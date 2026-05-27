Vatikánska ofenzíva proti technologickému divokému západu našla mocného spojenca v Bielom dome. Americký viceprezident J.D. Vance v utorok večer verejne ocenil novú prelomovú encykliku pápeža Leva XIV., v ktorej hlava katolíckej cirkvi nekompromisne varovala pred existenčnými rizikami umelej inteligencie (AI). Vance označil dokument za hlboký a mimoriadne potrebný prejav globálneho morálneho líderstva, ktoré svet v ére digitálnej transformácie zúfalo potrebuje. Vyhlásenie druhého najmuža Washingtonu podčiarkuje, že etické limity pre Silicon Valley sa stávajú prvoradou témou svetovej politiky.
Vance pre NBC: Princípy sa nemenia, ale svet áno
Konzervatívny viceprezident USA J.D. Vance prelomil mlčanie k vatikánskej agende v exkluzívnom rozhovore pre prestížnu televíziu NBC News v utorok 26. mája 2026. Reagoval tak na pondelňajšie slávnostné zverejnenie encykliky, ktoré otriaslo technologickým svetom.
„To, čo som z tohto pontifikálneho dokumentu doteraz prečítal, na mňa pôsobí nesmierne hlboko. Je to presne ten typ rázneho postoju, aký by človek od najvyššieho vodcu cirkvi očakával a v aký v tejto zložitej dobe úprimne dúfal. Keď ide o morálku, pravda je taká, že základné princípy ochrany človeka sa nikdy nemenia. Mení sa však spôsob, akým tieto princípy musíte uplatňovať v praxi, pretože sa mení svet okolo nás.“
Vyhlásil viceprezident Vance, ktorý, ako pripomenula agentúra AFP, v roku 2019 prešiel hlbokou osobnou konverziou na katolícku vieru.
Encyklika Magnifica humanitas: Varovanie pred nekonečnou vojnou
Nový encyklika s názvom Magnifica humanitas, ktorú pápež Lev XIV. predniesol a podpísal v pondelok, kladie základy novej sociálnej doktríny v ére **AI**. Svätý Otec v dokumente ostro kritizuje bezohľadný korporátny prístup Silicon Valley a apeluje na svedomie svetových lídrov.
Hlavné piliere a varovania novej pápežskej encykliky:
- Zisk verzus spoločné dobro: Pápež adresoval tvrdú výzvu vývojárom a technologickým gigantom (vrátane firiem ako OpenAI či Anthropic), aby okamžite podriadili svoje algoritmy záujmom spoločného dobra, a nie nekontrolovanému zisku.
- Informačný chaos: Dokument varuje, sa generatívne systémy majú obrovskú schopnosť masovo šíriť sofistikované dezinformácie, čím deformujú objektívnu realitu.
- Hrozba autonómnych zbraní: Najtemnejšie varovanie Leva XIV. smeruje k vojenskému sektoru. AI systémy podľa neho prirodzene uprednostňujú konflikt a hrozí, sa svet zavedú na cestu permanentnej, nekonečnej vojny riadenej strojmi.
Paralela medzi parou a algoritmami: Od Leva XIII. k Levovi XIV.
J.D. Vance vo svojom rozbore vyzdvihol aj historickú symboliku samotného mena súčasnej hlavy cirkvi. Vyjadril neskrývanú radosť z toho, sa Robert Francis Prevost si pri vlaňajšom nástupe na petrov stolec zvolil práve meno Lev XIV.
Podľa amerického viceprezidenta ide o geniálny a jasný odkaz na odkaz pápeža Leva XIII., ktorý viedol cirkev na konci 19. storočia:
- Lev XIII. a priemyselná revolúcia (1891): V prelomovej encyklike Rerum novarum reagoval na nástup parných strojov, industrializáciu a vykorisťovanie robotníckej triedy, čím položil základy modernej sociálnej náuky.
- Lev XIV. a éra robotiky (2026): Súčasný pápež preberá morálne kormidlo na úsvite éry umelej inteligencie, kedy hrozí masová strata pracovných miest a automatizácia rozhodovania o ľudskom živote.
„Sme na úplnom začiatku novej éry. Ak toto zložité technologické obdobie ako ľudstvo úspešne a bez straty dôstojnosti zvládneme, bude to vo veľkej miere vďaka tomu, sa pápež a cirkev dokážu poskytnúť presne také nekompromisné morálne vodcovstvo, aké dnes potrebujeme. Na premyslenie týchto hlbokých civilizačných otázok skutočne potrebujeme morálneho lídra a práve v tom je cirkev historicky najlepším vodcom,“ uzavrel Vance.
Utorňajšia jednoznačná podpora J.D. Vancea pre encykliku Magnifica humanitas ukazuje, sa vatikánsky hlas v máji 2026 prekračuje hranice teológie a stáva sa silným politickým nástrojom. Skutočnosť, sa konzervatívny viceprezident USA takto ostro vyzdvihol pápežove varovania pred korporátnym ziskom a vojenskou AI, vysiela jasný varovný signál zbrojárskemu priemyslu v USA. Vance, ako vplyvný hlas Trumpovej administratívy, hľadá v myšlienkach Leva XIV. ideologickú muníciu pre prísnejšiu štátnu reguláciu Silicon Valley. Paralela medzi priemyselnou revolúciou z roku 1891 a digitálnym prelomom roku 2026 je absolútne presná – algoritmy dnes menia trh práce rovnako brutálne, ako kedysi továrne zmenili životy roľníkov. Pokiaľ Biely dom v najbližších mesiacoch pretransformuje pápežské etické princípy do reálnych zákonov obmedzujúcich autonómne zbrane, vatikánsky budíček sa zapíše do dejín ako moment, kedy morálka úspešne zabrzdila nekontrolovaný diktát technológií.