pred Bezpečnostnou radou OSN, v ktorom požiadal svetové mocnosti o okamžitú humanitárnu pomoc. Havana varuje, sa drakonická energetická blokáda zo strany Spojených štátov uvrhla ostrov do úplnej tmy a krajine bezprostredne hrozí masívny civilizačný kolaps. Vyhlásenie prichádza v momente, kedy administratíva Donalda Trumpa po páde Venezuely otvorene avizuje plány na zmenu komunistického režimu na Kube.
Naliehavá výzva v OSN: Zabráňte humanitárnej katastrofe
Šéf kubánskej diplomacie Bruno Rodríguez prehovoril k svetovým lídrom v New Yorku v utorok 26. mája 2026. Vo svojom prejave opísal zúfalú realitu obyvateľov Kuby, ktorí uprostred totálneho kolapsu infraštruktúry zostali bez dodávok elektriny, vody a základných potravín.
„Naliehavo vyzývam celé medzinárodné spoločenstvo, aby sa okamžite zmobilizovalo a spoločnými silami zabránilo bezprostrednej humanitárnej katastrofe obrovských rozmerov. Túto krízu nezavinili zbrane, ale chladnokrvná palivová blokáda zo strany Washingtonu. Teraz, v hodine dvanástej, musí nastať čas pre globálnu solidaritu s Kubou, inak budeme čeliť masívnemu umieraniu nevinných ľudí.“
Vyhlásil Rodríguez pred plénom Bezpečnostnej rady.
Pád Madura a Trumpov ropný škrtiaci rázsoch
Dlhodobá ekonomická agónia komunistického ostrova sa premenila na absolútnu paralýzu po geopolitických zmenách na začiatku tohto roka. Situácia sa fatálne zhoršila po tom, čo americký prezident Donald Trump zmenil politickú mapu Latinskej Ameriky a presadil zvrhnutie venezuelského lídra Nicolása Madura.
Dôsledky pádu režimu v Caracase pre Havanu:
- Odstrihnutie od energetickej pupočnej šnúry: Nová proamerická vláda vo Venezuele na nátlak Washingtonu okamžite a kompletne zastavila všetky dodávky dotovanej ropy na Kubu. Caracas pritom držal kubánsku energetickú sieť nad vodou viac než dve desaťročia.
- Hrozba anexie: Americký prezident Donald Trump zašiel v máji 2026 ešte ďalej a v kuloároch Bieleho domu otvorene uvažoval o možnosti prevzatia priamej kontroly nad územím Kuby.
- Život v tme: Celonárodné výpadky elektrickej energie (tzv. apagones) už nie sú len dočasným javom. Drvivá väčšina kubánskych provincií je bez prúdu viac ako 20 hodín denne, čo paralyzovalo nemocnice aj distribúciu vody.
Súčiastka na 94-ročného Castra a Rubiove hrozby
Diplomatická vojna medzi Washingtonom a Havanou eskalovala minulý týždeň v stredu, kedy americká justícia oficiálne obžalovala bývalého kubánskeho prezidenta, dnes 94-ročného Raúla Castra. Spojené štáty ho vinia z vraždy v súvislosti s incidentom z roku 1996, kedy kubánske stíhačky nad medzinárodnými vodami zostrelili dve civilné lietadlá protikomunistickej exilovej skupiny Brothers to the Rescue.
Hneď na druhý deň po zverejnení tejto obžaloby vyslal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio smerom ku Kube ultimatívne varovanie. Vyhlásil, sa **Spojené štáty sú definitívne odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove** a využiť na to všetky dostupné prostriedky.
Minister Rodríguez v utorok pred OSN americkú obžalobu rázne odmietol a označil ju za lacné, politicky motivované divadlo administratívy USA. Rovnako poprel tvrdenia Pentagonu, sa Kuba predstavuje akúkoľvek hrozbu pre národnú bezpečnosť USA.
„Predstava, sa vyhladovaný, zablokovaný karibský ostrov ohrozuje najväčšiu vojenskú veľmoc sveta, je v hlbokom rozpore s akoukoľvek logikou a zdravým ľudským rozumom. Ide len o klamstvo, ktoré má poslúžiť ako zámienka pre vojenskú agresiu. Vyzývam Spojené štáty: Zložte zbrane, ukončite toto ilegálne embargo a nechajte Kubu žiť v mieri,“ uzavrel Rodríguez svoj prejav.
Vystúpenie Bruna Rodrígueza v OSN potvrdzuje, sa Kuba sa v máji 2026 nachádza na pokraji úplného štrukturálneho kolapsu. Donald Trump využil pád Nicolása Madura vo Venezuele na dokonalé uzavretie ekonomickej pasce okolo Havany. Obžaloba 94-ročného Raúla Castra za tri desaťročia starý incident nie je náhodným právnym krokom – Marco Rubio tým buduje formálne základy pre otvorenú medzinárodnú intervenciu alebo totálne vyhladovanie režimu. Kuba, zbavená venezuelskej ropy a ochromená výpadkami prúdu, už nemá vnútorné kapacity na prežitie. Rodríguezova utorňajšia prosba o solidaritu smeruje najmä k Moskve a Pekingu, ktoré už minulý týždeň poslali do Havany prvé tisíce ton ryže. Ak však Čína a Rusko neprelomia americkú námornú blokádu a nedodajú na ostrov palivo, Trumpova stratégia maximálneho tlaku v najbližších mesiacoch prinesie buď krvavú antikomunistickú revolúciu v uliciach Havany, alebo humanitárnu katastrofu, pred ktorou nezatvorí oči ani samotná Bezpečnostná rada OSN.